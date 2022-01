Entrevista con Carmen Muñoz: “Me encanta estar con mi familia”

Fue en Lagos de Morelos, Jalisco, donde hace tres décadas Carmen Muñoz comenzó su sueño de ser conductora.

Con 15 años entró a trabajar en la radio local y posteriormente estuvo en MVS Radio, luego en 88.9 Noticias, de Grupo ACIR. Mientras estudiaba la universidad en León, Guanajuato, recibió la invitación para participar en un canal de televisión por cable, donde adquirió experiencia que le sirvió para presentarse a un casting en TV Azteca Bajío.

Sin embargo, Muñoz quería probarse con los grandes, así que tenía en su cabeza ir a la Ciudad de México y conseguir una oportunidad que se dio en Canal 11, televisora en la que laboró por 14 años, hasta que llegó su despegue en Nuestra casa, de Televisa, durante unos cuatro años.

Tras unos años en TvAzteca, donde participó en “Enamorándonos” y “Al Extremo”, la conductora regresa a Televisa. Pero su vida mantiene un equilibrio entre su carrera profesional y su vida familiar.

Sobre esto y muchas cosas más platicamos con Carmen Muñoz.

¿Cómo nace tu libro ‘Dale like al amor’?

“Dale like al amor” es un sueño que tuve desde hace muchos años, pero que sin duda, al estar en Diálogos en confianza en canal 11 y después en Enamorándonos, me nació la inquietud por hablar de este tema. Son siete capítulos que van desde el darte like a ti mismo, cómo ir en el mismo barco, cómo curar un corazón roto, porque a todos nos ha pasado y no sabemos cómo sanarlo; de esto y más podrán encontrar en el libro de la mano de los especialista y testimonios.

Eres madre, esposa y profesionista, ¿cómo has podido unir exitosamente todas estas áreas de tu vida?

Me doy tiempo para todo, me encanta estar con mí familia, que para mí son la prioridad, igual que muchas mujeres que también trabajan pero que siempre tratan de jugar con cada rol y hacerlo con amor.

Mientras que en lo profesional, soy super entregada y pues también en la amistad trato de darme espacios para platicar, estar y escuchar cuando se me necesita. No se puede estar enfocada al cien en algo, tiene que ser el cien pero en todo, con tu familia, profesional y personal, darse un tiempo para uno mismo.

Estás casada desde hace 17 años, ¿hay alguna fórmula para mantener la llama del amor viva?

El buen sentido del humor es algo que me enamoró sin duda de Juan Ángel, que es muy acoplado a todo, es de fácil carácter. Entonces sin duda eso, más el amor, respeto, confianza, complejidad de pareja y admiración, siento que esas son las claves.

Eres madre de Cosette, ¿qué aprendiste con la maternidad?

Sigo aprendiendo todos los días, me sorprende lo maravilloso que es ser mamá, porque es algo que yo desee, que yo busqué y que siempre quise, disfruto mucho estar con mí hija.

Las madres siempre dicen que cuando tengas un hijo te tocará pagar las travesuras que hiciste… ¿cómo te ha ido en ese sentido?

Sí es traviesa, pero me encanta su forma de ser, me sorprende, me hace reír, le gusta contar chistes. A pesar de ya estar más grande sigue haciendo travesuras, aparte le gustan las bromas como a su papá y también las sorpresas, entonces luego se juntan y me hacen bromas a mí.