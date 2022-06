Estilos para mujeres de 40 y más que estarán en tendencia en verano 2022

Fresca y a la moda, sin importar la edad. Estos son los estilos que estarán reinando en las calles en este verano 2022.

El verano está a la vuelta de la esquina. El calor y el color se hacen presentes con estas tendencias que estarán por todas partes este 2022. ¿Tienes más de 40 años? Estos estilos que propone Andrea le quedan a cualquier persona, sin importar la edad. Lo más importante: que tú te sientas agusto contigo misma.

Denim / mezclilla

Foto: cortesía Andrea.

La mezclilla se hace presente en todas sus presentaciones: vestidos, camisas, overoles, blusones y jumpsuits. Combínalo con alguna playera color neón como verde limón o naranja metálico para darle un toque alegre y colorido a tu outfit.

Blocking color

Foto: cortesía Andrea.

Esta tendencia que viene para el verano 2022 se refiere a bloques de colores llamativos como naranja, azul o rosa. Este look es para mujeres que no les da pena ser el centro de atención por donde caminan, pues el impacto de llevar un solo bloque de color es muy llamativo a los ojos humanos. Dale un levantón a tu ánimo con estas opciones para días soleados.

Regreso de los pantalones acampanados

Foto: cortesía Andrea.

Foto: cortesía Andrea.

‘All the leaves are brown (all the leaves are brown); and the sky is gray (and the sky is gray). California dreamin…’ es la canción que se nos viene a la mente al saber que los pantalones acampanados están de vuelta anunciando el retorno de los gloriosos años 70. El twist de este regreso es que los puedes utilizar en pantalones de mezclilla o en un traje sastre.

Blusones

Foto: cortesía Andrea.

Los blusones siempre serán el mejor aliado de las mujeres, ya que esconden la pancita que no nos encanta mostrar, pero a la vez ofrecen frescura y versatilidad. Ya sea sueltos o acompañados de un cinturón, este verano 2022 trae de regreso a los blusones como propuesta para un día de oficina o una salida de fin de semana, dependiendo de con qué los combines.

Jumpsuits

Foto: cortesía Andrea.

Los jumpsuits están más presentes que nunca. Antes se pensaba que eran únicamente para las mujeres muy delgadas, pero esas creencias -afortunadamente- han quedado en el pasado. No importa si eres muy delgada o tienes muchas curvas, los jumpsuits están de regreso en una amplia variedad de telas, desde la mezclilla, hasta el lino.