Libérate de la grasa en las 'zonas problema' con la más avanzada técnica de liposucción con ultrasonido

Los glúteos, el abdomen, las caderas o los muslos. La grasa se acumula más en algunas zonas de nuestro cuerpo que en otras, por lo que en muchas ocasiones el ejercicio y la dieta no son suficientes para eliminarla de manera exitosa.

Desde los años 70, la liposucción se ha situado como uno de los procedimientos estéticos más populares, pero uno de los cuales también exige más cuidados. Sin embargo, la tecnología ha avanzado y hoy existe un procedimiento mucho menos invasivo, que no exige hospitalización de varios días, que ha reducido los tiempos de recuperación y que promete mostrar resultados en tan solo un mes: el lipováser.

"La liposucción váser es una técnica de lipoescultura de cuarta generación que tiene dos procesos, uno de fragmentación que consiste en disolver la grasa respetando las estructuras y otro de extracción, en el que se adquiere la grasa íntegra, lo cual disminuye el sangrado lo que da como resultado un contorno más definido", explica José Julián Arce, cirujano plástico certificado y fundador de la clínica Kontur Cirugía Plástica, situada en Guadalajara.

Gracias a estos procesos, de disolución de la grasa y de extracción a través de una pequeña cánula, las cicatrices disminuyen a la vez que se reduce el sangrado, lo que permite mejorar la recuperación postoperatoria y la preservación del resto de los tejidos.

Una intervención con muchos beneficios

Este procedimiento también permite otros notables beneficios, como la retracción de la piel, lo que implica que esta se adhiera al resto de tejidos en su gran totalidad, dando una apariencia de mayor firmeza y permitiendo a la persona verse más delgada y definida.

"La profesión médica día a día necesita innovación, por lo que en KonturTeam utilizamos actualmente las técnicas y la tecnología que está más a la vanguardia, como lo es Váser, Microaire, Renuvion y Acewand, lo que permite tener un postquirúrgico más confortable y una recuperación más rápida, disminuyendo el riesgo de complicaciones quirúrgicas y proporcionando un resultado espectacular", sostiene Arce.

A Arce se le considera uno de los pioneros en cirugía plástica de alta definición en México, al tener más de 15 años de experiencia y realizar procedimientos de cirugía plástica a través de las técnicas más avanzadas, como el lipováser, JPlasma, Morpheus, Microaire, Renuvion y Acewand.

Si has hecho dieta y ejercicios y no has obtenido los resultados adecuados, si quieres moldear tu cuerpo en ciertas zonas y quieres probar tecnología de última generación, este procedimiento es para ti.

De acuerdo con estudios realizados a lo largo de los últimos años, la cirugía estética produce efectos positivos en quienes se la realizan, ya que aquellos que estos pacientes demostraron más disfrute de la vida, satisfacción y autoestima.

Una de las recomendaciones más importantes al momento de que escojas a un cirujano plástico para realizarte cualquier procedimiento, es la de revisar que este profesional esté registrado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Esto te dará la certeza de que ese médico tiene las credenciales necesarias para realizar los procedimientos. La cirugía plástica es una subespecialidad de la medicina, por lo que aquellos que la practiquen necesitan tener la formación necesaria.