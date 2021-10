Rituales para encontrar pareja este San Valentín

¿Ya estás listo para celebrar San Valentín? Este 2019 viene cargado de grandes regalos y muchas oportunidades de crecimiento. Aquí te compartimos los mejores consejos para vivir de la mejor manera este 14 de febrero.

En primer lugar, es muy probable que en estas fechas te sientas con la necesidad de comunicar muchas cosas. Esto es generado por la Luna al estar en el signo de Géminis. Por lo que es muy importante que expreses lo que siente tu corazón.

Algunos ejemplos pueden ser:

• Invitar a salir a la persona que te gusta.

• Sanar los lazos con tu pareja.

• Terminar con esa relación que no te hace feliz.

Lo importante aquí es que no reprimas lo que sientes y le des ese espacio para que ya no se quede guardado o reprimido.

Sin embargo, es importante que controles tus emociones y no te vayas a los extremos. En el mes de febrero trata de estar lo más ecuánime posible. Evita los dramas y no te desvivas en el amor, ya que puedes salir muy desgastado emocionalmente.

Un aspecto único en este San Valentín es que se pueden dar relaciones amorosas con personas del extranjero.

Yo te recomiendo que te salgas de lo habitual o conocido. Ábrete al amor incondicional en todos sus sentidos. Date la oportunidad de vivir algo nuevo o diferente. Una buena opción es que realices actividades innovadoras y conozcas nuevas personas. Ahí puedes encontrar a tu media naranja.

Recuerda que este 14 de febrero de 2019 es una fecha ideal para fortalecer el amor en tu vida debido a que la Luna se encuentra en su fase creciente. Yo te recomiendo que te pongas una prenda de color azul cielo ese día.

Por último, estas son mis recomendaciones astrológicas para que cada signo pueda encontrar a su pareja ideal. (Todos los rituales se pueden realizar el 14 o 15 de febrero sin importar la hora. El único que es recomendable hacer en la mañana es el de Leo.)

Aries:

Es muy probable que en estas fechas hayas hecho consciente los bloqueos que tienes para encontrar a tu media naranja. Esto es porque te encuentras iniciando una poderosa renovación. Es muy importante que este 14 de febrero abras tu corazón y no te cierres a ciertas ideas o conceptos. Vive la vida sin tratar de tener el control de todo.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela morada y vas a visualizar que todos tus bloqueos desaparecen y después vas a sentir cómo una luz blanca ilumina tu ser y prepara a tu corazón para vivir una amor incondicional nuevo.

Tauro:

Es importante que te sientas una persona completa. Tú no necesitas a nadie para ser feliz. Más bien, busca a una persona con la que puedas vivir experiencias enriquecedoras. Recuerda que tú eres suficiente, por lo que este 14 de febrero empodérate y date el lugar que te corresponde en el universo.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela dorada y vas a visualizar que eres un ser lleno de luz y amor. Después, vas a sentir cómo una luz rosa ilumina tu ser y se abren las puertas en tu camino para que llegue esa persona con la que vas a compartir tu felicidad.

Géminis:

En estas fechas estás de suerte. En el mes de febrero existen grandes probabilidades para que el amor llegue a tu vida. Sin embargo, el secreto se encuentra en que escuches a tu corazón. Mi consejo es que no sólo te guíes por lo que te dice la razón. Es muy importante que les hagas un espacio a tus emociones. Ahí puede estar la clave.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela rosa y vas a visualizar esa pareja que está buscando tu corazón. Después, vas a sentir cómo una luz azul cielo ilumina tu ser y eleva tu espíritu. Estas fechas son ideales para madurar y crecer.

Cáncer:

En estos días es posible que te encuentres más intuitivo que nunca. Por lo que es muy importante que este 14 de febrero escuches a esa voz que habita en tu interior. ¡No tengas miedo! Si ya no estás feliz en tu relación o estás saliendo con alguien que no te hace feliz es momento de terminarlo. Ya no vivas en una falsa ilusión, es mejor saber la realidad.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela morada para liberarte de cualquier relación nociva y visualiza cómo se rompen todos los lazos. Si lo deseas, en un papel escribe su nombre y quémalo en la misma vela. Después, vas a sentir cómo una luz amarilla ilumina tu ser para renovarte y deja a tu corazón listo para un nuevo amor.

Leo:

No permitas que los demás o falsos prejuicios influyan en tu vida amorosa. Si alguien te gusta es momento de que te des la oportunidad de vivirlo. Es muy importante que este 14 de febrero tomes riesgos. Por lo que, si quieres que haya magia, debes actuar. Recuerda que tienes la personalidad que se asemeja a la de un león y los límites los pones tú.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela amarilla para fortalecer tu autoestima y la grandeza que habita en ti. Después, vas a sentir cómo la luz del sol te nutre, sana tus heridas y te prepara para vivir una relación de pareja madura y plena.

Virgo:

¿Antepones los valores que te impuso la sociedad y seres queridos antes que los tuyos? Si la respuesta es sí, yo te invito a que hagas un cambio. ¡Es muy importante que vivas tu vida amorosa sin prejuicios! Este 14 de febrero trata de no juzgar y simplemente haz las cosas conforme lo dicte tu corazón. ¡Fluye!

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela morada y visualiza cómo se desvanecen todos los pensamientos o ideas que te impidan o alejen de tener una relación de pareja. Después, vas a sentir cómo una luz rosa te sana y te prepara para vivir el amor sin prejuicios.

Libra:

Si puedes, en los próximos días realiza un viaje para renovarte y asimilar todo lo que has vivido desde que inició el 2019. Estos dos meses han sido de muchos cambios. Es por esta razón que es muy importante que tengas claro en dónde estás parado para que puedas decidir qué rumbo tomar. ¿Qué es lo que realmente buscas en el amor en estos momentos?

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela blanca para que tengas una mayor claridad de las cosas y visualiza cómo una luz blanca sana a tu corazón. Después de que realices esta meditación vas a tener todo mucho más claro. Es importante que busques tu crecimiento y bienestar.

Escorpión:

¡Vive el amor libre! Yo te aconsejo que en estos días te abras a la vida y no te generes altas expectativas. Recuerda que en muchas ocasiones hay que permitir que la energía fluya para que se den las cosas. Por otro lado, te aconsejo que dejes atrás relaciones que te hagan daño o te lastimen energéticamente. Mejor ábrete a un nuevo presente.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela blanca para purificarte y abrirte a una nueva energía. Después, vas a sentir cómo una luz lavanda renueva tu corazón y lo prepara para vivir relaciones de pareja más maduras y plenas.

Sagitario:

Es muy importante que identifiques y entiendas tus emociones, ya que este 14 de febrero se pueden intensificar. Esto puede provocar que no veas las cosas con claridad o que te ahogues en un vaso de agua. Mi consejo es que trabajes en tus emociones e identifiques lo que te están generando. Esto puede ser muy positivo para liberarte de cargas emocionales y renovar tu corazón.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela morada para liberarte de toda la carga emocional que llevas a cuestas por tanto tiempo. Después, vas a sentir cómo una luz blanca te hace más ligera y visualiza las cosas que realmente deseas en el amor.

Capricornio:

Has crecido y madurado mucho en estos días. Sin embargo, es momento que tu exterior refleje ese cambio o madurez que has tenido en tu interior. Mi consejo es que hagas un cambio de imagen este 14 de febrero que muestre esa evolución de tu ser. Esto te hará sentirte más atractiva y segura para buscar una pareja.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela amarilla para fortalecer tu luz interior y vas a decretar cómo quieres que el mundo te perciba de ahora en adelante. Después, vas a visualizar a tu pareja ideal. Es importante que abras tu energía para recibir a esa persona.

Acuario:

Es momento de evaluar cómo te encuentras en el plano amoroso. No trates de encontrar todas las repuestas tú solo. Yo te aconsejo que busques otros puntos de vista. ¿Hace cuánto tiempo que no le pides un consejo a un amigo sobre este tema? Es muy importante que abras tus horizontes, ya que muy posible que haya cosas de las que no te has dado cuenta. Esta información te podrá servir para tus futuras relaciones de parejas.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela azul para tener una mayor claridad y puedas ver lo que no has hecho consciente. Date el tiempo necesario para esta meditación. Después, vas a visualizar cómo se equilibra tu cabeza con tu corazón porque es muy importante que haya una sincronía entre lo que piensas y lo que sientes. Al final, vas a visualizar a tu pareja ideal.

Piscis:

No vayas en contra de lo que eres para buscar pareja. Recuerda que eres un ser de luz y tienes todas las cualidades para atraer el amor de tu vida. Te invito a que este 14 de febrero seas tú y no pretendas ser algo que no eres. ¡Ya no te hagas menos! Estas fechas son ideales para que tomes el control de las riendas de tu vida.

El ritual que vas hacer es el siguiente:

En este San Valentín vas a prender una vela amarilla y mientras la enciendes vas a visualizar cómo se fortalecen todas tu cualidades y la luz que hay en ti. Es muy importante que te sientas atractivo y digno de tener una pareja. Después, vas a visualizar que una luz rosa ilumina tu corazón y cómo tu energía se abre para vivir un amor incondicional de pareja.

Por: Roland con los Astros / Foto: iStockphoto