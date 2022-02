Tres tendencias de moda para primavera-verano 2022

Con la llegada de la primavera guardamos los suéteres -y en general la ropa abrigadora- para darle paso a nuevas propuestas, cortes, prendas y accesorios de moda. Y respecto a ello, te presentamos tres tendencias de moda que vienen fuerte para primavera - verano 2022 de la colección de la marca Marella. Toma nota:

1. Rayas: un clásico que nunca pasará de moda.

Vienen y van, pero nunca desaparecen del todo. Las rayas son gran clásico de la moda veraniega e irrumpen en versión multicolor y con una carga explosiva sobre las siluetas de la colección Cruise de Marella. Ya sea en un vestido vaporoso como el de la imagen o estampadas en pantalones, las rayas se encargarán de estilizar tu silueta y darle un toque divertido a tu outfit.

2. I love denim: look versátil con una camisa de mezclilla.

Desde su creación, la mezclilla ha evolucionado y pasado de usarse exclusivamente en pantalones a invadir las pasarelas (y los guardarropas a nivel mundial) haciéndose presente en vestidos, los clásicos jeans, overoles y camisas. Esta última prenda, las camisas de mezclilla, vuelven en esta primavera-verano 2022 con toda la fuerza para hacerse presente en los días soleados y de calor, ya sea en el clásico color denim o en mezclilla blanca.

3. Outfits monocromáticos para una primavera minimalista

En años pasados se buscaba combinar los outfits de esta época con colores que, precisamente, son considerados "de primavera - verano" como el fucsia, el verde limón, el naranja y otros colores llamativos; no obstante, la propuesta de Marella para esta 2022 es el minimalismo puro, es decir, looks monocromáticos que, además, presenta en colores considerados poco convencionales para esta estación del año: grises y aquamarina. Un total look monocromático de la cabeza a los pies, incluyendo los accesorios.