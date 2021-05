Descubre otra forma de atacar los signos de la edad con estos dos liftings sin cirugía

Despídete de las líneas de expresión y luce una piel renovada con estos dos procedimientos estéticos no invasivos y con resultados al instante.

Si estás buscando mejorar la apariencia de tu piel pero no quieres someterte a ningún tratamiento quirúrgico, sigue leyendo porque tenemos la solución adecuada para ti según especialistas para la piel: ¡un lifting!

Pero vamos por partes. Primero, te vamos a explicar qué es un lifting y luego, vamos a contarte de dos técnicas de lifting no quirúrgico que han sido revolucionarias por sus alcances y que, combinadas, pueden dar excelentes resultados: Ultherapy y Belotero.

“Un lifting puede ser en forma quirúrgica o no quirúrgica. La primera la hace un cirujano plástico y requiere quirófano. La segunda la hacemos los dermatólogos por medio de la tecnología. Es un tensamiento de la piel, de tejidos profundos a tejidos superficiales”, explica la dermatóloga Alfonsina Ávila.

En resumidas cuentas, un lifting es un estiramiento de la piel que busca tensar y eliminar las arrugas y qué mejor hacerlo a través de tratamientos no invasivos y que no requieren cirugías, como Ultherapy y lifting con aplicación de Belotero.

Ambos son tratamientos complementarios, que se suelen recomendar juntos y que, de la mano, le darán a tu piel una apariencia radiante y rejuvenecida. No duelen y podrás obtener resultados inmediatos. Apenas salgas del consultorio del especialista, notarás enormes cambios en la apariencia de tu piel.

Aunque Belotero se recomienda para personas de más de 35 años que ya empiezan a ver cambios en la elasticidad de su piel, para nada es limitativo. Ambos tratamientos pueden aplicarse a cualquier edad debido a su facilidad de aplicación, aunque siempre se tiene que valorar al paciente primero.

“Se pueden hacer desde que se está muy joven, no hay edad en general, la cosa es que si tienen una piel con mucho daño o envejecimiento, los resultados no serán los mismos porque estos tratamientos trabajan sobre tu misma piel ”, explica la dermatóloga Ávila.

No te preocupes por los efectos secundarios. Estos tratamientos son no invasivos, así que se hacen en el mismo consultorio y no causan ningún daño a largo plazo.

Los beneficios de Ultherapy y Belotero

Ultherapy es un procedimiento que se aplica a través de un aparato de ultrasonido micro focalizado con visualización en tiempo real muy potente que penetra en las capas más profundas de la piel generando calor y tensándola, lo que hace que los tejidos se mantengan en su lugar.

Este es un tratamiento único en su tipo, debido a que es la única técnica que permite llegar hasta las capas más profundas de la piel para lograr el efecto deseado de rejuvenecimiento.

“La ventaja del ultrasonido micro focalizado como es el Ultherapy es que llega a tejidos muy profundos, 4.5 mm de la piel, al tejido de la dermis profunda y de la epidermis, y eso solo se logra con esta técnica. Es el único equipo con el que podemos lograr llegar a esas capas profundas para hacer lifting facial”, explica la dermatóloga Alfonsina Ávila.

Por su parte, Belotero es un un ácido hialurónico de alta calidad y tecnología única que crea un efecto inmediato de lifting y que hace el efecto de relleno en las líneas de expresión.

“Belotero es un producto hecho con la mejor tecnología y posee cualidades que ayudan al levantamiento de la piel. Esta técnica se conoce como BUp y consiste en la aplicación de este ácido hialurónico en el tercio medio e inferior del rostro, que presenta flacidez ocasionada por el paso del tiempo. Lo que hacemos los especialistas en medicina estética es aplicar el producto en puntos como los surcos nasogenianos, las líneas marioneta y en esas áreas donde son muy claras las líneas de expresión”, explica la doctora Génesis Duque.

El procedimiento es muy sencillo y consiste en aplicar con una microcánula o una aguja, dependiendo la zona que se va a intervenir con la dosis de Belotero.

El ácido hialurónico es un componente que de forma natural está presente en nuestros tejidos y órganos, pero con el paso del tiempo, su presencia disminuye y empieza a causar estragos en la calidad de la piel, la cual va perdiendo elasticidad y va dando paso a la marca de las líneas de expresión, lo que le da a la piel del rostro una apariencia envejecida.

Como te contábamos, ambos tratamientos son complementarios, aunque dependiendo de las necesidades de cada quien el especialista determinará el orden y demás detalles de la aplicación. La duración de los efectos es de un año o año y medio.

“Recomendamos combinar los dos tratamientos, por ejemplo, hacer primero un ultrasonido micro focalizado, es decir, Ultherapy, para formar nuevo colágeno y después aplicar ácido hialurónico como Belotero para mejorar la firmeza, hidratación y en general, calidad de la piel”, explica la doctora Ávila. Ultherapy estimulará la generación de nuevo colágeno y Belotero irá directo a las líneas de expresión. ¡Un combo perfecto!

Fíjate en todo esto para que los procedimientos salgan bien

Antes de realizar cualquiera de estos procedimientos, es necesario que el especialista que va a llevarlos a cabo haga una revisión de la calidad de la piel del paciente. Entre mejor esté cuidada, el tratamiento será más efectivo.

“La gente que se ha asoleado mucho, que fuma o que tiene alguna enfermedad degenerativa como diabetes, no tiene la misma respuesta que un paciente bien cuidado de la piel, entonces lo primero que necesitamos es ver al paciente y de acuerdo con esto, planear el tratamiento”, explica la dermatóloga Ávila.

Sin embargo, la seguridad de los dos procedimientos es total y puedes usarlos con plena confianza, sostienen las especialistas, solo necesitas asegurarte de que te los esté aplicando un médico capacitado, tal como un cirujano plástico, un médico estético o un dermatólogo. La recomendación es que verifiques su título antes de someterte a cualquier procedimiento.

También es importante que al aplicar un producto siempre te enseñen la marca, la fecha de caducidad y que lo abran enfrente de ti, advierte la doctora Génesis Duque.

Otro aspecto a resaltar es la garantía que te ofrecen ambos tratamientos. En el caso de Belotero, el laboratorio pide documentación que avale la formación de los médicos que lo solicitan, ya que solo se vende a profesionales, puesto que es un insumo de uso médico. Cada ampolleta tiene dos stickers, uno se pega en el expediente clínico del paciente y el otro se coloca en la receta que se le entrega, para que quede evidencia del producto que se aplicó.

Por su parte Ultherapy tiene un registro de los especialistas a los que se les asigna el equipo, además de que tiene un certificado de autenticidad. Para usarlo, los médicos reciben capacitación especializada así que solo te toca comprobar que quien te realizará el procedimiento la tenga. Con eso tendrás la seguridad de que estás en manos expertas.

