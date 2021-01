Cinco hábitos para cuidar tu piel en menos de 10 minutos al día

La falta de tiempo no será un impedimento para cuidar tu piel. Incorpora a tu rutina estos 5 pasos de menos de 10 minutos

La piel es el órgano más grande y visible de nuestro cuerpo y, nos guste o no, en muchas ocasiones es nuestra carta de presentación y nuestra primera capa de protección contra agresores ambientales. Por esta razón, necesita cuidados para mantenerse con un aspecto saludable y, también, bonita.

Tanto por estética como por salud es necesario que, aunque tengamos poco tiempo, no la descuidemos y adoptemos hábitos diarios en nuestra rutina de cuidado de la piel, tanto de nuestro rostro como del cuerpo –recuerda que son diferentes.

Los básicos para mantenerla sana son no fumar, no bañarse con agua muy caliente ni durante mucho tiempo, hidratar la piel, comer una dieta saludable y controlar el estrés, según recomienda la Clínica Mayo.

Sin embargo, hay otros hábitos que te recomendamos seguir para cuidar tu piel y que –aquí viene lo mejor– puedes implementar y que no te tomarán más de 10 minutos al día.

PARA EL ROSTRO

Límpialo, mañana y noche

Remover cualquier suciedad de tu piel es uno de los hábitos esenciales para su cuidado, tanto por las mañanas para eliminar células muertas como por la noche para retirar el maquillaje y contaminación acumulada durante el día.

Si quieres obtener resultados instantáneos, puedes utilizar ageLOC LumiSpa, un sistema único de doble acción para el cuidado de la piel que hará que tu cutis se renueve, al mismo tiempo que limpia suave pero profundamente la suciedad, grasa, maquillaje y células muertas –y lo mejor es que sólo te toma 2 minutos.

Con ageLOC LumiSpa notarás resultados desde el primer uso, tu rostro estará más terso, con más luminosidad y, a la vez, minimizará la apariencia de los poros. Utilízalo por la mañana y por la noche.

Revitaliza tu rostro

Existen dispositivos que pueden ayudarte a revelar lo mejor de tu piel de manera sencilla y en menos de 10 minutos.

Por ejemplo, el nuevo ageLOC Boost de Nu Skin, un dispositivo de microcorriente de pulso variable, en conjunto con ageLOC Boost Activating Serum, que es un suero formulado para funcionar con esta tecnología, hace que el cutis luzca con mayor volumen, con luminosidad natural y con un tono más uniforme.

El Activating Serum contiene varios ingredientes novedosos como: vitaminas B3 y C, extracto de narciso de mar, caviar de lima, corteza de sandía, 4 tipos diferentes de ácido hialurónico, entre otros, que ayudan a promover la renovación celular, una exfoliación suave e hidratación, lo que te dará una piel visiblemente más densa, de aspecto juvenil y radiante.

Seguro te estarás preguntando cuánto tiempo te tomará hacer este tratamiento. La buena noticia es que solo necesitas dos minutos diarios para notar sus grandes beneficios.

Usa bloqueador solar

Debes saber que uno de los principales factores que puede afectar la salud y funciones de la piel es la radiación solar. La exposición prolongada al sol puede provocar diversos daños, tales como quemaduras, arrugas y manchas, envejecimiento prematuro, fotoenvejecimiento, entre muchas otras afecciones.

Siempre utiliza algún producto de protección solar, no importa que esté nublado o no vayas a salir de casa. Puedes utilizar Sunright de Nu Skin, un protector solar que además de brindar una protección de amplio espectro contra rayos UVA/ UVB, también contiene ingredientes que te protegen contra el envejecimiento prematuro. Es resistente al agua y no te deja una sensación grasosa.

PARA EL CUERPO

Exfolia tu piel

La exfoliación es un proceso de renovación de la piel si se hace de forma correcta para no dañarla. Este tratamiento elimina las células muertas, impurezas, grasa y suciedad de la piel para “renovar” la superficie para que se vea y se sienta limpia, suave y saludable.

Liquid Body Lufra es una buena opción para esta tarea ya que contiene cáscaras de nuez finamente molidas para exfoliar el cuerpo y sobre todo las áreas ásperas como los codos, la parte posterior de los brazos, las rodillas y los talones. También contiene Aloe Vera y otros ingredientes hidratantes para la piel.

Aplica el producto de manera suave con pequeños movimientos circulares durante alrededor de 30 segundos y enjuaga con agua tibia. Si usas un cepillo o una esponja, usa movimientos cortos y ¡ojo! No apliques este tratamiento si tienes heridas abiertas o quemaduras de sol, recomienda la Academia de Dermatología de Estados Unidos.

La recomendación es que exfolies una vez por semana y después de realizar este tratamiento, no olvides hidratar y colocar bloqueador solar.

¡Bebe agua!

Aunque puede parecer un consejo cliché, es de suma importancia beber agua suficiente diariamente ya que también tiene un impacto en la piel. La deshidratación de la piel puede darse por dos razones: consumo insuficiente de agua y pérdida excesiva de agua (que van de la mano).

Si la piel no tiene el agua suficiente puede tornarse reseca, tirante, irritante y escamosa, además, puede lucir y sentirse rugosa y con falta de luminosidad visible. También, la piel deshidratada puede tener el riesgo de desarrollar arrugas visibles.

Toma agua y no olvides hidratar tu piel con cremas que se adapten a tus necesidades.