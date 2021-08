Cómo la leche en polvo fortificada ayuda al desarrollo adecuado de los niños en edad escolar

Una alimentación adecuada es clave para que tu hijo en edad escolar pueda tener un crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento del sistema inmune adecuado.

Una alimentación equilibrada es fundamental para garantizar el óptimo desarrollo de los niños en edad escolar, etapa en la que fortalecen su sistema inmunológico, incrementan su inteligencia y creatividad, socializan con niños de su edad y enfrentan sus primeros retos. Para lograrlo, es clave que obtengan los nutrimentos necesarios, y es aquí, donde la leche en polvo por sus nutrimentos puede ayudar a optimizar su desarrollo.

Por esto Nido FortiCrece está adicionado con nutrimentos esenciales que ayudan al fortalecimiento del sistema inmune, al aprendizaje y al crecimiento de los niños en edad escolar. Con un desayuno adecuado y un vaso de Nido Forticrece puede ayudar a que tus hijos aprovechen al máximo las clases escolares y extraescolares, resuelvan problemas y principalmente, fomenten el fortalecimiento de las defensas para que gocen de todos los momentos importantes.

De acuerdo con un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, en 2017, la exposición de los niños a bacterias y virus ayuda al desarrollo del sistema inmunológico. Debido a la actual pandemia por Covid, que obliga a los niños a estudiar desde casa, podría implicar que el sistema inmune no se desarrolle adecuadamente, por lo que es sumamente importante mejorar su alimentación, aportandoles vitaminas y nutrimentos como Zinc, Hierro, Fibra, Vitaminas A y C, que también contribuyen en su óptimo progreso físico y cognitivo.

Un sistema inmunológico bien equilibrado reduce el riesgo de que los niños contraigan infecciones por bacterias o virus. También disminuye la probabilidad de desarrollar otras enfermedades como alergias gracias a la red resistente de células, tejidos y anticuerpos.

Tambiñen lee: Beneficios de yoga y meditación para niños

Otras ventajas de un sistema inmune fuerte, es que los niños duermen bien, se despiertan de buen humor y con mucho entusiasmo para realizar las actividades del día.

La alimentación es la base para lograr un eficiente desarrollo del sistema cerebral, relacionado con la memoria, la concentración, el lenguaje y la solución de problemas, elementos esenciales durante la etapa escolar.

«Los nutrimentos de la leche en polvo brinda al niño vitalidad y energía para lograr un alto rendimiento escolar, mayor atención durante el proceso enseñanza aprendizaje, resolver dudas, incrementar la capacidad de análisis y reflexión, así como adquirir destrezas en áreas como los deportes y las artes. A pesar del confinamiento por la pandemia, los niños podrían ampliar sus actividades físicas e intelectuales, y no limitarse a tomar clases a través de una computadora.

Hoy en día, la leche en polvo fortificada, como Nido FortiCrece, se han convertido en las aliadas de las madres mexicanas, con el compromiso de mejorar el desarrollo de los niños, para que los obstáculos no signifiquen frustración sino el desafío de romper sus propios límites y alcanzar sus sueños.

NIDO FortiCrece es una leche en polvo científicamente mejorada y fortificada con nutrimentos como Zinc, Hierro, Calcio, Vitamina A, C y D, así como proteína de alta calidad, que fortalece el sistema inmunológico de los niños en edad escolar de 6 a 12 años, su desarrollo cerebral, huesos y dientes.

No te pierdas:

¡Ojo con la vista! 5 tips para que los niños se adapten a los lentes

Cómo hablar con los niños sobre salud mental y explicarles qué es

¿Por qué cada vez menos niños nacen con muelas del juicio?