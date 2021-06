Este es el labial que las mujeres imparables prefieren

El día a día de las mujeres está lleno de actividades de todo tipo, y sin duda mantener el color de los labios intactos en todo momento es parte de la imagen. Si te identificas con esta descripción, entonces necesitas un labial con el que te sientas confiada durante todo el día.

Desde que te levantas cada mañana vas de un lado a otro casi sin detenerte: gimnasio, juntas de trabajo, una comida con tus amigas, citas con clientes y una salida con tu pareja, son solo algunas de las actividades que realizas a lo largo del día, así que es fácil entender que tienes poco tiempo para retocar el maquillaje y mantener una imagen impecable vayas a donde vayas, pero tus labios son punto y aparte.

Poner especial atención en el labial que usas no es un capricho, se trata de verte bien con un solo producto al que le vas a confiar tu look; para ello necesitas encontrar el que te ofrezca más beneficios y ya sabemos cuál es, gracias a la influencer Florencia Guillot que descubrió las bondades del NUEVO Revlon ColorStay Satin Ink™. Lo primero que le llamó la atención es su larga duración pues te ofrece hasta 16 horas de color inalterable, así que no tendrás que preocuparte por retocarlo casi durante todo tu día.

¡El must de la temporada!

Cuando quieres verte bien, cada detalle del labial que usas tiene que importar y el hecho de que el aplicador te facilite maquillarte, es un punto súper valioso porque te permite ser muy cuidadosa con la forma en que destacas tus labios y en este punto hay que hablar de lo que puedes lograr con la punta puntiaguda y la forma de pata de ciervo que posee el NUEVO Revlon ColorStay Satin Ink™, por eso se ha convertido en el favorito de la tiktoker Alexa Rivera, que más de una vez te habrá sorprendido con sus consejos de maquillaje.

Un plus que ofrece este labial es la tecnología que se aplicó en su elaboración y hablamos de su tecnología flexible, que sirve para evitar el agrietamiento y descamación, así que siempre lucirán suaves, pero sobre todo hará que el color se mueva con tus labios por lo que no se correrá.

Para las que buscan más

Si quieres lo más cercano a la perfección en tu look de todo el día, ya te dimos una clave de maquillaje, pero algo que ha encantado a los influencer Alonso Arriaga y Luz Baez, que han hecho del NUEVO Revlon ColorStay Satin Ink™ un básico de su kit de maquillaje, es que está formulado con aceite de grosella negra y vitamina E, que humectan los labios.

Siéntete cómoda hagas lo que hagas y confía que incluso aunque uses cubrebocas tus labios permanecerán intactos hasta por 16 horas con la cobertura completa y nítida que te dará con cada uno de sus 21 increíbles colores cremosos y su acabado satinado. Ahora has encontrado a tu aliado perfecto para un maquillaje increíble aún en tus días más intensos.

