La nueva manera de generar más colágeno

¿Qué tal iniciar el año con un aspecto renovado y completamente natural? Olvídate del bisturí y las inyecciones, y aprovecha las virtudes del colágeno.

Así como cuidamos nuestro cabello y nuestras uñas debemos prestar más atención al cuidado de nuestro rostro, más allá de una rutina diaria según el tipo de piel.

Debido al paso del tiempo, nuestra piel necesita ser tratada con más profundidad. Hoy podemos echar mano de algo que nuestro propio cuerpo produce: el colágeno.

Consultamos al doctor Harold Dent, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva para que nos compartiera los beneficios del colágeno.

“El colágeno es una proteína que todos tenemos todos en el cuerpo y cumple varias funciones. La más importante, en cuestión de juventud y estado de los tejidos, es que nos da elasticidad, es decir, una buena proporción de colágeno mantiene una buena estabilidad en la piel”, explica.

Otra función del colágeno es “la cicatrización. Es nuestro cemento cuando nos cortamos o tenemos una lesión”. Pero debido al paso del tiempo el cuerpo genera menor proporción de esta proteína, lo que afecta a la firmeza de la piel.

¿A qué edad comienza la pérdida de colágeno?

Siempre se produce. Como todo en nuestro cuerpo, hay un equilibrio en cuanto a producción y degradación. Normalmente podemos decir que entre los 25 y 30 años estamos en un equilibrio. Posteriormente comienza a haber más degradación que producción. Eso es lo que con el tiempo ocasiona que vayamos perdiendo esta cantidad total de colágeno.

¿De qué forma podemos obtener colágeno?

Principalmente con la dieta se obtiene el colágeno. Está de moda tomar el colágeno hidrolizado. Cuando se hidroliza se rompen las uniones entre todos sus componentes y, entonces, va tomando, los ingredientes de la proteína. Pero estos ingredientes están en la dieta normal. Así que si se lleva una dieta completa, no se necesita suplementar. El colágeno hidrolizado tomado funciona si no se tiene el suficiente aporte de estos ingredientes para generarlo.

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento de Ultherapy con respecto al colágeno?

Hasta hoy es el tratamiento número uno y el más respaldado científicamente para la generación de colágeno a través de un estímulo de calor. Casi todos los equipos que tratan la flacidez están basados en la generación de calor porque éste genera un estímulo al cuerpo para aumentar la producción de colágeno. Arriba de cierta temperatura, el cuerpo interpreta ese calor como una lesión –aunque no se lesione nada–, y la respuesta natural del cuerpo ante una lesión es ir a reparar. De esta reparación se produce el colágeno.

¿Cuál es la diferencia del tratamiento de Ultherapy con otros tratamientos de colágeno?

La característica principal es la forma en la que se genera el calor, y dos, la intensidad con la que se genera el colágeno.

La radiofrecuencia tiene un mecanismo de ondas electromagnéticas, pero tiene como limitante de que no puede aumentar su temperatura más allá de los 43ºC porque la piel, que nos protege, tolera menos calor que el tejido profundo. Así que si se mete una temperatura mayor a los 43ºC se va a generar una quemadura en la piel.

En cambio, Ultherapy utiliza el ultrasonido microfocalizado, similar al que se hace durante el embarazo o para ver un órgano, que no se siente nada. Las ondas forman una especie de cono ultrasónico, entran al tejido y en el punto donde convergen se genera, en milisegundos, una explosión de calor.

Se puede aumentar la temperatura, la cual no toca la piel, sino que va hacia la parte más profunda de ésta. Así se genera un mayor estímulo y mucha mayor producción de colágeno sin riesgo de dañar el tejido.

¿En qué partes del cuerpo se aplica?

De momento, con aprobación, en cara, cuello y escote, y se están estudiando zonas como brazos, glúteos, piernas y abdomen. Lo más recomendable es que se realice a partir de la mayoría de edad. Actualmente, en el manejo de la estética facial, la edad sí es importante, pero es más importante el estado del problema que se tenga. Hay pacientes de 25 años que tienen una cara con más problemas que alguien de 40. Así que es con base en cómo sea la situación del paciente.

Si se siente que se tiene bien el rostro y se desea hacer Ultherapy para prevenir, por supuesto que va ayudar mucho. La edad promedio en la que se aprovecha más Ultherapy está entre los 35 y 60 años.

¿Existe algún efecto no deseado?

No. Solamente algunos tipos de padecimientos previos, como pacientes diabéticos descontrolados, pacientes con problemas autoinmunes –como lupus o algunas situaciones parecidas–, que sí se pueden hacer el tratamiento, pero se sabe que el resultado esperado puede ser mermado por la situación del paciente.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento y su efecto?

La aplicación tiene una duración promedio entre 40 minutos y una hora y 20; es una sola sesión y el tiempo en el que se pueden percibir los cambios o resultados van de dos a tres meses. En resumen, se habla de una duración promedio de año y medio o dos, pero este es solo un promedio y es muy variable.

¿Se requiere de hospitalización para realizar este tratamiento?

No, es totalmente ambulatorio y sin tiempo de recuperación. Se hace en el consultorio y no es invasivo. Sí duele un poco, pero es muy tolerable. La mayoría de las pacientes califican el dolor, del 1 al 10, en un 5. Todas ellas se lo hacen totalmente despiertas, no se les suministra sedantes y lo toleran bastante bien.

Nadie se ve mejor sin estar sano. El mensaje es cuidar el cuerpo y la cara para estar más sano y así verte y sentirte mejor.