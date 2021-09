Las 4 razones por las que nunca debes olvidar lavar tu rostro

¿Se te ha olvidado lavarte la cara en la noche alguna vez? A todas nos ha pasado, sin embargo, es muy importante no dejar de lado este paso en tu rutina, porque hacerlo puede traer consecuencias no deseables no solo en nuestro rostro… sino en nuestro ánimo.

Limpiar nuestra cara de manera adecuada puede reducir el exceso de sebo y sudor, retirar todas las sustancias que provienen de la contaminación ambiental y fomentar la absorción adecuada de los productos de cuidado facial, lo cual, en conjunto, contribuye a reforzar la barrera cutánea que evita que nuestra piel esté expuesta a contaminantes y bacterias que la pueden dañar.

Te contamos por qué no debes olvidar esta rutina de limpieza y cómo limpiar tu rostro para que quede suave, terso y luminoso.

Mejora su apariencia

Foto: Getty Images

El acné, las imperfecciones y la textura son provocados por la obstrucción de los poros con el sebo que produce la piel y por la acumulación de células muertas en la superficie por lo que la falta de limpieza puede contribuir a hacer más grande el problema.

Por ello, lavarse la cara en la mañana, en la noche y después de hacer ejercicio es recomendable para evitar la producción de grasa y la obstrucción, según señala la Academia Americana de Dermatología.

Pero no solo para evitar las imperfecciones, sino para que tu piel permanezca con una apariencia suave, es importante que la limpies de manera correcta.

Para lograrlo y obtener resultados instantáneos, usa ageLOC LumiSpa, un sistema de cuidado para la piel, único en su tipo y que brinda al rostro una limpieza profunda y su renovación en un solo tratamiento.

LumiSpa limpia de manera suave pero profundamente la suciedad, grasa, maquillaje, contaminantes y toxinas mediante su acción patentada de oscilación y purificación de poros, lo cual deja la piel más suave y limpia, a la vez que reduce la apariencia de los poros.

Beneficios antienvejecimiento

Durante la noche, tu piel está en modo de reparación, por lo que secreta toxinas, sebo y células muertas lo cual hace esencial lavar la cara por la mañana para evitar que tu piel quede en contacto prolongado con estos agentes dañinos. En cuanto a la noche, tu rostro viene de haber estado en contacto con contaminantes y suciedad durante todo el día, lo que hace también muy importante lavarlo para retirarlos. En conjunto, los contaminantes, el sebo, las toxinas y agresores ambientales pueden provocar que tu rostro envejezca de manera prematura.

En este sentido, para contrarrestar los signos de envejecimiento, ageLOC LumiSpa también puede ayudarte. Tiene un cabezal de tratamiento de silicona suave, el cual se mueve a la frecuencia precisa para promover la renovación de la piel, y en conjunto con los geles limpiadores especialmente desarrollados para usarse con el dispositivo, minimiza los signos visibles de la edad de tu cutis, al retirar las células muertas, promover la renovación dinámica y mejorar el brillo y suavidad. Tu rostro adquirirá una apariencia más juvenil y tersa al limpiarlo mañana y noche con este sistema de cuidado.

Lavarlo potencia la aplicación de cualquier tratamiento

Foto: Getty Images

Si no limpias tu rostro lo que estarás haciendo es dejar que la suciedad y los contaminantes se estanquen en tu piel, haciendo que tus poros se tapen, lo que no va a permitir que la puedas hidratar ni que ningún tratamiento para su cuidado realmente funcione y que a la larga, su salud y apariencia se deteriore.

Para atacar este problema de raíz, ageLOC LumiSpa tiene un diseño sofisticado que ayuda a maximizar la eficacia y hace que la piel sea más receptiva a los productos que se apliquen posteriormente, ya sea tónico, suero o crema humectante.



Te mejora el ánimo y mantiene tu piel tersa

Lavarse la cara es sumamente importante, porque quién no lo hace, además de ver deteriorarse su piel, puede perder la confianza en sí mismo, estar falto de energía o incluso evitar relacionarse con los demás, de acuerdo con un estudio realizado por Ipsos y una marca de cuidado de la piel en 23 países, incluido México. Entre quienes no se lavaron el rostro, 69% sufrió de alguna de estas afectaciones.

En contraste, siete de cada 10 personas tienen sensaciones y sentimientos positivos después de limpiarse el rostro, lo cual demuestra que lavarse la cara no solo es importante para la salud de tu piel, sino para tu bienestar.

Entonces, ¿por qué no lavar el rostro, sentirse bien y además darle a tu rostro una mejor apariencia?

ageLOC LumiSpa ofrece siete beneficios para la piel: volverla más tersa, suave, luminosa, clara, purificada, con una menor apariencia de los poros y una mayor densidad y volumen. Además, si lo usas de manera constante durante dos minutos dos veces al día, sus beneficios se intensificarán con el paso del tiempo.

