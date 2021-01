Las claves para elegir la mejor línea blanca

Los aparatos de línea blanca juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Te decimos todo lo que debes saber para seleccionar los mejores para ti y tu familia.

Si estás pensando en remodelar o simplemente ya es tiempo de cambiar tus aparatos, elegir línea blanca puede ser complicado. Estos representan una inversión en nuestro hogar, ya que nos ayudarán a realizar diferentes tareas de manera más eficiente. Además, pueden complementar y mejorar la apariencia de nuestros espacios.

En la actualidad existe una enorme variedad en línea blanca. Gracias a los avances tecnológicos, diseños y múltiples aditamentos, hoy hay opciones para todos los gustos y necesidades. Recuerda que estos aparatos deben hacer tu vida más fácil y escoger los adecuados te ayudará a disfrutar más de tu hogar.

Si entre tanta variedad no sabes por dónde empezar, sigue esta guía para encontrar aquellos que son perfectos para ti.

Conoce tu espacio

Además de medir el alto y ancho del espacio, asegúrate de obtener las medidas de profundidad. Si tu nuevo aparato no irá empotrado en la pared, la mejor manera de mantener la armonía con el resto de tu espacio es cuidar que éste no sobrepase los muebles aledaños. No olvides tomar en cuenta el tamaño de las puertas por las que introducirán tu línea blanca.

En el caso de los refrigeradores, considerar el espacio te ayudará a determinar si te conviene más un estilo de una puerta o de puerta francesa.

Apégate a tu estilo de vida

Con los múltiples avances en tecnología resulta muy tentador adquirir los aparatos más sofisticados, pero no siempre los necesitamos. Una excelente manera de no exceder el presupuesto de manera innecesaria, es considerar cómo este aparato se va a integrar o podría mejorar nuestra vida diaria. Es decir, cómo se acomoda a nuestras necesidades.

Por ejemplo, si necesitas espacio de almacenamiento extra en tu congelador, definitivamente es una característica en la que debes invertir.

Establece una gama de colores

Debido a su tamaño y visibilidad, si planeas renovar un espacio por completo es más sencillo basar el estilo de acuerdo a tus nuevos aparatos de línea blanca. Si únicamente los vas a reemplazar debes tomar en cuenta la paleta de colores existente, así como los acabados del resto de los muebles.

Los modelos más recientes cuentan con nuevas tonalidades, ideales para incorporarse perfectamente a tu espacio.

Infórmate

Una vez que determinaste los modelos que más te interesan, investiga sobre ellos. Especialmente sobre su funcionalidad, eficiencia, duración de vida útil y el mantenimiento que requieren para conservarlos perfectos. Otro factor importante es qué tan fácil y claro es utilizar todas sus funciones.

¡Tómate tu tiempo!

Date tiempo suficiente para considerar todas tus opciones y evita hacer compras impulsivas de las que puedas arrepentirte después.

Si estás lista para comenzar tu búsqueda, consulta liverpool.com.mx para encontrar una increíble selección en línea blanca.