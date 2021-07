Todo lo que tienes que saber del ácido hialurónico si piensas usarlo

Sabemos que es el mejor aliado cuando se trata de mantener la apariencia juvenil de la piel y en especial del rostro, manos, cuello y zona del escote. Hablamos con un médico especialista para que nos resolviera varias dudas.

¿Cuántas veces has querido mejorar la apariencia de tu piel?, y no importa cuántos años tienes, y quizá cuando has escuchado de los beneficios del ácido hialurónico en la piel, te preguntas si será la mejor opción.

Primero lo básico: se trata de una proteína que producimos de manera natural en la piel y que se encuentra entre los tejidos para dar una apariencia de juventud. Con el paso del tiempo su producción disminuye y es entonces cuando la piel empieza a perder la hidratación, la luminosidad, el volumen y aparecen las líneas de expresión.

El médico estético Miguel Méndez nos dice todo lo que hay que saber sobre el ácido hialurónico para beneficiar nuestra piel:

1.- Lo primero es seleccionar a un especialista calificado que antes de sugerirte un procedimiento realice una historia clínica, conozca tus antecedentes familiares de salud y se asegure de que gozas de buen estado físico y que estás saludable.

2.- Una vez que conoce tus hábitos de vida, ha hecho un reconocimiento a tu piel y conoce tus necesidades, creará un tratamiento personalizado con ácido hialurónico.

3.- No se trata de aplicarte cualquier producto, sino uno que cuenta con los estándares más altos de calidad, tecnología y seguridad como Belotero, que según nos explica el especialista tiene calidad médica, lo cual es muy importante porque es la recombinación genética de esta proteína, es decir, está elaborado en el laboratorio de manera idéntica a como el cuerpo lo produce.

4.- Estas cualidades, dice el especialista Miguel Méndez, lo hace biocompatible lo que significa que no es dañino para el organismo porque se incorpora en los tejidos, por lo mismo no hay restricción médica para utilizarlo.

5.- Un punto que hay que destacar de Belotero, es que viene en distintas concentraciones, por lo que existe uno para cada necesidad por ejemplo, te aplicarán uno si solo se trata de darle hidratación y luminosidad a tu piel; una con mayor densidad si hay que rellenar algunas áreas del rostro y la más concentrada cuando se trata de dar volumen y rellenar los cojines grasos, e incluso cuando hay pérdida ósea.

6.- Una duda muy común es si todos requerimos del mismo tipo de tratamiento, pero no es así, como subraya el experto, se toma en consideración tu estilo de vida, si estás o no expuesta durante largos periodos al aire libre o en interiores, porque las necesidades de la piel en ambos casos son muy distintas.

7.- ¿Sabías que el ácido hialurónico Belotero también te puede ayudar a definir y mejorar tus rasgos faciales? ¡Sí! El doctor Miguel Méndez nos dijo que existen técnicas para lograr la simetría facial, así como también un efecto de contour y definir los rasgos femeninos o masculinos.

8.- En cualquier caso, el médico recomienda regresar a los seis meses para valorar los resultados y ver si es necesario hacer algún retoque. Aunque debes saber que desde que salgas del consultorio verás los cambios y con el paso del tiempo los resultados mejoran, porque al ser un producto biocompatible el organismo lo absorbe potenciando la belleza de la piel.

9.- Sus beneficios no se limitan al rostro, también se puede aplicar en cuello, manos y la zona del escote para que siempre mantengas tu apariencia juvenil en cada detalle.

10.- Existen tratamientos alternos como el uso de retinoides derivados de la vitamina A que se recomienda para facilitar la comunicación entre las células. Otra alternativa son los tratamientos complementarios como Radiesse que ayuda a potenciar los resultados de Belotero.

Algo que debes saber porque te dará mucha seguridad es que este ácido hialurónico tiene diversos estudios científicos que avalan su funcionamiento, “hay que resaltar que Belotero se incorpora en los tejidos de la piel generando movimiento naturales, estéticos, por lo que no hay alteraciones en las características faciales y el resultado es óptimo”, dice el especialista.

Y si querías una garantía más de tu seguridad, cuenta con que un médico que te aplica Belotero, te entregará un sticker con un código de barras con el que podrás confirmar que se trata de un producto de calidad ya que ahí encontrarás datos como la fecha de elaboración, la caducidad y el número de serie del producto que se te aplicó. Ahora que sabes todo esto, estás lista para tomar tu decisión y mantener tu piel como se merece: perfecta.

