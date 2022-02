¿Qué regalar al personal de salud?

El dilema está en dar con el presente perfecto, que sea original, práctico, único, funcional. Claro está que, si ese regalo es para una persona que se desenvuelve dentro del personal de salud, no hay ningún problema, pues la solución está en Mr Bon.

Mr Bon es una empresa mexicana que ha revolucionado la industria de vestir para doctores, veterinarios, dentistas, cosmiatras, masajistas, fisioterapeutas, enfermeras y muchos, muchos más. Lo ha logrado mediante la especialización en la confección de uniformes médicos de alta calidad, con detalles especiales.

Precisamente, dichas cualidades los convierten en regalos perfectos para los momentos especiales, por ejemplo:

Son originales

Dejaron a un lado la aburrida paleta de colores anteriormente disponible: azul y blanco. Mr Bon fabrica scrubs (pijamas quirúrgicos) en una vibrante gama cromática, la cual abarca desde un rosa pastel, pasando por un amarillo canario, hasta un morado vivaz.

Son funcionales

El uso de uniformes especiales es imprescindible dentro del sector salud, pues funciona como una especie de barrera física entre el paciente y el especialista.

Ya sea una filipina, unos pantalones, una bata, un cubrebocas o unos gorros quirúrgicos, estos deben estar confeccionados con telas de alta calidad. Los de Mr Bon no conducen la electricidad, no se desgarran fácilmente, no producen pelusas, son hipoalergénicos, permiten la transpiración, son resistentes a fluidos y son fáciles de desinfectar.

Son únicos

En cualquier rama del sector médico, la imagen es fundamental. Refleja la higiene del personal, aporta confianza y hasta impone respeto. De ahí la importancia de personalizar el uniforme en un consultorio o institución, pues lo mismo sirve como elemento de identidad y un elemento que muestra profesionalismo, que da seguridad a los pacientes de que están acudiendo con un profesional.

Lo mejor de todo es que los modelos pueden ser seleccionados, personalizados y comprados en línea. En un proceso rápido, sencillo y seguro. Recuerda, ¡la vida es corta para usar un scrub aburrido!