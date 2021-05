Renueva tu estilo y rompe el código el próximo verano con las ofertas de Claro Shop en el Hot Sale

Prepárate para el próximo verano y aprovecha la temporada para crear tu propio estilo atemporal. Sin seguir las reglas hazlo a tu manera y que la libertad hable por ti con la temporada de descuentos de Hot Sale.

Prendas exclusivas para una temporada del año, ahora puedes llevarlas en el momento que quieras. Colores, texturas y accesorios que no necesitan un tiempo o género para usarlos, de eso se trata tu próximo verano. Atrévete y crea un estilo y look únicos, además de complementar con accesorios que te harán ver auténtica. Aquí algunas ideas para inspirarte.

Shorts, tu mejor prenda

Un must have en tu armario sin duda son los denim shorts, con ellos la versatilidad y comodidad dictarán tu look. Femenina, divertida o relajada esta prenda te permitirá jugar con todas las opciones que pasen por tu cabeza, como estos clásicos short 501 de Levi’s, en color azul, acabado sandblast y corte alto para acentuar y darle forma a tu cintura.

Las botas perfectas para ese toque dual

Femenino y un poco rudo es el acento que lograrás con un par de botas Timberland que llegaron para quedarse y se resisten a permanecer en el fondo del armario. Por el contrario, son perfectas para combinarlas con todo lo que se te ocurra: shorts, jeans, faldas, vestidos, además de ser súper cómodas, responsables socialmente e waterproof.

Sport and chic

Un par de tenis siempre serán el mejor complemento para un estilo deportivo y desenfadado que ha conquistado a todos. Bajarse de los tacones no resultó tan mala idea. La recomendación siempre será elegir un modelo versátil, que te permita todas las combinaciones posibles así sea pasar la tarde, ir a la oficina e incluso en una date. Una gran opción son los Air Max Thea de Nike: cómodos, con la mejor forma y perfectos para usar con falda o vestido.

¿Gabardina en verano? ¡Por supuesto!

Atrévete a romper las reglas con esta prenda y llévala contigo aunque no llueva. Sobre todo si deseas darle a tu outfit un toque muy urbano y atrevido. Inspírate y crea combinaciones con shorts, pantalones o faldas; ahora que si bien no deseas usar la clásica tela o diseño, puedes probar con otros modelos como esta chamarra tipo gabardina y luce un aire muy chic cualquier día del año.

¿Y los accesorios? Entre más unisex, mejor

Como este verano se trata de vivir sin etiquetas, que mejor que un reloj sin género como lo es el Casio Vintage, un modelo que ha superado el tiempo y que tanto hombres, como mujeres lo eligen por su forma, cómidad y obviamente por ser el clásico de clásicos ochentero.

Una razón más para seguir con lo vintage

Y es que este estilo es un imán hacia la moda, y no solo en verano, donde grandes marcas se han aventurado a diseñar sus propios modelos, pero con todo lo nuevo en tecnología digital, haciendo de ellos el accesorio perfecto, como el Archive M1 de Adidas que incorpora acero inoxidable y resistencia al agua, con un toque sport, que hará juego con el mejor de tus outfits. Obténlo al mejor precio en Claro Shop.

Aviator Classic, ¡definitivamente!

Una vez que Ray Ban creó los lentes de aviador, el mundo de la moda se rindió ante ellos y no importa la ocasión, siempre serán el accesorio perfecto para mujeres y hombres. Si bien los hay de distintos estilos, por su icónica forma de gota y montura dorada, el modelo Ray Ban Aviador tiene que ser parte de tu look.

Detalles para brillar

Elegir el accesorio correcto es el secreto para convertir un pequeño detalle en el más atractivo, sobre todo si le agregas un poco de brillo, especialmente con piezas que juegan con formas geométricas como el brazalete Guess, un modelo ancho, diseñado en tono plata que sin duda te hará lucir espectacular.

Tus mejores complementos huelen y se ven muy bien

Tu outfit no estará completo sin esos detalles que son tan importantes como elegir la prenda correcta. Uno de ellos es tu fragancia, que bien podrás combinar de acuerdo a tu estilo, con aquello que quieras transmitir: alegría, libertad, frescura, elegancia. Si tu deseo es crear un aire sofisticado, opciones como Valentina Myrrh Assoluto de Valentino pueden ser la opción especialmente por su combinación de jazmín, mirra y vainilla.

Tu cabello, tu mejor accesorio

Roba miradas con tu look y usa tu cabello lacio si quieres usar un top o si prefieres un escote profundo. Tu cabellera será tu aliada y para lograrlo tu accesorio indispensable será una plancha que combine profesionalidad con practicidad. Una gran opción es alaciadora CROC Premium, que con su cuerpo ergonómico, así como sus placas extendidas logres una experiencias como la tendrías con los mejores profesionales de la belleza.

Los ondulados más presentes que nunca

Así es, porque si bien el lacio sigue siendo el preferido de mujeres y ahora hombres, los rulos están de vuelta con para lucir un estilo natural y algo rebelde, pero lograrlo requiere de una pequeña ayuda que haga lucir ese corto, largo o midi increíble. Y no solo se trata de una buena crema o tratamiento para el cabello, sino de una rizadora que te permita definir un curly perfecto; una opción es la R.O.C Infrared, que por su abrazadera con resorte y barril giratorio, es una de las mejores opciones y a un súper precio en Claro Shop.

Un extra que puedes compartir con él

Aprovecha esta temporada de descuentos para lograr ese look de verano que pinta espectacular, y comparte con él algunas de las ideas que aquí te sugerimos, ya que ambos pueden usarlas. Sin embargo, para hacer un match único en algunos de sus outfits, te sugerimos unos tenis Nike Acmi, para un estilo casual.

También está la fragancia CH Men Prive de Carolina Herrera, con sus notas de toronja y whisky, perfectas para un estilo muy varonil, que haga balance con el tuyo. Jueguen, compartan y sobre todo diviértanse.

Todos estos productos y más podrás obtener en la venta Hot Sale y a través de Claro Shop donde encontrarás miles de marcas a un súper precio, con la opción de Envío Express, el servicio con la que recibirás tus pedidos en menos de 24 horas.

Claro Shop, más práctico y seguro

Aprovecha las ofertas que Claro Shop tiene para ti en esta temporada y paga hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes o hasta 36 meses con tu crédito pre autorizado Telmex de hasta 30 mil pesos. Para tu comodidad puedes realizar tus pagos en tiendas Oxxo, 7Eleven, Sears, Sanborns o transferencias bancarias, American Express. Consulta todas las formas de pagos y promociones en los detalles de cada producto.

Para hacer tus compras fácil y seguro, descarga la app Claro Shop disponible para iOS, Android y Huawei, desde podrás consultar tu crédito Telmex, monitorear tu pedido y calificar todos los productos que hayas comprado. Recuerda que tu envío es gratis a partir de compras desde $499 pesos.

Con Claro Shop haz crecer tu negocio

Con esta temporada de descuentos, haz dinero adicional e impulsa tu propio negocio al vender tus productos a millones de clientes potenciales creando tu propia tienda dentro de Claro Shop. Una gran oportunidad ya que tendrás especiales de envío, publicación gratis y Fulfillment Center, es decir, tu producto se almacena en nuestras bodegas Claro Shop y se entrega bajo el servicio Express, además de tener la posibilidad de publicar tus productos en Sears.

No te pierdas

15 hallazgos de Claro Hop en el Hot Sale que cambiarán tu forma de cocinar

15 artículos tecnológicos de Claro Shop para equilibrar tu vida en este Hot Sale

7 estilos ‘business casual’ para lucir fabulosa (y cómoda) de vuelta a la oficina