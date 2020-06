10 cosas que le suceden a tu cuerpo cuando no tienes sexo en mucho tiempo

Ahora que el distanciamiento social es la nueva norma, muchas personas están pasando largos periodos de tiempo sin tener sexo. ¿Cuáles son los efectos de la abstinencia?

El Instituto Kinsey de los Estados Unidos está llevando a cabo un estudio en curso llamado ‘Sexo y relaciones en el tiempo de COVID-19′, y uno de los investigadores principales, Justin Lehmiller, proporcionó algunos datos preliminares en Psychology Today.

Aparentemente, el 44% de los participantes dijo que su vida sexual había disminuido recientemente, mientras que el 30% dijo lo mismo de su vida romántica.

Aunque muchas personas pasan más tiempo en casa con sus parejas no se sienten particularmente sexuales. Lo que tiene sentido, ya que puede ser difícil con las preocupaciones médicas y económicas, así como el cuidado del hogar y los hijos.

Esta falta de sexo e intimidad es mala por un par de razones:

1. El sexo es divertido y deberíamos tenerlo siempre que podamos.

2. Nos estamos perdiendo de todos los beneficios para la salud de tener relaciones sexuales regularmente. Mismos que podrían mejorar nuestra salud mental a medida que avanza la pandemia del COVID-19.

¿No nos crees? Esto es todo lo que le ocurre a tu cuerpo cuando dejas de tener sexo por un largo periodo de tiempo.

1. Se reduce el apetito sexual: Al dejar de tener sexo, tu cuerpo produce menos dopamina, hormona encargada de activar el deseo sexual y de producir placer. ¡Y nadie quiere perder el interés en la actividad sexual!

2. Podrías ganar unos cuantos kilos de más: Según un estudio realizado por la Universidad de Alabama, diez minutos de sexo queman aproximadamente 40 calorías, por lo que nos estamos privando de mantenernos en forma de una manera sexy y divertida.

3. Se debilita el sistema inmunológico: Tener una vida sexual activa aumenta en un 30% la inmunoglobina; al no tenerla, quedamos más expuestas a enfermedades como gripe y resfriados.

4. Aumentan los niveles de estrés: La neurocientífica Dra. Debra W. Soh dijo en una entrevista con Men’s Health que durante el orgasmo «se liberan endorfinas que pueden ayudar a reducir la producción de cortisol, hormona del estrés, y, por tanto, mejora el estado de ánimo».»Entonces, si tiendes a usar el sexo como una forma de lidiar con el estrés , un período seco puede ser doblemente frustrante».

5. Afectas tu corazón: Debido a que el sexo es considerado también como un excelente ejercicio cardiovascular, diversos estudios realizados a personas con largos períodos de abstinencia muestran que estos son más propensos a sufrir problemas cardíacos.

6. Los hombres son más propensos a tener disfunción eréctil: Los hombres que experimentan un periodo de abstinencia son más propensos a desarrollar disfunción eréctil que aquellos que tienen relaciones sexuales con regularidad. Al mismo tiempo, las eyaculaciones regulares evitan el cáncer de próstata.

7. Relaciones sexuales dolorosas: No tener penetración vaginal por mucho tiempo puede implicar que las paredes vaginales se estrechen provocando relaciones sexuales más dolorosas de lo usual.

8. Disminuye tu capacidad de concentración y desempeño laboral: «Mantener una rutina que incluya una vida sexual activa ayuda a las personas a mantenerse felices, concentradas y comprometidas con su trabajo, lo que beneficia a los empleados y las organizaciones para las que trabajan», dice Keith Leavitt, profesor asociado de la Universidad de Oregon.

9. Aumenta el acné y tu cabello se vuelve opaco: La psicóloga y sexóloga Laura Morán explica que el sudor generado durante la actividad sexual ayuda a limpiar los poros controlando la aparición del acné o las espinillas, y los estrógenos que liberamos mientras tenemos relaciones sexuales aumentan el brillo y la suavidad de nuestro pelo, por lo que la abstinencia puede quitarnos estos beneficios estéticos.

10. Insomnio: La oxitocina liberada durante el orgasmo actúa como inductora del sueño. Tras el clímax, el cuerpo se relaja y el sistema nervioso tiende al descanso. Si las relaciones sexuales han disminuidos, es probable que sea una de las razones por las que te cuesta dormir por las noches.

¿Qué puedo hacer para aprovechar todos sus beneficios en cuarentena?

Si tienes pareja…

No dejes que el confinamiento los haga caer en la rutina y anímense a disfrutar su vida sexual durante la cuarentena. Siempre pueden recurrir a juguetes, lencería, aceites, películas, etc. Eso sí, asegúrense de mantener las medidas de higiene reglamentarias en su día a día para no correr ningún riesgo de contraer coronavirus.

Te puede interesar: Sexo y coronavirus: Lo que sí y lo que no debes hacer

Si no tienes pareja…

Libérate de todos los tabúes de la masturbación y disfruta de tu sexualidad sin un compañero o compañera. Si tienes pareja, pero están separados debido a la cuarentena, el sexting y las videollamadas sensuales pueden ayudar a hacerlo más fácil y divertido.

No tengas miedo de probar con juguetes sexuales y explorar tu cuerpo, además de que es más seguro, ya que no corres riesgo de embarazos inesperados o enfermedades de transmisión sexual.

Esta puede ser una oportunidad para conocerte mejor y disfrutar aún más de tu sexualidad cuando la pandemia termine.

Por: Redacción Vanidades con información de Psychology Today y la OMS.