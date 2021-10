5 tips para dar personalidad a tu hogar

Es tiempo de dar personalidad a tu hogar o a una pieza en especial. Sigue estos consejos y hazlo, es más fácil de lo que imaginas.

¿Cómo te das cuenta que tu hogar necesita un cambio de look urgente? Muy fácil, cuando entras a las habitaciones y dejas de notar los detalles que te hacían voltear y sonreír. Por ejemplo: ¿recuerdas esas manitas que pintaste con tu hija o ese bonito especiero que compraste con tanto anhelo para tu cocina?

Si estos detalles ya pasan desapercibidos… es momento de darle más personalidad a tu hogar con una renovación , que estamos seguras te será muy sencilla con estos consejos. Toma nota y manos a la obra:

1. La psicología del color y el hogar

¿Sabías que… el color de las paredes influye en tu estado de ánimo? Algunos estudios científicos aseguran que existe una serie de sensaciones y emociones que se potencializan con la tonalidad del color que perciben tus ojos, así un color puede estimularte o hacerte dormir plácidamente.

Utiliza colores claros y relajantes en las habitaciones; vivos y luminosos en la sala y comedor; y aprovecha la luminosidad del blanco para crear espacios más amplios.

Foto: Getty Images

2. Reorganiza las habitaciones

Es momento de hacer una limpieza a profundidad. En casa tenemos muebles, sillas, incluso sofás que no utilizamos. Aprovecha que estás haciendo un cambio total para valorizar lo más importante de cada habitación y deshacerte de lo que no necesitas. Pero no lo tires, recicla y dale una segunda vida tus muebles de siempre.

Foto: Getty Images

3. Aprovecha espacios vacíos

Después de haber cumplido con el paso dos, te darás cuenta que hay más espacios libres en tu hogar de los que pensabas. El secreto está en no reemplazar muebles con más muebles. Los nuevos espacios te servirán para crear nuevos proyectos, como un lugar para meditar o hacer yoga; un estudio; o simplemente para colocar objetos que uses del diario.

Recuerda aprovechar todos los espacios, como las paredes, que son una gran opción para acomodar libros, plantas y hasta la bicicleta.

Foto: Getty Images

4. Cambia de electrodomésticos

La armonía es indispensable en un hogar feliz. Y la logras haciendo que todo combine. En Coppel encontrarás colecciones completas de electrodomésticos que combinen no solo con el color de tus paredes, también con tu personalidad.

A nosotras nos gustan los aparatos cromados que lucen más modernos, pero también puedes escoger los colores tipo vintage y jugar con el mobiliario de madera, o elegirlos en color negro para darle un toque sofisticado a tu decoración.

Foto: Getty Images

5. Decora con plantas y ornamentos

El verde es vida. Si estás haciendo una remodelación mayor, es momento de abrir una ventana más, porque las ventanas nunca son suficientes, y así, puedes tener más plantas en tu hogar. También puedes planear los espacios donde quieres ponerlas para que tengas todas las amenidades: luz solar, sombra, drenaje y aire.

Busca todas las opciones, para sol, para sombra y ornamentales. Incluso las plantas y flores de plástico darán una mejor vista con más vida.

Foto: Getty Images

¿Estás lista para remodelar tu casa? No olvides visitar tu tienda Coppel favorita para conseguir más inspiración, pues de la vista nace el amor y la inspiración.