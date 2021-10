Aniquila tus deudas

Asimismo, es esencial que el pago mínimo mensual destinado no sea el que te recomienda el banco, sino aquel con el que no acumules intereses (en el mejor de los casos) y si no es posible, al menos dos o tres veces el mínimo sugerido, sólo así comenzarás a abonar a tu compromiso financiero. El hecho de tener las cantidades desplegadas en la gráfica, te dará perspectiva para evitar que la deuda crezca como la espuma.

Limita el uso de tu crédito

Si tu tarjeta de crédito no está liquidada, no la utilices. Aunque hay quienes cubren necesidades básicas con ella, la mayoría la usa para permitirse un café o una sesión de compras. La justificación es simple: “Si ya debo mucho, qué mas da deber un poco más”. No caigas en esta trampa y recuerda: recortar gastos es la única manera de mejorar tu estado financiero. “Ni siquiera los millonarios pueden pagarlo todo, a cualquier nivel de salario, hay bienes fuera de nuestro alcance”, asegura Ramit Sethi, autor de I Will Teach You to Be Rich.