Comúnmente ligamos la palabra detox a un esfuerzo titánico por ser saludables, pero si sustituyes esa idea por el hecho de que estamos haciendo una limpieza interna, no más compleja ni pesada que las mascarillas o el lavado de pelo, la desintoxicación se convierte en un placer. Nos encanta ir al spa o al salón de belleza y dejarnos consentir, ¿cierto? Jamás lo vemos como un sufrimiento o un pendiente, entonces, cambia tu chip del concepto y deja de verlo como una prueba a tu voluntad de hierro. No pienses que morirás de hambre, aguantar rutinas exhaustivas o a declararte en bancarrota por comprar productos caros. En esta parte dejemos ir lo que no le sirve al cuerpo de manera tranquila y sencilla. Así que no te pierdas: Detox intensivo (Parte 2): Tu piel te necesita.

Tu cutis, tu aliado

Los cambios que hiciste en tu dieta las semanas pasadas ya estarán reflejándose en la piel, pues una vez que los lácteos disminuyen en tu sistema, las imperfecciones son menos frecuentes. No es momento de bajar la guardia. ¡Todo lo contrario! Es la oportunidad perfecta de doblar los esfuerzos y prepararte para comenzar el año con un cutis renovado, fresco y fabuloso.

¿Por qué necesitamos hacer un detox de piel?

Tu órgano más grande es capaz de absorber y desprender muchos elementos a través de los poros. Según estudios de la marca Dermalogica, el aire contiene hidrocarburos aromáticos policílicos (HAP), partículas que inflaman la piel y le dan un tono disparejo. Prueba y pasa un algodón con agua micelar por tu cara antes de dormir y verás las impurezas que acumuló. Independiente a los efectos de tu dieta, todos los días sales a la calle y te rodeas de tráfico y contaminación, si sumas sudor y maquillaje al paquete, tienes una sobrecarga de elementos dañinos para tu rostro… pero no te preocupes, tiene solución.

1. LIMPIEZA

Para construir hay que derribar, así que el primer paso es quitar de tu piel toda la suciedad. Antes de aplicar cualquier crema o tratamiento, tu cutis necesita ser como un lienzo en blanco dispuesto a recibirlos, si no, lo que apliques a tu rostro, por más efectivo que sea, no tendrá tanto impacto. Asegúrate de lavarlo apropiadamente cada noche con agua fría y con tu limpiador preferido.

2. RECONSTRUCIÓN

Durante la noche tu piel trabaja en su renovación, se relaja y respira; cuando hay suciedad obstruyendo los poros, las células no pueden hacer su trabajo con libertad y despiertas con aspecto fatigado, pues no diste espacio para la recuperación. Investigadores del centro Advanced Dermatology, en Brooklyn, aseguran que a partir de las 11 de la noche (estés dormida o no) sucede la magia. La temperatura de tu cuerpo cambia y, una vez que alcanzas el sueño profundo, los niveles de cortisol bajan y tu tez comienza a desinflamarse. “Si duermes poco o mal retendrás agua y se notará alrededor de los ojos, entre otras áreas del cuerpo”, dice la doctora Mona Gohara del centro. Lección: ve a la cama temprano, con la cara limpia y con tu crema nocturna favorita puesta.

3. EXFOLIACIÓN

Retira todas las impurezas del rostro al menos una vez a la semana con un producto especial. Hay infinidad de mascarillas en el mercado, pero te recomendamos elegir una con ingredientes naturales para que además te aporte la sensación de frescura. Pon agua a calentar y deja que el vapor llegue a tu rostro para abrir los poros (ten cuidado de no acercar mucho tu cara). Aplica la mascarilla, ponte tus audífonos y escucha tu canción preferida, habrás conseguido un detox casero de mente y cutis.

*Recapitulación del programa de las semanas 1 y 2. Hasta ahora cortaste (o al menos disminuiste bastante) los lácteos. No te rindas y continúa tu camino sin ellos, pero además, despídete de un nuevo elemento.

(Foto: iStockphoto)

Programa semana 3 y 4

REDUCE LOS HIDRATOS DE CARBONO

No cortaremos al 100% los carbohidratos de tu dieta, pues son el combustible del cuerpo para generar energía, pero pondremos atención a la fuente de donde los obtienes. Aunque los más saludables son los naturales, que encuentras en granos enteros, verduras y frutas, la manera más popular de comerlos es a través de las harinas, como pan, arroz y pastas. Si vas a consumirlos en esta forma, debes seguir las reglas de la dietista Joy Dubost:

1. Tómalos en el desayuno o en la comida, nunca en la cena, ya que tu cuerpo no tendrá suficiente tiempo para convertirlos en energía, no podrá emplearlos y al final se transformarán en grasa.

2. Ingiérelos como guarnición, no deben ser el plato esencial. De esta manera no te sentirás privada de su sabor, pero será más difícil consumirlos en exceso.

¿QUÉ CARBOHIDRATOS ME CONVIENEN?

Los carbs no siempre aumentan tallas; en su forma simple, como frutas, avena, pan integral y arroz, equivalen a energía. Cuando los consumes se transforman en glucosa, y es de esta azúcar que tu cuerpo toma la fuerza para seguir trabajando. Si tu organismo no encuentra una fuente de dónde beberla, se sentirá débil. Éstas son maneras sanas de comerlos:

• Una taza de arroz integral

• Una taza de avena con leche de soya

• Un puñado de frutos secos

• Una fruta grande

• Galletas de arroz

• Una o dos claras de huevo con espinacas

• Una rebanada de pan integral con miel y nueces

• Una barra de granola

La verdad detrás del gluten free

El gluten es una proteína aglutinante presente en cereales como trigo, cebada, centeno y espelta. Nuestro pavor a él es un fenómeno bastante nuevo: se hizo popular en 2012, luego de que la Universidad de Medicina de Maryland publicara en su diario un estudio describiendo la enfermedad celíaca que puedes obtener al consumirlo. Se trata de una reacción alérgica que llega a afectar la piel, estómago y aparato respiratorio, pero sólo en las personas que son sensibles a él, y según el diario Digestion, equivale al 1% de la población mundial. Así, es más probable que te saques la lotería a que seas alérgica al gluten, sin embargo, la industria de los alimentos se ha aprovechado del boom para crear productos que no lo contengan. Si quieres estar segura de que no eres parte de ese 1%, puedes hacer un test de alergias y cortarlo de tu dieta en caso de ser necesario, pero si no, no hay necesidad de entrar en pánico, tómalo con moderación y listo.

(Foto: Archivo)

TERMINEMOS CON UNA NOTA DULCE

El agua es clave para desintoxicar tu piel, elimina las toxinas del tracto gastrointestinal e impide que salgan a la superficie, además ayuda a que no se reseque. Quizá eso ya lo sabías, pero te tenemos una sorpresa: otras bacterias que contribuyen a limpiar tu intestino, como lo hace el vital líquido, son los probióticos, presentes en algunos yogures (deslactosados), en las aceitunas y el chocolate oscuro. Tienes permiso de comer un poco, es por tu bien.

Bebidas que te hacen bien

Después de los recortes que has hecho a tu dieta, necesitarás tomar energía de otras fuentes más apropiadas. Los órganos que hacen la desintoxicación oficial del cuerpo son los riñones, hígado, páncreas y colon, así que a ellos debemos dedicarnos. El objetivo no es ponerlos a trabajar extra, sino ayudarlos a funcionar bien. Apuesta por estas recetas clásicas, aprobadas por nutriólogos y adoradas por celebridades.

• Agua tibia con limón por la mañana: Un favorito de Jennifer Aniston. Activa tu organismo y lo acelera para que corra al 100 durante el resto del día.

• Jugo verde a mediodía (Naranja, piña, apio y perejil): Un básico para Lea Michele. Después del desayuno y el almuerzo, la combinación llena de fibras ayudará a tu digestión.

• Té verde todo el día: Indispensable para Kendall Jenner. Se encuentra repleto de antioxidantes que inundan tu sistema para regenerar las células de pies a cabeza.

• Shot de jengibre en ayunas: J.Lo no puede vivir sin él. Es un quemagrasas infalible.

Por: Jessica Moreno