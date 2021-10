Detox intensivo (Parte 3): Es hora de moverse

Una buena circulación de la sangre es la mejor manera de regenerar tus células, ya que finalmente ése es el objetivo máximo del detox, el cual ha sido expuesto de modo un tanto dramático por celebridades como Demi Moore o Kim Kardashian, al practicar la terapia de plasma rico en plaquetas, mejor conocida como PRP o ‘terapia del vampiro’, por su look sangriento. Con este método que, de modo general, retira y reinserta tu propia sangre para darle un flujo rápido y recargado, ellas aseguran conservar su piel de veinteañeras. Un secreto: no necesitas este tipo de procedimientos cuando existen opciones más amables. ¿Se te ocurre otra forma de poner a circular tu sangre? Claro… ¡El ejercicio! Hablemos de cómo influye el movimiento en tu bienestar y descubre los secretos de belleza de otras estrellas, igual de efectivos, pero mucho más fáciles de llevar a cabo.

Bienestar total

Tu diario de comida

Ya estamos a la mitad del curso, y para este momento, luego de haber cortado tu consumo de lácteos y disminuido los carbohidratos poco saludables, tu cuerpo debe estar notando el boost de energía. Presta mucha atención a tus apuntes diarios de menú y analiza qué tanto ha cambiado tu dieta, empieza a medir las reacciones de tu cuerpo (que son únicas) con respecto a ella y observa qué días te sentiste más satisfecha. Repítelos. Monitorearte es la única manera de notar los cambios que te han hecho bien y en qué aspectos debes trabajar todavía. Sigue con tu diario; es el enfoque mindfulness a tu comida.

COMER CARNE O NO, ÉSA ES LA CUESTIÓN

Éste es uno de los puntos más sensibles cuando se trata de organizar tu menú. Por cuestiones éticas, ecológicas o nutricionales, es necesario adaptar nuestro consumo, ya que requerimos proteínas (de ésta u otras fuentes) y tenemos que decidir el mejor modo de obtenerlas. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consumir carne roja en exceso puede aumentar el ácido úrico y el colesterol en tu sangre, lo que a la larga provoca obesidad e infartos. Tenerla en tu plato una o dos veces a la semana es más que suficiente, y puede ser de cordero, res o cerdo. En cuestión de carne blanca opta por pollo y el pavo, una opción alta en hierro.

He aquí la parte complicada: la OMS alerta que el consumo de carne procesada puede incrementar el riesgo de cáncer. ¿Cómo identificarla? Son las preservadas como ahumada, seca, curada y con conservadores. Su forma más conocida: embutidos, salchichas, jamón, salami, chorizo, tocino y patés, todos altos en sales y grasas saturadas que no te ofrecen las proteínas de su versión fresca. El dietista Emer Delaney calculó que si comes poco más de 90 gramos al día de este tipo de carne estás en zona de peligro, por lo que conviene reducirlo a menos de 50 (es decir, dos rebanadas de jamón al día). Y de preferencia, ofrece a tu cuerpo un descanso de ellos.

Programa de la semana 5 y 6

Continúa diciendo “no” a los lácteos, sigue las reglas de consumo de carbs (temprano en el día y como guarniciones) y asegúrate de no ingerir carne roja más de dos veces a la semana, resáltala en tu diario para que lleves la cuenta. Si en estos días tienes ganas de un pedazo de carne en cualquier presentación, podría ser indicio de una deficiencia de hierro, sobre todo si también te sientes cansada. Complementa tu alimentación con frijoles, espinacas y frutos secos, ricos en este mineral. El cuerpo en proceso de desintoxicación puede tener síntomas de abstención; es normal, sobre todo si estabas acostumbrada a comer carne a diario.

GYM DETOX

Sudar, respirar, fluir

Los beneficios del ejercicio van más allá de tener una figura de ensueño, según datos del Instituto de Dermatología Radiant Skin en Nueva York, es una de las maneras de desintoxicar tu cuerpo. Mediante el sudor liberas toxinas, destapas los poros y eliminas sustancias como alcohol, colesterol y sal. También es efectivo para prevenir la retención de calcio en los riñones y evitar piedras e infecciones. ¡Puras ganancias! La respiración es otro conducto de desintoxicación, ya que con cada inhalación llevas oxígeno nuevo a la sangre y esto regenera las células. Pero aunque es un acto automático, no siempre lo hacemos de modo correcto. En la mañana, estírate 10 minutos y practica una respiración consciente. Infla los pulmones y expulsa todo el oxígeno, tratando de alcanzar con tus manos el techo, los costados y tus pies. “Tu cuerpo estuvo dormido muchas horas y debes darle un inicio oxigenado para que tenga energía durante el día”, explica Raquel Castilla, fundadora del centro de bienestar Omcean Yogi. “Si lo lanzas a trabajar en la oficina, por ejemplo, podrías afectar procesos básicos, como ir al baño o digerir de manera correcta”.

Bebidas energéticas

PASEMOS A LA PARTE DELICIOSA: RECUPERA ENERGÍA LUEGO DE TU RUTINA DE EJERCICIO CON UN SMOOTHIE.

FESTIVAL DE MORAS

Aquí tienes una poderosa combinación de antioxidantes para que tu piel luzca mucho más joven. No contiene azúcar, pero es muy dulce, así que puedes tomarlo de postre.

INGREDIENTES

• 1 taza de frambuesas

• ¾ de taza de leche de arroz o de almendras

• ¼ de taza de cerezas

• 1 ½ cucharada de miel

• 2 trocitos de jengibre

• 2 cucharadas de jugo de limón

PÍNTATE DE VERDE

Uno de los favoritos del detox. El limón y el jengibre aceleran tu metabolismo, mientras que el agua de coco y la pera lo endulzan y el aguacate brinda la sensación de saciedad.

INGREDIENTES

• 1 pera • ¼ de aguacate

• ½ pepino • ½ limón

• Un puño de cilantro

• 1 taza de col rizada

• 1 trozo de jengibre

• ½ taza de agua de coco

MORADITO

Prepara el té y déjalo reposar durante tres minutos con la miel hasta que se disuelva. Luego lícualo con los demás ingredientes. Puedes agregar hielo para hacerlo estilo frappé.

INGREDIENTES

• 1 ½ tazas de moras azules

• ½ plátano

• ¾ de taza de leche de soya

• ½ taza de agua

• 1 bolsa de té verde

• 2 cucharadas de miel

Detox = antioxidantes

“Por cada molécula de toxinas en tu cuerpo generas una de radicales libres, los cuales dañan tu ADN, aceleran y perjudican los tejidos del cuerpo y actúan como oxidantes”, explica la doctora Sara Gottfried. He ahí que entran en función los elementos antioxidantes, indispensables para mantener a tu cuerpo saludable y en forma.

LIMONADA DE FRESA

La vitamina C de este smoothie te aporta antioxidantes, y como está hecho con base en agua, puedes usarlo para acompañar tu comida. También es una fuente de calcio y ayuda a reducir tu nivel de colesterol.

INGREDIENTES

• 10 fresas

• 1 taza de agua mineral

• 2 cucharadas de miel

• Jugo de un limón

• 4 hojas de menta

• ½ taza de hielos

EL POSTRE

El plátano es una gran fuente de potasio, los cacahuates tienen grasas naturales necesarias para el cuerpo y el cacao contiene antioxidantes, un combo ideal para tomarse en la mañana. También puede funcionar como un reemplazo de postre.

INGREDIENTES

• 1 ½ tazas de leche de soya

• 1 plátano

• 2 cucharadas de cacao

• 20 gramos de cacahuates

SMOOTHIE VERDE

¡Adiós, retención de líquidos! Aunque sus ingredientes no son muy comunes en las bebidas, son de lo más saludables, y gracias a la manzana cobran un sabor muy fresco.

INGREDIENTES

• 2 manzanas verdes con cáscara

• ½ taza de espinacas

• ½ aguacate picado

• ¼ de taza de perejil

• ½ taza de rúcula

• 1 ½ tazas de agua

MELÓN CON KIWI

Otro smoothie rico en antioxidantes y vitamina C. Mezcla el melón, el limón y los hielos en la licuadora, luego agrega poco a poco el kiwi congelado, pero no lo licues por completo, para dejarle trocitos a tu bebida. Al final, endúlzalo con una cucharada de miel, aunque si te gustan los sabores ácidos no es necesario incorporarla.

INGREDIENTES

• 2 tazas de melón

• 1 cucharada de jugo de limón

• 1 cucharada de miel

• 1 ½ de kiwi congelado

• ½ taza de hielos

Dulces sueños

LA IMPORTANCIA DEL DESCANSO EN TU DETOX

Piensa en todo lo que sucede a tu cuerpo mientras duermes: es su momento de recuperación, reparación y crecimiento. Las células se refuerzan dándote no sólo un mejor aspecto, sino un organismo más sano y energético. Una de las funciones más importantes que tu sistema cumple mientras sueñas es desintoxicar tu mente, ya que según el equipo de la Universidad del Centro Médico Rochester, el cerebro dispone de un mecanismo que libera desechos como lo hace cualquier otro órgano. El llamado sistema glimfático dirige las células de esta área para limpiar toxinas y prevenir enfermedades, como Alzheimer, u otros desórdenes neurológicos.

PARA TENER UN SUEÑO ININTERRUMPIDO, QUE DEJE A TU CEREBRO REALIZAR SU LIMPIEZA, SIGUE ESTOS CONSEJOS.

1. Duerme de costado. Según los avances del biohacking (una rama moderna de la biología), el sistema glimfático del que hablamos trabaja mejor cuando dormimos en esta posición.

2. Evita los estimulantes. La cafeína fluye por tu sistema ocho horas después de ingerirla, y el contenido que observaste en la televisión (sonidos e imágenes) corre por tu cerebro hasta un par de horas después. Por ello, debes disminuir estos contactos al mínimo.

3. No consumas alcohol antes de dormir. En promedio, tu cuerpo tarda 60 minutos en procesar una copa, por lo que si te tomas tres antes de ir a la cama, habrás perdido tres valiosas horas de buen sueño.

4. Dile adiós a los alimentos ácidos, como tomate, cebollas y ajos, que son los causantes del reflujo. Este malestar estomacal es el que más despierta a la gente.

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas tienden a dormir al menos una hora menos que hace 10 años, ya sea por trabajo u ocio; nuestras horas de sueño promedio son, como máximo, siete.

Consejos célebres

TOMA NOTA DE LOS TRUCOS QUE ESTAS ESTRELLAS UTILIZAN PARA MOTIVARSE A DESINTOXICARSE.

Kate Hudson. La recién mamá siempre ha tenido un cuerpo que redefine nuestras metas físicas, pero no lo ha obtenido fácil. Cuando no encuentra motivación recurre a hojas de papel autoadhesivo que se ha dejado a ella misma, entra a Instagram y se pone su ropa de ejercicio para alentarse a ir al gym. Como ella, déjate una nota en el espejo o en el refrigerador recordándote por qué tienes que seguir.

Heidi Klum. La modelo toma baños con sal de Epsom, proveniente de Inglaterra y rica en magnesio y sulfato. Pero no te preocupes, para apuntar a su piel no necesitas este producto; cualquier sal marina regular hará el efecto. El agua caliente relaja los músculos mientras que la sal exfolia el cuerpo al liberar las toxinas a través del sudor. Los finlandeses descubrieron este secreto mucho antes y por eso inventaron el sauna.

Alicia Silverstone. La actriz creó, junto con un grupo de nutriólogos, su propio plan, llamado The Kind Diet, que consiste en comer cosas ‘amables’ con el ambiente, es decir, alimentos naturales no procesados y, para los más comprometidos, un menú sin carne. Tiene libros, vitaminas y consejos para quienes quieran seguir sus pasos en: thekindlife.com

