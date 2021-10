Entrenador de Margot Robbie revela polémico método para perder peso

El entrenador personal de Margot Robbie ha revelado cómo mantiene la increíble figura de la actriz, pero sus declaraciones pueden causar gran polémica, sobre todo en el sector médico y nutricional.

Así que si hasta ahora has aprendido que «el desayuno es el alimento más importante del día», sigue leyendo…

David Higgins afirma que desayunar está sobrevalorado y cree que el ayuno intermitente, donde solo se come por un espacio de ocho horas todos los días, es el secreto para perder peso.

«A veces no es necesario desayunar», dijo en entrevista a INSIDER el experto en acondicionamiento físico, cuyos otros clientes incluyen también a Naomi Campbell y Claudia Schiffer.

«Todo el asunto de que el “desayuno es la comida más importante del día” es una campaña de marketing creada en los años 40 para vender huevos. Todos hemos sido educados con esa creencia, asegura Higgins.

Luego elogió el método de ayuno que se centra en no comer durante las 16 horas del día. Para muchas personas, esto significa saltarse el desayuno, almorzar al mediodía y tener su comida final a las 8 pm.

“No vas a consumir tanto porque no tienes tiempo para hacerlo. Además, también le das a tu cuerpo ese tiempo para recuperarse y digerir y no tener que trabajar demasiado con tu metabolismo».

¿Qué opinarán los médicos y nutricionistas al respecto?

Con respecto a la actriz Margot Robbie, de 28 años, ella ha reconocido que solo sigue una dieta completamente saludable cuando está filmando o se prepara para una alfombra roja.

(Foto: Getty Images)

En declaraciones a Emirates Woman, la estrella de Wolf Of Wall Street reveló que es una mujer de todo o nada cuando se trata de comida.

«No soy buena cuando se trata de moderación. Me siento miserable si no como. No puedo comer una ensalada todos los días y medio vaso de vino cada dos. No puedo hacerlo”, dijo a la publicación.

En su lugar, dijo Margot, trata comer un poco de lo que ama de vez en cuando, y luego vuelve a comer de forma saludable cuando tiene en puerta una nueva película.

Para el desayuno, cuando está comiendo sanamente, la actriz normalmente disfruta de avena con moras o de un batido de verde con col rizada y manzana.

A la hora del almuerzo opta por algo como pollo al limón con arroz integral o ensalada de caballa con tomate y pepino.

Su típica cena está compuesta por filetes de atún con batata o un platón de vegetales con fideos de arroz.

(Foto: Getty Images)

Robbie también disfruta de una copa de vino de vez en cuando y se prohíbe las grasas saturadas, las comidas rápidas, las bebidas azucaradas y el chocolate antes de un evento o un estreno.

«No tengo una dieta muy buena», agregó. «Me encantan la cerveza, las papas fritas, las hamburguesas, pero si tengo que ponerme un bikini, comeré bastoncitos de zanahoria durante tres días. Voy de un extremo a otro”, asegura la bella actriz.

Sin embargo, cuando se trata de entrenar, la estrella es más dedicada.

Margot ama los entrenamientos intensos de cardio y correr, además se enfocó en la fuerza y ​​en aumentar su masa muscular cuando estaba trabajando en la película I Tonya.

Pero no fue hasta que recibió un consejo de la verdadera Tonya Harding que comenzó a ver resultados.

«Pasé mucho tiempo en el gimnasio tratando de desarrollar masa muscular para I, Tonya«, recordó.

“Trabajé en mis piernas. Intenté hacerme más fuerte en ellas, pero ella (Tonya Harding) me dijo: ‘Olvida eso, preocúpate por fortalecer el core (la zona que comprende la región abdominal y la parte baja de la espalda). Y yo me quedé como: ‘Está bien, haré más abdominales’”, afirma Robbie.

A Margot también le gustan los entrenamientos de boxeo y de piernas, en los que se entrenó cuando se preparaba para su papel en Suicide Squad.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images