Famosas levantan la voz por el derecho al aborto

Aunque la escena parecía el rodaje de una secuencia de la serie The Handmaid’s Tale, en realidad se trataba de una protesta organizada por mujeres que, caracterizadas con el perturbador uniforme de túnica roja y capuchón blanco usado por las esclavas sexuales de dicha serie, se manifestaban en contra de la instauración de la legislación antiaborto más dura de todas las promulgadas en Estados Unidos.

Este mitin frente al Capitolio, en Washington, fue uno de muchos surgidos luego de que en mayo, el estado de Alabama votara una ley que ha causado un enorme revuelo, ya que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, sin importar que haya sido producto de una violación o incesto; la única excepción que contempla es cuando la vida de la madre corra peligro.

(Foto: Getty Images)

¿Las penas? Hasta 99 años de prisión para quien se lo practique y también el médico que lo lleve a cabo.Pero esto no es todo.

La promulgación de esta medida es clave en una ofensiva con la que se intenta derrocar una ley de la Carta Magna que establece que el aborto es un derecho constitucional.

Si esto sucede, el ala ultraconservadora se habrá anotado una victoria monumental. Y para muchos significará una regresión que pondrá en riesgo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y cuerpos, les limitará el acceso a la justicia y, en muchos casos, las expondrá a la muerte.

Sin vergüenza

Cuando se enteró de todo esto, a Busy Philipps se le removieron fibras emocionales.

(Foto: Getty Images)

La actriz, conocida por su participación en Dawson’s Creek, además de ser anfitriona de su propio show en el canal E!, se sinceró con su audiencia y frente a la pantalla confesó que ella se había tenido que practicar un aborto cuando contaba con tan solo 15 años.

Busy dijo sentirse muy preocupada de lo que podría ocurrir si tal iniciativa prosperara. Con la intención de poner el tema sobre la mesa de debate, en su cuenta de Twitter lanzó una iniciativa alentando a que quienes también lo habían llevado a cabo contaran sus testimonios.

(Foto: Getty Images)

“Una de cada cuatro mujeres ha tenido un aborto”, escribió Philipps. “Muchas personas creen que no conocen a nadie que lo haya hecho, pero me conoces a mí #Youknowme. Si tú eres una de ellas comencemos a eliminar la vergüenza, usa la etiqueta y comparte tu verdad”. La mecha estaba encendida, las historias empezaron a surgir y las estrellas de Hollywood, cada vez más conscientes y participativas, desde luego no se iban a quedar calladas ante esto.

El contraataque de los conservadores

No solo Alabama, sino otros 20 estados han lanzado normas antiaborto como parte de un plan para invalidar la ley que, apoyada en la enmienda 14 de la Carta Magna, establece que el aborto es un derecho constitucional.

Esta norma surge de la sentencia Roe vs. Wade (1973), un caso llevado a la corte por dos ambiciosas abogadas que representaban a una mujer que decía haber sido violada (años después confesó que mintió). Aunque ella dio a luz durante el juicio, el fallo instauró la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

Desde entonces se ha intentado rebatir la sentencia sin éxito, pero con la llegada de Trump y el conservadurismo al poder se abren nuevas oportunidades.

Silencio roto

Aceptar en público haberse practicado un aborto no es fácil. La psicóloga Claudia Filio explica que conlleva un estigma que puede lastimar la imagen social y la manera de relacionarse con los demás. Implica el riesgo de señalamientos o aislamiento. También involucra la exposición de sentimientos profundos de miedo, culpa y dolor.

“Por ello es muy valioso que las famosas se manifiesten. Las figuras públicas tienen un peso simbólico que ayuda a que se rompa el tabú para discutir el tema”, concluye la experta.

Cynthia Nixon fue de las primeras en responder al #Youknowme. Platicó que ella y su esposa decidieron abortar un bebé que no era viable. Pero sobre todo quiso contar la profunda herida que dejó en su madre haberse sometido a uno, hace poco más de 60 años. A pesar del paso del tiempo, para ella siempre fue desgarrador.

(Foto: Getty Images)

Por su parte, Sharon Osbourne recordó que ella se llevó a cabo uno a los 17.

“Fue la peor cosa que hice. Estaba sola en una habitación llena de chicas también solas… y aterradas. Ninguna mujer quiere pasar voluntariamente por algo que siempre regresa a ti para atormentarte”.

(Foto: Getty Images)

Ya de adulta tuvo dificultades para embarazarse, esto debido a que el procedimiento no estuvo bien realizado.

Decisiones vitales

Como una ola, las confesiones tomaron por asalto las redes, dejando al descubierto los motivos y las emociones detrás del drama. Jameela Jamil, de The Good Place; Naya Rivera, de Glee; y Jemima Kirke, de Girls, coincidieron al decir que ha sido lo más difícil de sus vidas. Esta última debió abortar sin anestesia porque no tenía dinero para pagarla.

Nicki Minaj habló de que, pese a lo complicado, al final fue una decisión que hizo valer y cuyas consecuencias estuvo dispuesta a enfrentar, ya que la maternidad habría estropeado su carrera. Rose McGowan reveló:

“Estaba en control de natalidad, pero falló. No fue a la ligera y no me arrepiento, como ninguna mujer que lo haya practicado de modo responsable debería hacerlo”.

Tess Holliday contó que estaba casada y ya era madre de dos niños cuando descubrió su tercer embarazo. Así, la modelo de tallas extras decidió no llevarlo a cabo porque habría quebrado su salud mental al poner su mundo al revés.

En el caso de la actriz Minka Kelly, quien venía de una familia con problemas económicos, sus razones fueron que no quería seguir reproduciendo el ciclo de pobreza en el que había vivido siempre.

Soluciones extremas

La comediante Chelsea Handler, la glamurosa Joan Collins o la rapera Lil’ Kim también han revelado haber pasado por esta experiencia. Y es que se trata de una problemática común en las mujeres.

Pero uno de los casos más impactantes y honestos lo ha contado Whoopi Goldberg, una acérrima defensora y activista en pro del aborto legal, seguro y gratuito. A los 14 años, desesperada por la catástrofe que se le venía encima luego de que pasaran los meses sin que le llegara la regla, se lanzó a tomar baños de agua hirviendo, a bajar escaleras a sentones y tomar brebajes que combinaban yerbas, alcohol, bicarbonato y cloro.

(Foto: Getty Images)

La dramática solución la hallaría en un parque, de noche, sola y con un gancho en la mano.

“Lo que viví no es inusual. Aun ahora muchas mujeres y jovencitas, la mayoría de comunidades pobres y marginadas, recurren a estos métodos en medio de la desesperación”.

Whoopi insiste en que se trata de un problema de salud pública del que las autoridades deben hacerse cargo desde varios frentes, incluyendo desde luego la prevención, pero también garantizando la seguridad y accesibilidad a quienes deciden abortar.

“Ninguna mujer debería pasar por eso sin apoyo”, refiere Milla Jovovich, quien tuvo un aborto espontáneo a los cuatro meses de embarazo.

“Estuve despierta durante el procedimiento de extracción y fue lo más horrible que he vivido. Entré en depresión y aún ahora sigo con pesadillas”.

(Foto: Getty Images)

A pesar de que ella tuvo las mejores condiciones, la experiencia la marcó y dice que no quiere ni imaginar cómo es cuando, sumado a la carga emocional, debe hacerse a escondidas y con la amenaza de acabar muerta o en prisión.

Por desgracia, el escenario que la espanta es la realidad de muchos sitios y la amenaza de extenderse. La ley de Alabama ha estrechado el cerco. Para las feministas despojar al aborto de su condición de derecho constitucional sería la piedra de toque para el advenimiento del más distópico de los escenarios para las mujeres.

Al parecer no es la moneda y sí las túnicas rojas y los capuchones blancos lo que pareciera estar en estos momentos en el aire.

El caso argentino

En Argentina también se libra una dura batalla por el derecho al aborto, y el Festival de Cannes resultó ser un escaparate para que, quienes están a favor, alzaran la voz exigiéndolo libre, seguro y gratuito.

(Foto: Getty Images)

No solo el director Juan Solanas y el equipo de su documental «Que sea ley», en donde aborda la problemática al respecto, lucieron los emblemáticos pañuelos verdes de apoyo al movimiento, también grandes estrellas, como Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, hicieron eco de esta urgente exigencia.

(Foto: Getty Images)

Ellos también participan

Alec Baldwin (1), Ben Stiller (2) y Don Cheadle (3) no únicamente se han pronunciado a favor de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, sino también se han sumado al boicot para no filmar en los estados donde el aborto se encuentra restringido.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

Por: Maricruz Pineda Sánchez / Foto: Getty Images.