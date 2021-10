La dieta de Heidi Klum para estar en forma a los 45

Heidi adora bailar y lo hará hasta que esté “muy viejecita” porque es una actividad que no sólo mueve todo el cuerpo, ¡sino también el espíritu! La modelo explica que el miedo a envejecer no debe impedir hacer cosas que nos brindan alegría. “No hay que pensar en los años, sino en lo que nos hace felices. No hay una ‘edad’ en la cual debamos dejar de enamorarnos, o evitar usar tal o qué estilo de ropa, ir a un club y bailar. Todas estas limitaciones nos hacen daño”, declara.

También añade: “Sólo tenemos una vida y es nuestra ahora, ¡en este momento!, que no se detiene porque cumplimos años y lo podemos disfrutar por igual. Mantener un equilibrio emocional es vital para estar en forma”.

Para ella es muy positivo conservarnos siempre ‘jóvenes de mente’ y pensar en el futuro, en lugar de divagar en los errores del pasado, y recordar que “tenemos que cuidarnos para nosotras y no solamente para los demás”.