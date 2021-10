Las dietas de moda: ¿Cuáles sí y las que no cumplen su objetivo?

Una guía de navegación entre las tendencias que prometen llevarte al cuerpo de tus sueños. Algunas solo tienen buenas intenciones, pero otras cumplen su objetivo.

(Foto: Getty Images)

Cada año, el diario estadounidense U.S. News realiza un reporte para evaluar los planes alimentarios en boga. Así, de la mano de un panel de expertos, los clasifica de acuerdo con lo saludables que resultan, su efectividad y qué tan sencillos son de seguir. Según su análisis éstas son las mejores opciones para eliminar peso:

Dash

Su nombre quiere decir Dietary Approaches to Stop Hypertension, y fue un régimen desarrollado en el Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre de Estados Unidos para controlar la presión sanguínea.

Su método es simple: consiste en comer frutas, vegetales, granos integrales, proteína magra y lácteos bajos en grasa, y evitar las bebidas endulzadas y las grasas saturadas en todas sus formas, incluso las naturales, como la carne de puerco.

Más allá de ser equilibrado, ¿qué tiene de especial este plan? Se concentra en la reducción de sodio, y es que al empezar puedes consumir hasta 2,300 miligramos al día, pero conforme progresas bajarás hasta 1,500 ml. Una restricción posible que permite que sea efectivo y duradero.

Gracias a la dieta DASH es posible cambiar tu estilo de vida por uno más equilibrado, en el que consumas menos químicos y te nutras con ingredientes sustentables y locales, además de relajarte cocinando en familia. “Tiene como objetivo elevar los productos disponibles en la región”, explica Roberto Flores, chef de Nordic Food Lab, organización sin fines de lucro que estudia los alimentos, “y las técnicas para procesarlos pueden ser diversas, pero naturales”.

(Foto: Getty Images)

No solo se trata de clasificar ingredientes, sino de un modus vivendi ecoamigable en respuesta al ambiente actual global. Sin duda, es una de las consentidas.

Reglas

1) Añade una fruta o un vegetal a todas tus comidas.

2) Dos veces a la semana ingiere carnes magras.

3) En lugar de sal utiliza especias para sazonar tus platillos.

4) Reemplaza cualquier snack procesado por nueces.

5) No comas harinas blancas, ¡elige las integrales!

Champiñones para sentirte más ligera

Además de una larga lista de dietas, hay ingredientes, como los champiñones, que brillan por sus propiedades adelgazantes y porque aportan energía.

Disponibles en todo tipo de suplementos, desde cápsulas hasta café o barras de chocolate; es vital consultar a un experto antes de integrarlos a tu dieta para no sobrecargar tu sistema.

(Foto: Getty Images)

De modo natural, come tantos como quieras, ya que son ricos en fibra ¡y ayudan a desinflamar tu cuerpo!

Tip…

Marla Heller, autora de The Dash Diet, Weight Loss Solution recomienda invertir el orden de tu plato principal y guarniciones. “No pienses en las verduras o arroz integral como complementos, sírvelos en doble porción y reduce tu consumo de carne justo a la mitad”.

(Foto: Getty Images)

Dieta nórdica

Inspirada en la tendencia Hygge (cuyo significado es ‘acogedor’), de origen danés, la cual promete hacer feliz a sus seguidores al pasar más tiempo en familia y en desconexión, se basa en 10 conceptos básicos:

(Foto: Getty Images)

1) Comer más frutas y verduras todos los días.

2) Consumir granos integrales.

3) Elegir más pescados y mariscos.

4) Comprar carne de mayor calidad y consumirla con menos frecuencia.

5) Seleccionar productos orgánicos siempre que sea posible.

6) Evitar preparaciones con conservadores.

7) Comer platillos elaborados solo con productos de temporada.

8) Salir a buscar tu comida cuando sea posible (por ejemplo, en granjas).

9) Preparar cada uno de tus platillos en casa.

10) Producir menos desperdicios optando por menos empaques y plásticos de un solo uso ligados al take away

Este plan disminuye el riesgo de cáncer, diabetes tipo 2 y problemas del corazón. Según la Organización Mundial de la Salud normaliza los niveles de colesterol y ayuda a mantener un peso sano.

(Foto: Getty Images)

Dieta mediterránea

Favorita de las celebs, regresa al mapa dietético con fuerza. ¿Por qué? A mediados del siglo pasado comenzó a notarse una diferencia importante entre la salud de los habitantes de los países mediterráneos (Francia, Italia, Grecia y Turquía, entre otros) y el resto del planeta.

(Foto: Getty Images)

Las enfermedades cardiovasculares eran menos comunes y sus pobladores vivían más tiempo y con mejor calidad. El secreto: su alimentación. Las claves para implementar este régimen que promete aumentar tu energía diaria son sencillas y están más vigentes que nunca:

1) Consume todas las frutas, verduras, legumbres y frutos secos que puedas.

2) El aceite de oliva, rico en vitamina E y betacarotenos, ayuda a mantener sano el corazón; úsalo para complementar tus ensaladas y como grasa para la carne.

3) Tus carbohidratos diarios deben venir de cereales integrales, por ejemplo: pasta, arroz y pan integral en porciones pequeñas.

4) Come carne roja un par de veces a la semana para obtener proteína y hierro.

5) Dile sí al pescado al menos un par de veces a la semana y, de ser posible, cinco.

6) Come tres o cuatro huevos a la semana, no más, con el objetivo de obtener proteínas y no aumentar el colesterol.

7) Una copa de vino y ocho vasos de agua al día te mantendrán con energía. También se recomienda beber tés e infusiones herbales.

8) Agrega un poco de vinagre a tus platillos para tu digestión.

9) Sazona tus platillos con especias (cebolla, ajo, romero, albahaca, tomillo, clavo, pimienta), así evitarás la sal.

«Mi secreto de belleza es la dieta mediterránea, que simplemente se trata de buena comida. Como bastante, pero saludable». –Penélope Cruz, al Daily Mirror

(Foto: Getty Images)

Tip…

¿Te encantan los postres? Apuesta por tu fruta favorita. Aunque lo dulce no está prohibido, los pasteles deben ser lo último en tu pirámide alimenticia.

Manzanas de la discordia: Los regímenes que no logran convencer a los expertos

Paleo + Vegan: PEGAN

75% de la alimentación son plantas.

Es la fusión entre el régimen vegetariano y la dieta paleolítica.

Debido a su simplicidad hace algunos años tuvo un boom entre las celebridades, por lo que fue adoptada alrededor del mundo.

(Foto: Getty Images)

La paleo tradicional tenía una sola premisa: si los hombres de las cavernas no lo comían, tú tampoco deberías; ello significa nada de azúcar refinada, grasas saturadas, alcohol y alimentos procesados. ¡Así que adiós al café, aderezos y lácteos!

Pero en esta nueva versión tampoco puedes comer carne, por lo que es necesario buscar un reemplazo en huevos, champiñones, semillas, nueces y lentejas (un ingrediente que no estaba en el menú original paleo).

El médico en nutrición Mark Hyman fue el primero en idear el término y es quien defiende el régimen que creció 337% en búsquedas de Pinterest el año pasado, pero otros especialistas alrededor del mundo señalan que, por tratarse de una mezcla, puede confundir a la gente y no llevarse a cabo de manera saludable, además de que corta con severidad la ingesta de proteínas.

(Foto: Getty Images)

Enemigos con disfraz. Aquí las opciones populares de las que debes alejarte:

El boom del carbón activado… Este ingrediente, como todo en exceso, tiene su lado negativo. “Es desintoxicante, pero puede evitar que absorbas minerales y vitaminas e incluso provocar constipación”, afirma Roshini Raj, profesora de medicina de la Universidad de Nueva York.

(Foto: Getty Images)

¿Falsos vegetarianos?… Seguido de manera correcta, el vegetarianismo puede llevarte a un cuerpo saludable, pero no trates de reemplazar la carne con una imitación prefabricada, “por lo general tiene conservadores e ingredientes procesados que resultan peores”, dice Roshini Raj. Tus sustitutos deben ser 100% naturales.

(Foto: Getty Images)

Desayunos intermitentes… Consiste en ayunar dos días consecutivos (las mujeres consumen 500 calorías al día y los hombres 600) y el resto de la semana es posible comer lo que se desee.

Aunque algunos seguidores reportan haber perdido hasta 15 kilos en ocho semanas, Jillian Michaels, entrenadora y experta en nutrición, asegura que “no es una dieta, es pasar hambre y conlleva daño físico y psicológico.

Ningún plan debería limitarte a 500 calorías, porque el resto de la semana compensarás con excesos”.

Dieta keto

Este plan consiste en bajar tu consumo de carbohidratos y azúcares para reemplazarlos con grasas, de este modo se induce al cuerpo a un estado de ketosis, es decir, quemar grasa en lugar de carbohidratos para obtener energía.

(Foto: Getty Images)

Por lo tanto, sí puede hacerte bajar de peso y tiene ventajas comprobadas en diabéticos, pero también prohíbe alimentos saludables (frutas y verduras), lo que promueve una relación distorsionada con la comida.

Las primeras semanas es posible sentir la falta de azúcar traducida en cansancio o dolor de cabeza, pero para la segunda o tercera semanas, el cuerpo se acostumbrará a ello y podría sentir un incremento en la concentración, éste es el momento en que se empieza a perder peso.

Y aunque no es insano, “tampoco sostenible, porque cualquier plan que tenga restricciones de alimentos tan severas, en este caso carbohidratos, puede promover desórdenes alimenticios”, asegura la famosa dietista Kelly Hogan a CBS News.

Alimentos permitidos

Carne y pescados con grasa, como bistec, salmón, muslos de pollo y puerco. Aguacate, aceite de oliva y mayonesa son los aderezos de ensaladas de espinacas, kale, lechuga, brócoli, coliflor y pepinos.

(Foto: Getty Images)

Lo que no puedes comer

Alimentos almidonados y con azúcar, tanto procesada como natural (papas, zanahorias y todo tipo de cereales).

(Foto: Getty Images)

Por: Jessica Moreno / Foto: The Grosby Group