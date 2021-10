Lo que debemos saber sobre el cáncer de páncreas

Fue este sábado 28 de septiembre cuando José José murió a los 71 años, debido a que desde hace meses, su salud comenzó a deteriorarse debido al cáncer de páncreas que padecía desde 2017.

El 24 de marzo de 2017, el cantante, con un semblante desmejorado y muy delgado, anunció en un video que padecía la enfermedad y que había comenzado un tratamiento.

“Los médicos me han dicho que estamos a tiempo de combatir el cáncer (de páncreas), por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital”, contaba en el video.

Junto al tratamiento, José José recibía los cuidados de su esposa, Sara, y de su hija, Sarita.

“Estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida, son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta, ésta no será la excepción. Todo va a salir bien”, decía.

Aquí te explicamos sobre el cáncer de páncreas, cuáles son sus síntomas, las señales y cuál es su tratamiento.

¿Qué es el cáncer de páncreas?

Según el Centro de Cáncer de Páncreas de Estados Unidos, se trata de una enfermedad en la cual se forman células cancerosas en los tejidos del páncreas.

El páncreas es un órgano glandular, ubicado detrás del estómago y frente a la columna vertebral, que tiene dos funciones básicas: producir los jugos que ayudan en la descomposición de los alimentos durante la digestión y elaborar hormonas (insulina, glucagón) que son necesarias para controlar las concentraciones de azúcar en la sangre y para que el cuerpo almacene la energía que obtiene de los alimentos.

Según el portal Medline, este tipo de cáncer es más común en mujeres que en hombres y que el riesgo de padecerlo aumenta con los antecedentes familiares y con la edad.

Síntomas

El cáncer de páncreas es un enemigo silencioso, ya que no presenta síntomas sino hasta sus etapas más avanzadas. Según WebMd, en la mayoría de los casos, las molestias aparecen cuando el cáncer ya se está expandiendo y es difícil de tratar.

Sin embargo, estos son los síntomas más comunes:

Ictericia: El cáncer suele bloquear el conducto que libera la bilis, por lo que cuando los componentes de esta se acumulan en la sangre, vuelve la piel y los ojos amarillos, y también ocasiona orina oscura y heces de color muy claro.

Dolor abdominal: El cáncer de páncreas puede causar un dolor agudo en la parte superior del abdomen que se irradia hacia la espalda. El dolor puede ir y venir.

Dolor de espalda.

Hinchazón: Algunas personas con cáncer de páncreas tienen una sensación de saciedad temprana con las comidas o una hinchazón incómoda en el abdomen.

Pérdida de peso sin razón aparente.

Náuseas

Vómito

Tratamiento

Una vez que se diagnosticó la enfermedad, existen varios tipos de tratamientos que podrían ser empleados para intentar erradicar la enfermedad, sin embargo, su efectividad depende de lo etapa en la que se encuentre el cáncer.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, estos son los tratamientos que podrían utilizarse según el estado:

I y II

El tratamiento del cáncer de páncreas en estadio I y en estadio II incluye los siguientes procedimientos:

Cirugía.

Intervención quirúrgica seguida de quimioterapia.

Cirugía seguida de quimiorradiación.

III

Cirugía paliativa o colocación de endoprótesis para derivar las áreas obstruidas en conductos o en el intestino delgado.

Quimioterapia seguida de quimiorradiación.

Quimiorradiación seguida de quimioterapia.

Quimioterapia con terapia dirigida o sin esta.

IV

Terapias paliativas para aliviar el dolor, como bloqueo de nervios y otros cuidados médicos de apoyo.

Cirugía paliativa o colocación de una endoprótesis para derivar las áreas obstruidas en conductos o en el intestino delgado.

Quimioterapia con terapia dirigida o sin esta.

Por ser una enfermedad silenciosa es importante realizar un chequeo médico al menos una vez al año, más si tienes antecedentes familiares de la enfermedad o si se es fumador.

Algunas cifras

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más comunes del sistema gastrointestinal y también el más letal.

Las cifras de las Sociedad Americana Contra el Cáncer indican que en 2019 unas 56,770 personas serán diagnosticadas con la enfermedad y cerca de 45,750 morirán por esta causa, en Estados Unidos. Y en el mundo, la prevalencia anual es de unas 8 por cada 100,000 personas, aproximadamente.

El cáncer del páncreas suele ser difícil de detectar temprano. En el caso de José José, le realizaron varias pruebas en Estados Unidos hasta que lo diagnosticaron en un centro de salud en la capital mexicana.

Celebridades con este mal

Otros famosos que lucharon contra esta enfermedad fueron Rocío Jurado, Alan Bates, Syd Barrett, Steve Jobs, Luciano Pavarotti, Patrick Swayze, Donna Reed, Henry Mancini, Umberto Eco y Aretha Franklin, entre otros.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images