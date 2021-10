Los rostros nuevos del feminismo

Fuertes, poderosas y sin miedo, estas mujeres están renovando el mundo. Desde renombradas líderes políticas hasta empresarias y activistas, su influencia se ha hecho cada vez más visible durante la última década.

Recordemos que en marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, lo que implica recordar la evolución y el renacer de su figura femenina alrededor del mundo, un fenómeno global que prueba que no hay barreras ni límites para el talento, el esfuerzo y la dedicación. Desde el nacimiento del movimiento #TimesUp (que incluye el activismo en la alfombra roja y los discursos de Oprah Winfrey, en los Golden Globes, y de Frances McDormand, en los premios Oscar) hasta la liberación de Teodora del Carmen Vásquez (encarcelada en El Salvador por sufrir un aborto espontáneo) gracias a la acción de organismos en pro de la mujer, en estos últimos tiempos hemos presenciado la potencia del trabajo de figuras y organizaciones feministas, por ese motivo, rendimos un homenaje a las mujeres que propician cambios positivos y que son el rostro visible de una revolución palpable.

Malala Yousafzai, la voz de la alfabetización

La ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz es una sobreviviente. El 9 de octubre de 2012, con apenas 15 años, la vida de la activista paquistaní por los derechos de las mujeres y las niñas en el valle del río Swat cambió para siempre. Sentada en un transporte público, volvía de la escuela cuando un talibán subió al vehículo y le disparó a la cabeza por empecinarse en querer estudiar. Malala dice que matan a estudiantes y maestras porque el poder de la voz femenina les asusta. No obstante, decidió hablar alto y luchar por una educación de calidad para todos. Una vez recuperada de sus heridas viajó a Inglaterra, en donde vive actualmente. Su frase favorita: “Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la solución”, resume la que considera su misión para el futuro.

(Foto: Getty Images)

Isabel II de Inglaterra, firmeza e historia

Es una figura clave a nivel internacional. Su neutralidad frente al brexit demostró su comprensión del proceso cultural y político que supondría la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Como en otros momentos de su reinado, la actitud serena y respetuosa de la monarca hacia las transformaciones de su nación ha sido de notable importancia en la opinión pública. Filántropa, apadrina con carácter honorífico unas 700 organizaciones benéficas, promueve la educación y la atención a los desposeídos. Gracias a su férreo y justo carácter pasará a la historia por su largo reinado, espíritu emprendedor e inteligencia política.

(Foto: Getty Images) «Todos necesitan tener la seguridad de que hay mucho que ganar cuando nos relacionamos con los demás; que la diversidad es una fuerza, no una amenaza”. –Reina Isabel II

Christine Lagarde, una inteligencia versátil

Conocida por su capacidad de liderazgo y su firme percepción sobre los cambios políticos y económicos que atraviesa el mundo, la abogada francesa es el símbolo de la mujer moderna: ha dedicado esfuerzo y empeño no sólo a la educación académica, sino también a comprender los fenómenos sociopolíticos desde un ángulo humano.

Hábil politóloga, pero sobre todo dedicada a la promoción de un tipo de visión sobre las relaciones comerciales más humanas, Lagarde labró un cuidadoso camino que le llevó el 5 de julio de 2011 a convertirse en la primera mujer directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

(Foto: Getty Images)

“Todos los días debes probarte y convencerte a ti misma. Seguir adelante, retarte y dudar todo el tiempo”. -Christine Lagarde, directora gerente del FMI

Susan Wojcicki, la visión del futuro

En el universo de la tecnología se suele decir que, gracias a Wojcicki, Google logró convertirse en el rostro virtual contemporáneo. Estadounidense de origen polaco, estudió historia y literatura en Harvard, pero luego descubrió que le atraía mucho más el mundo empresarial, en especial el universo de la tecnología y la gran incógnita que por entonces eran Internet y todas sus posibilidades.

La ejecutiva, que dispone de una maestría en economía en la Universidad de California, admite que notó de inmediato la capacidad de influencia y la extensión de los cambios que podría permitir la red, por lo que decidió dedicar sus esfuerzos a la investigación de la divulgación de la información y la creación de una plataforma virtual que pudiera “permitirle comunicarse con mucha gente alrededor del mundo”. Fue la empleada número 16 de Google y es la artífice de muchos de sus cambios, incluyendo la compra de YouTube, sitio del que es directora ejecutiva desde 2014. Hasta hoy es una de las personas más ricas y poderosas de Estados Unidos.

(Foto: Getty Images)

Margaret Atwood, creadora de un mundo en palabras

La autora de El cuento de la criada ha enfocado su lucha por la igualdad desde la literatura. La mayoría de sus obras reflexionan sobre la figura de la mujer con enorme inteligencia y sensibilidad. Desde la novela Alias Grace (1996), en la que critica la desigualdad legal de la mujer desde la ficción histórica, hasta La semilla de la bruja, donde reflexiona sobre el impacto de las palabras en la búsqueda de la justicia, Atwood lleva la reivindicación femenina a una dimensión nueva.

(Foto: Getty Images)

Tsai Ing-wen, la educación como consigna

Amable y de naturaleza firme, Tsai Ing-wen es la primera presidenta de la República de China, es decir, del territorio que hoy comprende sólo la isla de Taiwán y algunos archipiélagos. Doctorada en la escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, se comprometió ante sus partidarios a democratizar a Taiwán por medio del diálogo, beneficios y pactos entre facciones divergentes, lo que le ha valido el reconocimiento por su perfil alejado de los extremos. Generosa, la mandataria es conocida por su apoyo a causas altruistas y por su promoción de la cultura como un modo de excelencia moral.

(Foto: Getty Images)

Serena Williams, fuerza y objetivos

La hija menor de cinco hermanas es, sin duda, una de las deportistas más destacadas del tenis. Comenzó en la disciplina a los tres años de edad y debe su éxito al esfuerzo, deseos de superación y colaboración de toda su familia, sobre todo de su hermana Venus, con quien comparte protagonismo estelar. Símbolo de la mujer triunfadora y desafiante (tiene 23 títulos individuales en Grand Slam y tres oros olímpicos) es también el epítome de un cambio visible en el tradicional conservadurismo que por años caracterizó a este deporte.

(Foto: Getty Images)

“La familia es lo primero, y eso es lo que más me importa. Somos conscientes de que nuestro amor va más allá del tenis”. -Serena Williams

Roxane Gay, la mirada interior

Escritora y feminista, profesora de inglés en la Universidad de Purdue y articulista en el New York Times, encarna un nuevo tipo de feminismo basado en la empatía y la comprensión del cuerpo como una manera de expresión de los sentimientos y la convicción del poder de la imaginación. En su libro Confesiones de una mala feminista (2014), Gay dialoga sobre dicho movimiento en el nuevo milenio y en Hunger: A Memoir of (My) Body (2017) revela la espantosa experiencia personal de haber sido violada a los 12 años. “Este es un libro sobre mi cuerpo, sobre mi hambre y, en última instancia (…), sobre aprender, aunque lentamente, a permitirme ser vista y comprendida”.

(Foto: Getty Images)

«Creo que debemos intentar ser las feministas que nos gustaría ver en el mundo”. –Roxane Gay, autora del libro Confesiones de una mala feminista

Patty Jenkins, una nueva estrella

Es una de las mujeres más respetadas del mundo del espectáculo y la primera en dirigir una película de superhéroes y en romper récords de taquilla con su cinta Wonder Woman (2016). Concienzuda, con una obra llena de profundidad argumental y un gran sentido del humor, es sinónimo de talento. En la actualidad trabaja en la secuela de su gran éxito y también en la miniserie I Am the Night, donde analiza desde una nueva perspectiva.

(Foto: Getty Images)

Caitlin Moran, el humor es el secreto

La escritora, columnista, conductora y humorista engloba un nuevo tipo de perspectiva sobre el feminismo, entre lo extravagante y lo crítico. Comediante en estado puro, no solamente escribió uno de los libros más conocidos sobre el movimiento de los derechos de la mujer de la década pasada, ‘Cómo se construye una chica’ se convirtió en un éxito en ventas, sino que ha llevado su mensaje sobre la auto-afirmación del cuerpo femenino como estandarte a lo largo de sus casi dos décadas de carrera.

(Foto: Getty Images)

Megan Ellison, el vigor detrás del trono

La cabeza de la productora Annapurna Pictures es, quizá, una de las personalidades más potentes del star system y también, de las más discretas. Reticente a la publicidad y a los escándalos, Megan dedica buena parte de su tiempo a la producción, la mayoría de las veces rechazadas por otras casas cinematográficas y que, sin su mano, jamás habrían llegado a la pantalla grande. Desde éxitos de ingenio y provocación como Sausage Party, dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan, hasta la ya icónica Her, de Spike Jonze, su catálogo demuestra una potente combinación entre libertad artística y creatividad.

(Foto: Getty Images)

Amal Alamuddin, la fuerza del corazón

La abogada de derechos humanos que trabajó en el caso Enron fue parte del grupo de consejeros de Kofi Annan con respecto a la situación de Siria y miembro de una comisión de las Naciones Unidas sobre las violaciones de guerra en la frontera de Gaza; es conocida por su bondad y dedicación en la búsqueda de la justicia. Esposa del actor George Clooney y madre de gemelos, Amal disfruta de una distinguida carrera como jurista, además de haberse convertido en uno de los símbolos de la lucha contra el racismo en Estados Unidos.

(Foto: Getty Images)

Adriana Cisneros, la tenacidad

La presidenta de la Fundación Cisneros es una convencida promotora de la educación y el arte. Con un esfuerzo sostenido y tenaz, la cabeza de la organización sin fines de lucro se dedica a brindar la posibilidad de mejorar el nivel educativo de jóvenes latinoamericanos en Estados Unidos.

(Foto: Getty Images)

Sophie Hunter, un soplo de aire fresco

Graduada en la L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq en París, es la responsable del auge del teatro experimental europeo con acento en la ópera. Gracias a su talento y dedicación ha sido la responsable de dirigir varias óperas, como El rapto de Lucrecia, La flauta mágica o Los fantasmas, de Henrik Ibsen, desde una óptica nueva y refrescante.

(Foto: Getty Images)

Melinda Gates, la virtud de la buena voluntad

Copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, dirige una de las instituciones filantrópicas más importantes del mundo, desde donde promueve iniciativas como Rotary International (a favor de la erradicación de la polio) y World Food Programme, en apoyo a los pequeños agricultores. Melinda tiene espíritu emprendedor y dedica buena parte de su vida al esfuerzo sostenido de crear un mundo más saludable y amable.

(Foto: Getty Images)