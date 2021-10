Qué no regalar a mamá

Las mamás son los seres más amados, ellas son capaces de dar todo por sus hijos, al extremo del sacrificio; algo que deberíamos valorar siempre.

Ahora que el Día de las Madres está en puerta, las cosas materiales no son tan importantes como lo que se regala con amor. Pero no hay que exagerar, no le regales cualquier cosa. Simplemente existen regalos que no la harán sentir dichosa en su día, por eso te compartimos algunas opciones que tienes que descartar de tu lista de obsequios.

Te interesa: 10 galletas para mamá

Accesorios de cocina

Si le regalas una batería de cocina, una vajilla o un juego de vasos, te lo agradecerá, pero le darás a entender que su lugar es la cocina, a ninguna mujer le gusta que la encasilles en una actividad doméstica.

¡Dile no a las ofertas!

Las mamás tienen un sexto sentido para saber cuándo el regalo es producto de oferta; nunca te lo dirá, ni te reclamará pero créenos, lo saben. ¡Así que evítalo!

Ropa

Hay que tener mucho cuidado con esto, más si tu sentido de la moda no es el mejor, al final le terminarás regalando una prenda que se quedará en el fondo del closet.

Electrodomésticos

Al igual que los accesorios de cocina, darás una mala impresión, evita todo regalo que sea para uso doméstico. Esfuérzate y piensa en algo que realmente disfrute, trata de conseguir un obsequio que sea para consentirla.

Esto sí:

Por: Redacción Vanidades / Foto: Pexels