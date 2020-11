Hábitos que te harán valorarte como la gran mujer que eres

3 hábitos clave para ejercer amor propio y aprender a valorar la persona que eres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El autocuidado es la primera fórmula para construir una vida llena de paz y armonía contigo y tu entorno. Puedes hacerte de hábitos que propicien tu salud física y mental, mismos con los que además incentivarás tu valoración en este mundo. Lamentablemente, la actualidad presenta situaciones complejas para que la mujer encuentre ese balance indicado.

La ola de violencia contra la mujer es algo que no puede pasar desapercibido. En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se suman esfuerzos a nivel mundial para elevar conciencia en cuanto a este problema.

El equipo de Platanomelón comparte una serie de hábitos que puedes crear para entender la importancia de mente y cuerpo sano, para relacionarse en ambientes libres de violencia y para ejercer justicia.

Amor Propio

Seguro has escuchado la frase «si no te amas tú, no esperes que nadie más lo haga». Y es tan cierto, ¿cómo podremos saber que las demás personas nos aman si nosotras mismas no lo hacemos?

El amor propio es el primer hábito para evitar relaciones violentas. Es aquel que te protegerá y te hará crecer cada día.

¿Y cómo encontrar el amor propio? Es una tarea de todos los días. Comienza recordando las cosas que amas de otras personas, y luego véelas en ti, enuméralas y asúmelas como super poderes.

Por otro lado, trabaja en las cosas que menos te gusten, y si las puedes cambiar, hazlo. Las cosas que están ahí pero no pueden cambiarse deberán aceptarse y pensarlas como diferencias para hacerte única.

Autocuidado

Cuidarse la piel, el cabello, comer sano y hacer ejercicio son parte de una rutina de autocuidado ya bastante conocida. Pero hay que ir más allá del aspecto físico.

El autocuidado debe reflejarse en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, en la salud mental.

Lo mismo pasa con la salud sexual. Parte fundamental del autocuidado viene de conocerse a sí misma. Auto-explorarse para saber qué te gusta y qué no. Karimme Reyes, sexóloga educadora de Platanomelón, comenta: «Conocer nuestro cuerpo es fundamental, si no cómo le comunicaremos a nuestra pareja lo que nos hace bien». Y cuando sabes lo que te gusta, es más fácil construir una relación basada en la comunicación y respeto por el placer de otro.

Autocuidarse es un hábito que no debes dejar de lado. Implica respetarte y escucharte a ti misma, clave para que los demás lo haga. Recuerda que tú siempre estarás contigo y siempre serás tu prioridad.

Autoestima

La autoestima es una sensación que viene y va. Hay días en que te sientes invencible y puedes conquistar el mundo, pero hay otros en que no quieres salir de casa por sentirte frágil.

La mejor solución para tener una autoestima sana es trabajar todos los días en los dos hábitos mencionados: amor propio y autocuidado. Recuerda que eres irremplazable y no hay dos como tú.

Nada de esto sucede de la noche a la mañana, pero son ejercicios que puedes implementar poco a poco. Y cuando menos de lo esperes, reconocerás tu valor dejando de lado cualquier tipo de violencia. ¡Explota las diferencias, porque en ellas hay autenticidad!

Por: Redacción Vanidades con información de Platanomelón