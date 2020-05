La Organización de las Naciones Unidas designó este día para hacer un llamado al mundo sobre la importancia de cuidar a estos insectos, de los que dependemos para vivir. ¡Celebra el Día Mundial de la Abeja!

El día de hoy es de suma importancia tomar consciencia de que la vida que nos rodea depende de las abejas, ya que estos pequeños insectos contribuyen a mejorar la biodiversidad, gracias a que polinizan los vegetales que se encuentran cerca de sus colmenas y marcan el inicio de una labor que otros polinizadores, como aves, murciélagos y mariposas, continúan.

¡Celebra el Día Mundial de la Abeja!

Y todavía hay más motivos para dedicarles este día y recordar la importancia de protegerlas y hacer un llamado a la población mundial para detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas.

Por si fuera poco, su labor tambiém es ilimitada y en el campo de la belleza, la miel, la cera y la jalea real son productos muy cotizados por los grandes beneficios que proporcionan, como por ejemplo, aclara el tono de la piel, es exfoliante, además de hidratar y revitalizar la piel, entre otras muchas cualidades.

¡Ve a lo seguro!

No obstante, al usar cosméticos cuya base proviene de la miel y sus derivados es importante que te asegures de que las empresas no solo estén comprometidas con ofrecerte calidad, sino también en ser protectoras de las abejas.

¿En quién puedes confiar?

Por fortuna hay algunas marcas que, en efecto, la fórmula de sus productos tiene como base la miel, pero al mismo tiempo se esfuerzan por preservar a estos increíbles insectos.

Una de ellas es Guerlain, que desde 2011 han focalizado sus esfuerzos en sumarse a medidas de conservación y, por mencionar alguno de ellos, se puede hacer referencia a la alianza que hicieron con la UNESCO-MAB y el Observatorio Francés de Apicultura, a fin de capacitar a apicultores y ayudar a afiliar a un mayor número de ellos alrededor del mundo, además de contribuir a medir los beneficios de la polinización en las reservas de biosfera.

Otras empresas como Burt’s Bees la usan también, así como la cera y la jalea real, por ser uno de los ingredientes más nutritivos del mundo y lo mejor es que sus procesos de recolección son libres de crueldad y protegen el ciclo de producción normal de las abejas.

Lush tiene una larga lista de productos hechos a base de miel, tanto para el cuidado de la piel como del cabello. Esta marca está comprometida con la conservación del medio ambiente y no testea con animales.

Pero no solo los grandes consorcios son los responsables de cuidar de ellas. En tu día a día también puedes sumarte a su protección siguiendo estas sencillas medidas: lleva a tu despensa miel orgánica, así ayudas a los productores locales de miel y contribuyes a que puedan mantener las colmenas; si tienes jardín no uses pesticidas, ya que son letales para las abejas y reducen su capacidad de polinización y, por último, planta flores aromáticas autóctonas, así ayudas a que las encuentren con facilidad. Su cuidado está en las manos de todos.

Sabías que…

1. Son los únicos insectos que producen un alimento consumido por el hombre.

2. Un kilo de miel es igual al polen recolectado de un millón de flores.

3. Hay mil especies de abejas silvestres en Francia y 20 mil alrededor del mundo.

4. La tasa de mortalidad de las abejas actualmente es de 30%, pero su tasa normal de mortalidad se estima en 5%.

5. La miel tiene múltiples beneficios en las áreas de la belleza, la salud y la nutrición.

Por: María del Carmen López