¿Cómo afecta el COVID-19 a los niños? Todo lo que debes saber del síndrome inflamatorio pediátrico

Es verdad que los niños, como grupo, siguen siendo los menos afectados por el COVID-19, pero hay evidencia de que algunos pueden enfermar gravemente tras el contagio y es momento de aprender más sobre quién puede estar en mayor riesgo y cómo debemos actuar para proteger a los más pequeños.

A mediados de mayo hubo informes de niños hospitalizados en diferentes partes del mundo con una «enfermedad inflamatoria multisistémica» que desafortunadamente acabó con la vida de algunos de ellos.

Este síndrome afecta principalmente a niños y jóvenes de entre ocho y 15 años de edad, y puede presentarse durante la fase aguda del coronavirus –del segundo al cuarto día– o hasta dos o cuatro semanas después de haber dado positivo.

Muchos también desarrollan urticaria. La urticaria es roja y aparece con frecuencia en manos, antebrazos y pecho, aunque puede presentarse en cualquier lado.

Por lo general se torna de color blanco cuando se ejerce presión sobre ella y retoma su color rojo cuando se detiene. También suele cubrir una zona amplia como, por ejemplo, todo el rostro del niño, o una parte importante de sus brazos o piernas. No es como una manchita de sarpullido. Es bastante dispersa.

Algunos de ellos también tienen los ojos rojos, labios agrietados, llagas en la lengua, y pies y manos inflamados; además, podrían quejarse de dolor muscular y no tener ganas de caminar.

Por otro lado, si el niño tiene fiebre, pero puede controlarse, está de buen humor y come y bebe líquidos sin quejarse de ningún dolor, no es necesario llevarlo a la sala de emergencias.

Y, si el niño se ve muy mal, si no come ni bebe líquidos, no quiere moverse mucho y especialmente si desarrolla una urticaria u ojos rojos junto con fiebre, probablemente lo más adecuado sea acudir directamente a la sala de urgencias, no sin antes contactar al pediatra de cabecera.