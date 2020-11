5 tipos de journaling con grandes beneficios que cambiarán tu vida

Cómo escribir un diario te ayudará a ser consciente de tus decisiones. Te pasamos 5 tips para iniciarte en el arte del journaling.

¿Conoces el journaling? Esta práctica está de moda gracias a gurús de desarrollo personal. Lo cierto es que llevar un diario o el journaling no es un hábito novedoso, pues de hecho, el boom ocurrió en el siglo XIX, cuando artistas e intelectuales, como Eugène Delacroix o George Orwell, comenzaron a registrar sus experiencias diarias y vaivenes creativos.

Por: Nara López Contreras

Sin embargo, un ejemplo de cómo la escritura puede ayudarnos a sobrellevar situaciones difíciles lo encontramos en el diario más célebre del siglo XX: escrito por Anna Frank durante los dos años que pasó escondida en un pequeño cuarto detrás de la oficina de su padre, junto con otras siete personas.

Como afirma Gillie Bolton, investigadora del King’s College, en Londres, llevar uno nos permite aumentar la autoconfianza, así como potenciar nuestra motivación y explorar áreas cognitivas que no siempre son accesibles.

Si nunca antes has tenido uno tal vez la tarea te parezca abrumadora, pero bien vale la pena, pues los beneficios son palpables. ¿Qué debes escribir y con qué frecuencia? ¿Puedes usar una app o necesitas una libreta ? Hay distintos modos de llevarlo, lo importante es escoger aquel que complemente tu estilo de vida, personalidad y necesidades. A continuación te presentamos las ‘técnicas’ de journaling que debes adoptar desde ya.

1. Diario de gratitud

Enfocarse en lo que se tiene y agradecer por ello en vez de pensar en lo que nos falta abre las puertas a la prosperidad; sin embargo, muchas veces se nos olvida platicar nuestras bendiciones y preferimos regodearnos en la negatividad. El diario de gratitud nos permite recordar los pequeños y maravillosos detalles que la vida nos ofrece.

¿Cómo ponerlo en práctica?

Reserva de 10 a 15 minutos antes de irte a la cama para anotar tres, cuatro o 10 momentos agradables del día por los que sientes gratitud. ¿Pasaste una velada increíble con tus amigas, aunque fue a distancia? ¿Te sonrió un desconocido? Anótalo.

2. Organiza tu día: bullet journal

La versión chic de las listas de pendientes y mapas mentales. Si sientes que tu cerebro está a punto de sufrir un cortocircuito por sobrecalentamiento, un bullet journal puede salvarte.

¿Cómo ponerlo en práctica?

Ideal para llevar un control preciso de tus actividades. El principio rector es simple: haz listas y acompáñalas de viñetas coloridas. Puedes escribir tu lista de pendientes, de sueños, de planes a realizar el fin de semana o, incluso, la de la compra. Tip: ¿buscas más inspiración? Pinterest es un paraíso de ideas para este tipo de tarea.

3. Sé más creativa: morning pages

Si trabajas en un espacio que requiere de gran inspiración y últimamente te has sentido bloqueada, la técnica de las ‘paginas mañaneras’, creadas por la escritora y guionista Julia Cameron, serán tus mejores aliadas.

¿Cómo ponerlo en práctica?

En la mañana, justo después de levantarte. Antes de que hagas cualquier otra actividad, toma un cuaderno y escribe tres páginas sin parar con lo primero que te venga a la mente. No te limites, anota lo que surja, la idea es sacar a flote tu inconsciente y lo que realmente importa para ti. Nadie tiene por qué leerte.

4. Conócete más: el diario de las emociones

Una de las maneras de journaling más sanadoras que existe. Consiste en anotar todas las emociones que experimentaste a lo largo de tu día, tanto positivas como negativas.

¿Cómo ponerlo en práctica?

Idealmente cada que experimentes una reacción emocional. Si no puedes pararte a anotar, respira y cuando estés más calmada, regístralo todo. Aunque la extensión no es importante, no olvides precisar dos cosas. Primera: cuál fue la emoción que sentiste (nómbrala) y, segunda: qué fue lo que la detonó.

5. Deshazte de la ansiedad: escritura libre

Es la técnica más antigua, aquella que originó todo. Anota los eventos del día siempre que sea posible, las impresiones que produjo un encuentro, una frustración o cualquier cosa. Conforme te habitúes te darás cuenta que tu escritura comienza a fluir.

¿Cómo ponerlo en práctica?

La escritura libre se puede practicar en cualquier momento, aunque algunos de sus adeptos han confesado que les es más sencillo en la noche, justo antes de irse a la cama. La extensión dependerá del tiempo que dispongas y el tema a tratar.