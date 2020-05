Cómo llevarte bien con tu ex. Lecciones que aprendimos de Jennifer y Brad

Por años la prensa enfrentó a Jennifer Aniston y a Brad Pitt, no obstante, 15 años después, nos han dejado claro que los rencores quedaron atrás para dar inicio a una amistad verdadera. ¿Qué podemos aprender de ellos para superar un viejo amor? Su historia es fascinante. Te decimos cómo llevarte bien con tu ex.

Hollywood es una bomba de tiempo para los romances, los vemos formarse, tener cinco minutos de gloria y apagarse entre una nube de escándalos. Así, de la noche a la mañana, una pareja poderosa es capaz de destruir nuestra fe en el amor, y Brad Pitt y Jennifer Aniston son el ejemplo perfecto de una ruptura memorable: iniciaron su romance en 1998, se casaron en el 2000 y se divorciaron en 2005, cuando él conoció a Angelina Jolie y juntos dieron vida a ʻBrangelinaʼ, historia que terminó en otro matrimonio, un tortuoso proceso de divorcio y seis niños de por medio.

Pero su reencuentro en el backstage de la vigésima sexta edición de los SAG Awards, donde fueron fotografiados juntos por vez primera tras 15 años de escarnio público, es la prueba de que donde hubo fuego, cenizas quedan (esa noche ella ganó el premio a Mejor actriz por la serie The Morning Show y Brad por Mejor actor gracias a Once Upon a Time in Hollywood).

Más que mil palabras

Y es que para la experta en lenguaje corporal Patty Wood, ese sutil gesto en el que Brad la toma de la mano, sugiere una conexión profunda.

“Él tiene el premio en una mano, pero lo mantiene bajo, lo que le importa es ella. Su mano izquierda toma el brazo de Jen para decirle: ʻQuédate aquí conmigoʼ, y la expresión de Aniston es muy sincera, a medio camino entre risas y lágrimas, lo cierto es que su pecho se aleja de él porque quiere protegerse”. ¿Acaso podrían reconciliarse?

Momento legendario

Todo apunta a que ambos han superado sus resentimientos, ya que en febrero de 2019, cuando Jen cumplió 50 años, hizo una gran celebración en casa y su ex estuvo presente, y no hablamos de Justin Theroux (su esposo de 2015 a 2017), ¡sino de Brad! Asimismo, el pasado diciembre ella llevó a cabo una fiesta y otra vez el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood estuvo invitado, junto a otros amigos cercanos, como Tom Hanks y Gwyneth Paltrow.

Sí, la historia tiene potencial, una pareja reunida años después de su separación es material de cine, pero también se trata de dos personas que al fin encontraron el modo de ser amigos, luego de un tumultuoso camino en el que la suerte no le sonrió a ninguno en el amor.

Jennifer se llevó la peor parte porque arrastró la etiqueta de ʻvíctimaʼ, en buena medida porque Angelina Jolie aceptó que se enamoró de Brad mientras aún estaba casado, y a que el actor admitió a la revista Parade que su matrimonio con Jen “no era interesante”.

También surgieron frases pop míticas como: “Si Jen pudo con Brad, tú puedes superar a (inserte su nombre aquí)”.

Una sombra para Aniston

Pero sobre todo, lo que persiguió a Jen, aún en su matrimonio con Theroux, fue el hecho de no querer tener hijos, un dilema que desató debates respecto a la maternidad y que concluyó con una carta abierta de la actriz afirmando que ser madre no es indispensable para ser feliz.

Lo cierto es que en los SAG Awards vimos un ángulo diferente de la historia, un par de ex cariñosos, capaces de aplaudir los logros del otro, por los buenos viejos tiempos y con madurez. Y en este mundo que no se cansa de remakes son el modelo de una pareja que necesita relanzar su romance: un amor que tuvo un final feliz y del cual podemos aprender mucho.

«Jen es increíble, bondadosa, amorosa y graciosa; sigue siendo mi amiga. Es una relación que valoro muchísimo». –Brad Pitt «No recuerdo la oscuridad porque tuvimos una separación amistosa. No hubo odio ni esta idea de que no podíamos hablar. Desde entonces somos cálidos y respetuosos». –Jennifer Aniston

Celebs con relaciones rotas y un final feliz

Chris Pratt y Anna Faris

Su unión duró de 2009 a 2018. A pesar de que él se casó con Katherine Schwarzenegger y ella se comprometió con el productor Michael Barrett, juraron pasar el día de Acción de Gracias con su hijo Jack y sus parejas.

Jenna Dewan y Channing Tatum

De 2009 a 2018 fueron la pareja consentida de Hollywood y tuvieron una niña, Everly. Tras su separación, él salió con Jessie J y Jenna con Steve Kazee, con quien ya tiene un hijo. Han expresado el apoyo a sus nuevas relaciones.

J.Lo y Marc Anthony

Casados de 2004 a 2014, tuvieron gemelos, pero ahora Jennifer está comprometida con Alex Rodríguez y, junto a su ex y su novio deportista, asisten juntos a los festivales escolares de sus niños. Una gran familia moderna.

Lecciones para superar a tu ex, por Jen y Brad

1. NO HABLES MAL DE ÉL O ELLA

Hubo declaraciones desatinadas, sí, pero Jen y Brad procuraron no atacarse luego de su divorcio. “Si hablas mal de alguien que amaste, tu círculo cercano podría pensar que harás lo mismo con él”, asegura el psicoterapeuta Barton Goldsmith.

2. SIN CASTIGOS

Incluso si sientes que tiene la culpa del rompimiento, “no busques maneras de herir a tu pareja para sentirte bien, es mejor hablar de lo que te molesta que dejarlo salir de maneras irrespetuosas, esto da a la amistad futura esperanza de existir”.

3. MANTÉN DISTANCIA

Siempre que el comportamiento de ambos sea amigable, la cercanía podría ser positiva, pero si hay rencores es mejor cortar lazos. “Ello beneficiará tu salud mental y sentará las bases para un nuevo romance”.

4. PASA TIEMPO CON LOS QUE TE AMAN

Jen es una de las celebs con más amigos en Hollywood y ello la ayudó a salir adelante. “Quizá no quieres que tus seres queridos te vean en mal estado, pero es lo mejor para sanar. Sin ahondar en detalles, sólo pasa un día relajante”.

5. TIEMPO PARA SANAR

Pasaron años antes de que ambos se consideraran amigos otra vez. “Es normal. Necesitarán tiempo para ajustar su nuevo modo de vida. Si intentas acercarte a tu ex muy pronto terminarás en relaciones tóxicas por no tener claro lo que deseas”.

6. ¿UN NUEVO AMOR?

Jen admitió que no fue sensato que Brad hiciera una sesión de fotos con Angelina poco después de su divorcio. Ponte en los zapatos del otro, más si tú rompiste la relación. “Los triángulos son dolorosos y llevarán a algún involucrado a sentirse inseguro”.

7. INTENTEN ENMENDAR SUS ERRORES

Sobre todo si alguien fue infiel, “no traten de cubrir la mentira con más, necesitarán ser honestos para reparar la confianza rota”, sugiere Goldsmith. La verdad será menos penosa que otra montaña de promesas rotas.

8. NO INVOLUCRES A TU FAMILIA Y AMIGOS

“Si ves a tu ex en una reunión, sé amable, pero no discutas asuntos de su relación”, hazlo en privado. Fue buena idea que Brad y Jennifer se evitaran en todos los eventos por tantos años. ¡Una hazaña titánica!

9. BUSCA DESCARGAS FÍSICAS Y MENTALES

A veces un poco de este combo puede devolverte la confianza que tanto necesitas luego de una separación. Jennifer hace box tres o cuatro veces por semana y asiste a terapia una vez por semana. Y le ha funcionado.

10. LLEGUEN A ACUERDOS JUSTOS

“Busquen límites apropiados, como con qué amigos en común deben pasar tiempo y cuándo, pero no renuncien a amistades sólo por el fin de su relación. Tengan la mente abierta”. Evitarán resentimientos que les impidan ser buenos amigos. Prueba superada para Jen y Brad.

¿Que opinas de estos consejos para llevarte bien con tu ex?

Por: Jessica Moreno