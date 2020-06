Detienen a un hombre por la muerte de una elefanta embarazada que comió fruta con explosivos

View this post on Instagram

Pensé mucho si publicarlo o no, a veces prefiero no tocar estos temas, ¿por qué? Por que me duele mucho el maltrato animal, literal se me salen las lágrimas cuando veo este tipo de notas, NO SOPORTO ver cuando alguien maltrata cruelmente a un ser vivo, en la biblia dice que el ser humano es de continuo solamente el mal y es verdad, es por ello que es tan importante estar cerca de Dios para que El cambie nuestro corazón y nos haga tener empatía y solidaridad. Que triste que quienes hicieron esto vivan con un bajo nivel del pensamiento, espero que todos los que siguen mi cuenta vayan más allá y mediten antes de hacer cualquier barbaridad de esta, estén cerca de Dios porque es el único que puede cambiar nuestra terrible forma de ser, nuestra maldad y nuestros actos que dañan a otros, y en lugar de dañar podamos ayudar, finalizo con "TODOS VAMOS A COSECHAR LO QUE SEMBRAMOS, ASÍ QUE OJO CON LO QUE COSECHAS" #dinoalmaltratoanimal #nomasmaltratoanimal #elefanta #contraelmaltratoanimal