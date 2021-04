El arte de Sofía Castellanos que conquista al mundo

La joven muralista mexicana es capaz de convertir la cotidianidad en un increíble ensueño que ha dejado impresionado a nacionales y extranjeros.

No solo sus coloridos murales son admirados en México, pues el arte de Sofía Castellanos ha traspasado fronteras al ser la encargada de realizar un mural para la Embajada de México en Tailandia e imprimir su arte en el Bangkok’s Creative District.

En México, la joven muralista ha colaborado con diversas marcas y eventos, entre los que destaca el proyecto Central de Muros que realizó con la Organización de las Naciones Unidas para crear una obra monumental en la Central de Abastos de la CDMX; así como su participación en Mexicraneos.

Para ella, su fuente de inspiración son «todas las cosas y las personas que me rodean y hacen mi vida más feliz», nos dijo en entrevista con Vanidades y añadió que su «gráfica es un espejo de como veo el mundo y de quién soy como persona».

Además, la música también está presente en sus composiciones, así que cuando se encuentra en el proceso creativo, Sofía Castellanos reconoce que siempre escucha melodías para inspirarse.

«El tipo (de música) depende el mood en el que esté, pero me gusta mucho la música instrumental, Hans Zimmer, Danny Elfman, Yanni, entre otros», nos revela.

Arte en la era tecnológica

A simple vista podría parecer que la tecnología, la creatividad y la música son conceptos paralelos y que en algunas ocasiones, con un poco de suerte, llegan a coincidir. Pero la realidad es totalmente distinta.

«Para mí, el arte es un canal a través del cual se puede transmitir cualquier cosa. Considero que la música, el arte y la tecnología son herramientas clave para poder llevar nuestras ideas a otros niveles. Personalmente me encanta la sinergia que existe entre todas ellas. Para mí es un reto divertido traducir el sentimiento de la música y la tecnología con mi obra», nos dice.

Por ello, cuando la invitaron a sumarse al selecto grupo de personalidades para realizar una serie de stickers para la alianza que hicieron Hero y Huawei, que busca causar un impacto positivo en los consumidores y que a su vez tendrá un impacto directo en Somos el Cambio, uno de los movimientos de emprendimiento social más grandes del mundo, la joven muralista mexicana aceptó.

«Me encanta la posibilidad de llevar mi creatividad a lugares nuevos y en este caso hacer alianzas que me saquen de mi zona de confort. Sobre todo, me fascina cómo se puede hacer arte a través de la tecnología y más aún cuando la misión es impulsar el talento de muchas más personas. Esa es una de las principales razones por las que me encanta hacer lo que hago, me hace feliz poder convertirme en inspiración para alguien más», nos confesó.

Perder el miedo

Desde pequeña, Sofía Castellanos supo que su pasión era el arte, pero no fue sino hasta que concluyó la carrera de diseño gráfico que estudió en la Universidad Iberoamericana que puso más atención en su enfoque profesional.

Fue entonces cuando se comprometió con su pasión y comenzó a crear cosas maravillosas que le han valido diversas colaboraciones con grandes firmas de moda.

Finalmente, cuando le preguntamos cuál es su filosofía de vida, la joven muralista mexicana nos expresa: «Yo soy fiel creyente de que vinimos a esta vida a experimentar, a disfrutar todo lo que este mundo nos tiene que ofrecer y a aprender quiénes somos. La única forma de emprender ese viaje es perder el miedo».

SIGUE LEYENDO: