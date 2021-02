Horóscopo Chino si tu animal es Buey: qué te depara este Año Chino 2021

Este 2021, el rey del Zodiaco Chino es el Buey, así que si naciste bajo este animal, te decimos qué te depara, y ¡feliz Año del Buey!

¡Bienvenida al Año del Buey 2021, llega la esperada recuperación! Es tu Año Chino y eso te dará una fuerza extraordinaria que te permitirá ser el apoyo de los demás pero también abrirte y ser menos reservado y exigente. Relájate un poco y disfruta de las cosas. Se presenta un ciclo muy positivo para descubrirte a los demás y avanzar en tu vida. Aprovecha este momento para practicar estos rituales del Año del Buey que puedes hacer en casa.

Antes que nada, conoce aquí tu Horóscopo chino: ¿Cómo saber cuál es el tuyo y qué significa cada uno?

Es tu año, tú serás el rey del Zodiaco Chino, y ello implica que deberás guiar un poco con tu calma y tu serenidad a los otros. Deberás tener en cuenta las necesidades ajenas y actuar como acicate para que unan sus fuerzas y lleguen a la meta.

No olvides leer Todo lo que le depara a tu signo zodiacal en amor, trabajo y salud para el 2021

Febrero 12 2021 empieza el Año del Buey. Si naciste bajo este animal del Horóscopo Chino, lee lo siguiente:

Debes aprender a abandonar tu camino personal para seguir, en su lugar, el ‘Gran camino universal’.

Trabajo y proyectos

Está claro que para ti será un año bastante bueno, aunque quizá tengas tendencia a preocuparte en exceso por los problemas, tu situación o alguna persona muy querida.

Serás el apoyo y consuelo de los demás este año, pero también será bueno que puedas contar con alguien para descargar tus preocupaciones, pedir consejo o buscar ayuda.

No te cierres. A pesar de que con tu trabajo puedes llegar muy lejos, a veces eres demasiado desconfiado y no cuentas con los demás tanto como sería posible, y eso te impide prosperar en la medida en que te lo mereces. En cualquier caso, ten un poco de precaución y echa una mirada amplia a tu entorno porque podrás ver otras oportunidades.

Relaciones

El I Ching aconseja la unión y la solidaridad. Al ser tu año y tener las energías a favor se te exige un mayor aprendizaje, es decir, buscar en la entrega a los demás, la solidaridad, generosidad y el esfuerzo común una forma de limar un poco esa sequedad y exigencia que eres capaz de mostrar y que tan mal cae a los otros.

De seguro ves las cosas como son, pero no exijas la perfección ajena cuando nadie lo es, empezando por ti. Eres reacio a entregarte al amor porque crees que así te proteges de la incertidumbre, eso no es cierto y lo vas a descubrir este año viviendo un gran romance. Quizá recuperes la relación que ya tienes, volviéndote más romántico, o te abras a una nueva experiencia.

Vida interior

La actitud que tomamos ante la vida nos conduce por nuestro Tao o camino espiritual, pero este año deberemos aprender a abandonar esa ruta personal para seguir en su lugar el ‘Gran camino universal’.

Se trata de llegar a lo más alto del sendero espiritual mediante una conducta recta común a todos. Porque seguir el Tao no es cosa de uno solo. Para llegar a él necesitas la participación de los demás, tanto de la gente como del Universo. Todos ellos representan energías que te enriquecen y, aunque no los entiendas o no compartas su modo de ver la vida, enriquécete con ellos. El I Ching te propone que te integres, que lo intentes, que te pongas en camino.

¿CUÁL ES TU ELEMENTO?

Fuego: De 11-II-37 a 31-I-38

Tierra: De 29-I-49 a 16-II-50

Metal: De 15-II-61 a 4-II-62

Agua: De 3-II-73 a 22-I-74

Madera: De 20-II-85 a 8-II-86

Fuego: De 7-II-97 a 27-I-98

Tierra: De 26-II-09 a 13-II-10

Metal: De 12-II-21 a 31-I-22

Por: Ana Benavides