¿Insomnio en cuarentena? 10 consejos para recuperar tu rutina de sueño

Si por más que lo intentas no logras acabar con el insomnio de la cuarentena, aquí te compartimos algunos consejos que quizá hayas pasado por alto.

Dos, tres, cuatro de la mañana y… ¿sigues despierta? Tranquila, no eres la única. El insomnio es algo con lo que todos estamos aprendiendo a lidiar desde que comenzó el confinamiento.

Y es que, con los cambios en la rutina, la reducción de las actividades diarias y el estrés por la pandemia nos han causado noches largas, mañanas agotadoras y días interminables.

Quizá pienses que la única consecuencia de no dormir sea el cansancio; pero, con el paso del tiempo, la falta de sueño puede provocar padecimientos más graves como: falta de concentración, migrañas, fatiga extrema, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad y trastornos de la memoria.

No es tarde para recuperar tu rutina del sueño, sigue estos consejos y combate el insomnio. Créenos, te sentirás muchos mejor.

1. Levántate temprano

Por más que suena tentadora la idea de dormir hasta el último minuto antes de comenzar con tu rutina del día, ¡no debes hacerlo! Si te levantas temprano, aunque tengas sueño, puedes aprovechar para hacer ejercicio, meditar, preparar tu desayuno con calma o tomar alguna clase. Además, te dará sueño más fácilmente por la noche.

2. Reduce las siestas

Aunque pueden ayudar a darte un respiro durante el día, si son demasiado largas te quitarán horas de sueño por las noches. Lo ideal es que si lo haces, no rebasen los 30 minutos.

3. Ejercita por a mañana

Contrario a lo que pensarías, ejercitarte por la mañana puede ser más efectivo para conciliar el sueño que antes de dormir. Esto se debe a que el ejercicio te despierta y da más energía. Si quieres hacer alguna actividad antes de ir a la cama, te recomendamos la metitación o el yoga.

4. No cenes pesado ni muy cerca de tu hora de dormir

Aunque no acudas a una oficina, recuerda que sigues teniendo una rutina en casa y de trabajo. Así que reserva las noches de pizza para el fin de semana y procura cenar ligero con alimentos como el yogur, frutos secos, avena o cereales integrales. No olvides agregar una tacita de té de valeriana, lavanda o toronjil. Sus propiedades ayudan a inducir el sueño.

5. Cero alcohol o azúcar

Al igual que la cafeína, está comprobado que los dulces y las bebidas alcohólicas por la noche son difíciles de digerir y, por lo tanto, te mantendrán despierta por más tiempo.

6. Aléjate del celular una hora antes de dormir

Las luces de los dispositivos electrónicos, incluidos celulares, tabletas o computadoras, afecta el «apagado» del cerebro y retrasan la producción de melatonina, la hormona que controla el «reloj» de tu cuerpo.

7. Ventila tu habitación

Un equipo de científicos estudió los patrones de sueño de 17 adultos jóvenes saludables durante cinco noches y observó que en las habitaciones bien ventiladas se registraban niveles más bajos de dióxido de carbono (CO2) en el aire, lo que se traducía en un mejor descanso.

«Los niveles bajos de CO2 (en la habitación) hacen que los sujetos sean capaces de tener un sueño más profundo y reparador y que se despierten menos veces», sostienen los investigadores.

8. Crea el espacio perfecto

¿Cuántos años tiene tu colchón? ¿De qué material son tus sábanas? ¿Tus almohadas son suaves? ¿Alguna luz entra por tu ventana? Todos estos detalles son importantes para garantizar la calidad de tu sueño. ¡También tu pijama! Recuerda que se trata de tu bienestar, si hace falta hacer algún cambio, este puede ser el momento ideal para hacerlo.

9. No leas noticias antes de dormir

Aunque muchas utilizamos esos minutos en cama para actualizarnos de lo que está ocurriendo en el mundo, las noticias pueden generarte estrés que se traducirá en problemas para conciliar el sueño. Mejor prueba con audiolibros o el ruido blanco para ayudar a calmar tu mente y dormir tranquilamente.

10. No te levantes a media noche

Si eres de las que logra dormir a buena hora, pero se despierta a mitad de la noche y ya no puede conciliar el sueño de nuevo, es importante que no rompas tu «rutina nocturna». Es decir, no revises el celular, prendas la tele o te levantes por un bocadillo.

Mejor cierra los ojos y haz ejercicios de respiración durante unos minutos. Eso hará que tu cerebro se relaje y te quedes dormida cuando menos te des cuenta.

Por: Redacción Vanidades con información de The Huffington Post