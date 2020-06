José Fernández, el mexicano detrás de los trajes espaciales de la misión SpaceX

José Fernández colaboró con la compañía de Elon Musk para hacer los trajes espaciales de los astronautas que completaron la misión del SpaceX.

El 27 de mayo, y por primera vez desde la era del transbordador espacial hace una década, dos astronautas estadounidenses viajaron al espacio a bordo del Crew Dragon de la compañía SpaceX, marcando el primer vuelo comercial de la NASA con éxito.

Y, dentro de los muchos aspectos a destacar de la misión, uno fue, sin duda, el diseño de los trajes que usaron los miembros de la Tripulación-1 Bob Behnken y Doug Hurley, una visión del artista mexicano José Fernández muy alejada de los tradicionales uniformes calabaza de hace años.

Los trajes espaciales ciertamente se ven elegantes con su corte ceñido al cuerpo, su color plateado oscuro, los guantes y cuello altamente articulados, y las botas negras de caballería hasta la rodilla listas para el desgaste del espacio exterior.

Ah, ¿mencionamos que son a prueba de fuego?

Pero Fernández no es ajeno a la ropa para los héroes, ya que trabajó en grandes proyectos de Hollywood como Batman vs Superman: Dawn of Justice, Tron, Ironman 2, The Amazing Spiderman y Captain America: Civil War, por nombrar solo algunos.

José Fernández, el mexicano detrás de los trajes espaciales de la misión Space X

SpaceX se le acercó por primera vez en 2016 para participar en una competencia de diseño y relata que, al principio, no entendió que era para un proyecto espacial real y no una producción cinematográfica.

«No sabía qué era SpaceX, y pensé que era una película».

A Musk realmente le gustó la presentación de Fernández del diseño del casco con una ingeniería perfecta para asegurarse de que funcione en el espacio.

Un área que el artista domina muy bien, ya que diseñó los impresionantes cascos que usaron Chris Hemsworth y Tom Hiddleton en Thor.

Los trajes de Fernández también están hechos para viajar, libres de todo tipo de aparatos de soporte de diseños anteriores, y los sistemas de potencia y soporte vital dependen de una sola conexión en el muslo.

La noción aquí no es simplemente económica, sino también de flexibilidad y comodidad.

Si los trajes se vuelven más habitables, entonces, los astronautas no desperdiciarán energía «luchando» contra la engorrosa ropa mientras se dedican a tareas en microgravedad, o al menos, desperdiciarán menos energía combatiendo menos.

Los trajes ‘Starman’ (hombre de las estrellas) funcionan como un “esmoquin” para ir al espacio. Y una de sus características es que a pesar de lucen “radicalmente diferente», cumple con la misma función de los atuendos de la década pasada.

Puede que José Fernández no reciba llamadas ni elogios del Consejo de Diseñadores de Moda de América o la Semana de la Moda de Nueva York por estos trajes espaciales, (aunque no sería una mala idea), pero son prendas industriales ejecutadas de manera brillante y tienen sus raíces culturales ingeniosas, como gran parte de Estados Unidos, en lo profundo de la cosmología del cine estadounidense.

Estos atuendos no caminarán por la pasarela, pero en todos los sentidos de la frase, los trajes espaciales de Fernández están fuera de este mundo.

Por: Redacción Vanidades con información de Forbes