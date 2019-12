Las sorpresas que nos depara el 2020

Cada vez que concluye un año hay una gran expectativa acerca de lo que nos traerá el que está por comenzar. Y la emoción se incrementa al encontrarnos ante el fin de una década. ¿Qué sorpresas tendrá la que iniciará?

Los 20

La de los años 20 jamás ha sido una década cualquiera en ningún siglo. Existe una razón para que eso ocurra: todos los nacidos en el primer año de la centuria cumplen 20 años, y esa juventud será la que defina el espíritu del resto del siglo. Se trata de los verdaderos nativos, además, del inicio de un milenio entero y una generación que quizá tenga la enorme capacidad de ‘remodelar’ el mundo.

Como prueba de lo anterior pensemos en siglos pasados. En los años 20 del XVIII se publicó el discurso Defensa de las mujeres, incluido en un libro del monje benedictino Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro. Tenía 50 años cuando el escrito salió a la luz pública, pero antes había hecho otros textos revolucionarios. Se consideraba a sí mismo un “ciudadano libre de la república de las letras” y en su momento, durante su vida en la España de la época, se dio cuenta de que las mujeres vivían oprimidas y que eso no debía perpetuarse. Aunque hoy se le menciona poco, su discurso en defensa de nuestro género fue un texto fundamental para el origen de feminismo.

Recorrido histórico

Vayamos ahora 100 años después, al siglo XIX: nos encontramos con otra época de cambios, ahora incluso globales. Fue en la década de los 20 de ese siglo que los países americanos se independizaron de sus conquistadores europeos. Así, Venezuela, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México, Panamá, Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay fueron reconocidos como nuevos países, lo que cambió para siempre el rumbo no solo del continente, sino de toda la humanidad. Una centuria más tarde, en el siglo XX, sucedieron revoluciones intelectuales que aún generan nostalgia (¿quién no quisiera que apareciera un auto mágico como el de la cinta Midnight in Paris, de Woody Allen, para llevarnos a los locos años 20?) Fue el tiempo de la Prohibición del alcohol en EEUU, lo que dio inicio a mitos como el del mafioso Al Capone y a los famosos bares speakeasy que hoy son considerados de lo más hip.

En ese mismo país, la década se inauguró con la instauración del voto femenino, lo que inspiró movimientos por todo el mundo que derivaron en que las mujeres ganáramos nuestro derecho a decidir un gobierno. Fueron los años en que comenzó el ascenso de líderes perversos como Adolfo Hitler y Benito Mussolini, pero también de contrapesos como Gandhi, quien fue aprisionado y con ello todo el mundo volteó a ver su lucha en India. En la moda, fue la época de las flappers y el inicio del imperio de Coco Chanel. Ernest Heminway, Salvador Dalí, Pablo Picasso y F. Scott Fitzgerald se reunían en los cafés de París. Hoy, hablando de este último escritor, nuestra idea del lujo sigue impregnada de resabios de su famoso libro El gran Gastby.

La importancia de cumplir 20

Todo en la historia tiene micro y macro proyecciones, y así como los años 20 son revitalizantes en todos los siglos, lo son también en el ciclo de la vida humana. En su libro The Defining Decade: Why Your Twenties Matter-And How to Make the Most of Them, la psicóloga clínica Meg Jay explica que aunque 80 por ciento de los momentos definitivos de nuestras vidas suelen suceder alrededor de los 35, nuestras personalidades sufren mayores cambios durante nuestros 20 que en cualquier otra época de la vida. “Es el momento más fértil del cuerpo, la máxima capacidad mental y todas nuestras elecciones cobran efectos a lo largo de los años, e incluso puede marcar a las generaciones siguientes”, asegura Jay. Y es por todo esto que no estamos ante un Año Nuevo común y corriente. Estamos ante un tremendo umbral de cambio en el que veremos transformarse a la sociedad de un modo necesario y sorprendente.

Un vistazo al futuro cercano

A decir de la agencia de investigación de tendencias globales WGSN, este año, que desde finales del siglo pasado se ha vislumbrado como “el futuro” con autos voladores, vacaciones en la Luna y amigos robots, como la ciencia ficción nos hizo pensar, promete más bien otras cosas. Estas son algunas de las más importantes:

1. La economía del ADN

Con seguridad has escuchado de las pruebas de ADN que tienen como fin conocer tus orígenes étnicos y que han servido como pretexto para crear viajes de reconocimiento de las raíces. Esto también comenzará a utilizarse en industrias como las de la comida y de la moda. Pero lo interesante para la década que está por arrancar es que se llegará a regular la manera en la que nuestros datos biológicos son utilizados.

2. El esperado momento de la inteligencia emocional

A decir del Foro Económico Mundial, la inteligencia emocional por fin se considerará una capacidad clave para los trabajadores que vivirán la llamada Cuarta Revolución Industrial. Las personas con una inteligencia emocional alta suelen dar mejores resultados, ser más productivas y, por lo tanto, suelen generar mayor riqueza. Pero las empresas, a cambio, tendrán que ofrecer ambientes que promuevan esta capacidad. Por ejemplo: este año, en México se impulsó una ley para proteger a los trabajadores del estrés laboral. El camino se está labrando.

3. Las marcas adquieren poder

A nivel global la gente ha perdido la confianza en los gobiernos y las corporaciones aprenderán a usar esto en su favor a partir del siguiente año. Así, desde la iniciativa privada se resolverán cada vez más problemas sociales y se invitará a la creación de comunidad. Los grandes emporios comienzan a aceptar que, dado su estatus y poderío, deben vivir sus privilegios con responsabilidad. Eso nos lleva a esperar que cada vez más marcas se muestren abiertas en sus posturas políticas y comiencen a tomar parte en el mejoramiento del tejido social.

4. El boom de la creatividad africana

Para WGSN, al igual que para otras agencias de investigación de tendencias, esto es un punto clave: el continente africano emergerá como una potencia creativa de interés mundial. Esto se ha venido pronosticando desde hace muchos años, pero en la siguiente década es cuando las narrativas e ideas africanas permearán más en el mundo. Esto se debe, en parte, a que el continente se ha abierto más a la globalización y eso nos ayudará a ver el mundo desde su perspectiva y, por lo tanto, a enriquecernos a nivel intelectual.

¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial?

Es un término relacionado con tecnología, industria y ecología, que escucharás con frecuencia a partir de 2020. Esto es:

– La Primera Revolución Industrial sucedió a mitad del siglo XVIII en Reino Unido. La definió la máquina de vapor, que automatizó el trabajo. Gracias a eso surgieron los ferrocarriles, creció la industria textil, tuvimos barcos de vapor y mejores carreteras.

– Entre 1870 y 1914 hubo cambios vertiginosos: el gas, el petróleo y la electricidad, reemplazaron a la ‘vieja’ máquina de vapor; iniciaron los viajes en auto y avión, y con el teléfono y la radio, inició la globalización.

– La Tercera Revolución Industrial la vivimos actualmente; la definen el Internet, las energías renovables o los autos híbridos y eléctricos.

– Aunque ya comenzó, la Cuarta Revolución Industrial se desarrollará a plenitud en la década que viene. Aquí, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y los dispositivos digitales marcarán la transformación, además de las fuentes de energía inteligentes y mejores cadenas de producción. Pasaremos de la mecanización a la automatización y de ahí a la sustentabilidad y, finalmente, a la ‘fábrica inteligente’, como se denomina a la digitalización total de las industrias. Quizás aún no venderán autos que vuelen, pero el futuro se presiente más complejo de lo que imaginábamos.

