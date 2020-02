Pansexualidad: La era del amor sin etiquetas

El detrás de cámaras de la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth apunta a que el actor tenía un alta expectativa de que su matrimonio frenaría los comportamientos alocados y excesivos de la cantante. Se equivocó; no obstante, su caso abre un debate sobre las nuevas expresiones del amor.

“¿La gente de verdad piensa que estoy en casa con el delantal puesto para cocinar la cena?”, declaró Cyrus hace un par de meses y agregó: “Me encuentro inmersa en una relación hetero, pero aún me siento atraída por mujeres”.

Y aunque en realidad no se sabe qué fue lo que destruyó su relación de pareja (si las adicciones del australiano o el espíritu libre de la exestrella de Disney), lo que pareció ser la nueva y apasionada relación de Miley y la bloguera Kaitlynn Carter sin duda marcó la pauta de lo que pudo haber sucedido.

Al margen del escándalo, es interesante observar cómo las actitudes de la intérprete estadounidense son resultado de la visión que impera en el mundo sobre trascender la identidad de género y la preferencia sexual, para enamorarse de la esencia de las personas. Libre, abierta, natural y sin caer en etiquetas, tal y como es Cyrus, así es la pansexualidad, y los famosos la celebran.

“Siempre odié el mundo bisexual porque me encajonaba. No suelo pensar en alguien como un chico o una chica, sino como una persona. Alguna vez vi a un ser que no se identificaba como hombre o mujer, pero era tan sexy, hermoso, duro, vulnerable, femenino y masculino a la vez, que me conecté con él más de lo que me había relacionado con alguien en toda mi vida”.-Miley Cyrus.

Con el corazón bien puesto

En una entrevista para el programa de televisión Good Morning America, la actriz Bella Thorne confesó ser pansexual.

“No sabía que lo era hasta que alguien me explicó de qué se trataba”, dijo la joven. Y es que ella ama a los seres humanos, “no a una ella o un él”. Pero el término no es nuevo.

El padre del psicoanálisis Sigmund Freud lo usó para señalar que en todos los comportamientos humanos había pulsaciones sexuales. Sin embargo, en la actualidad se aplica para designar una modalidad de relacionarse en pareja.

Su rasgo distintivo es la atracción centrada en la personalidad del individuo. Y no solo Miley y Bella se han declarado en tendencia, también Lady Gaga, la influencer Clara Henry, la celeb trans Jazz Jennings, la modelo Tess Holliday, y la cantante Janelle Monáe, lo mismo que Brendon Urie, vocalista de Panic! at the Disco, quien ha definido esta visión con claridad:

“Estoy casado y muy enamorado de mi mujer, pero si fuera el caso, no me opondría a amar a un hombre porque lo que me atrae de una persona es su bondad y genialidad. Tengo el corazón muy bien puesto y no me importa salir del armario de la pansexualidad”

Diferencias que importan

La duda salta: ¿hombres y mujeres amándose indistintamente? Esto más bien suena a ser bisexual o como algunos suelen expresar: heteroflexibles, ¿o no? Pero de acuerdo con los expertos, no es lo mismo ser pansexual que bisexual.

En el artículo Who Adopts Queer and Pansexual Identities?, realizado por el doctor en psicología J.S. Morandini y sus colegas de la Universidad de Sídney, se explica que “la pansexualidad denota atracción sexual o romántica sin importar el sexo biológico, identidad de género o expresión del mismo”.

Y a continuación subraya la diferencia con el comportamiento bisexual: “Conlleva un rechazo explícito a las atracciones basadas en las nociones binarias hombre versus mujer”.

Es decir, mientras la bisexualidad implica una dicotomía, esta conducta abre la posibilidad de atracción y relación hacia el amplio espectro de identidades. De este modo, lo hetero, bi, homo, inter, trans y una larga lista de conductas salen de escena para ceder el lugar protagónico a la persona.

Amores líquidos

Hay quienes opinan que esta orientación es la frontera que nos faltaba alcanzar para llegar al amor en su estado más puro.

Y la clave para quienes desean entrar en ella es simplemente fluir. En su análisis de las relaciones en la sociedad posmoderna, el filósofo Zygmunt Bauman mencionó que los cambios estructurales en los vínculos tienen como eje el deseo de independencia.

“La tecnología derrumbó las barreras geográficas e ideológicas. Hay maneras inéditas de acercarse y estar. Existe la necesidad de explorar terrenos vedados e ir más allá del límite”. De aquella solidez vivida hasta hace un par de generaciones queda poco; hoy día nos movemos en estado líquido. “La liquidez permite fluir en la pista resbaladiza de la novedad y la inmediatez”, decía Bauman.

Asimismo, la directora de cine Sophie Dros aterrizó el asunto en el documental Genderbende (2017), donde expone la vida y el pensamiento de cinco jóvenes que no se sienten identificados como hombres ni mujeres. Ellos pertenecen al género fluido que, ubicado en algún sitio indefinido, les permite actuar con independencia.

La pansexualidad, por tanto, es el reflejo de una sociedad que, inmersa en un cambio de paradigma, busca reinventarse. Pese a la influencia de la tecnología y el materialismo, es un modelo que aboga por el individuo y su autonomía.

“No luches contra la evolución porque no ganarás”, tuiteó Miley Cyrus después del anuncio de su divorcio. Y es que eliminar los conceptos de sexo y género permite explorar otros terrenos y reconocer lo que importa: la valía del interior del ser humano.

Celebs fuera de la caja

Fueron calificados de homosexuales o bisexuales, pero en el género fluido parece irles mejor.

Brad Pitt, desde luego, igual que Billy Bob Thornton, Jared Leto, Val Kilmer y Mick Jagger han sido sus parejas. Lo mismo que la modelo Jenny Shimizu.

Está casado con Jwan Yosef, pero en su pasado estuvo Rebecca de Alba y Alessandra Ambrosio.

Su gusto por estar con hombres y mujeres y su negativa a ser considerada bisexual la ubicó como flexisexual, antecedente de la pansexualidad.

El líder de Aerosmith se autodefine como “un hombre con sentimientos de niña eterna”.

Mel B.

Cuando se reveló su relación con otra mujer aún casada, reviró: “Me dicen lesbiana o bisexual, pero sé quién está en mi cama”.

El nuevo glosario del amor (Fuente: The Asexual Visibility And Education Network.)

Alosexual

Solo siente deseo sin conexión emocional.

Asexual

No siente deseo.

Bisexual

Vinculado indistintamente con hombres y mujeres.

Demisexual

Solo siente deseo cuando hay conexión emocional.

Grisexual

Su deseo se enciende bajo circunstancias concretas.

Heterosexual

Se relaciona con el género opuesto.

Homosexual

Se relaciona con su propio género.

Introsexual

Solo tiene intimidad consigo mismo.

Pansexual

Se relaciona sin importar el género o la identidad.

Polisexual

Tiene vínculo con varias personas a la vez.

Transerótico

Se relaciona con personas trans.

Por: Maricruz Pineda Sánchez / Foto: Getty Images, Instagram y Pixabay.