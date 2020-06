¡Pink latte! La bebida que se pone de moda y es perfecta para una piel hermosa

View this post on Instagram

Сегодня заведения Киева возвращаются к полноценной работе (так и не вернулись😞) . А вчера мы еще успели увидеть «ограниченный режим» на летнике в @coffeeandthecity.ua – ведь я так сильно хотела сырников. А еще розовый латте. Он моя столичная любовь🤍. ⠀ А вообще пост о другом. Он про Youtube🔴. Решила на днях изучить свою библиотеку и, что могу сказать: ⠀ 75% просмотренного за последние полгода – это интервью. Обажаю – Дудя, «Осторожно, Собчак», «Алёна, блин!», «А поговорить?» Шихман. Иногда это «Зе интервьюер» Анатолия Анатолича, «Ходят слухи» Рамины и «Секрет на миллион». И порой даже проскакивали интервью Гордона, особенно его последние работы. ⠀ 15% – тревел-передачи: «Орел и Решка», «Мир наизнанку» и Птушкин – он для меня сейчас самый-самый😍. ⠀ 5% (зато ежедневно) – это Anton S и его канал сплетен. Как танк проезжает по публичным людям – каждый день 15 минут трешака. Напоминает формат Лены Миро, но более мягкая и щадящая версия. ⠀ 5% – это бьюти-тема и всевозможные обзоры средств, уроки, техники массажей и прочее. ⠀ Так что, делая срез по карантину – наблюдаю динамику падения интереса к тревелу. Хотя на самом деле это защитная карантинная реакция, «не смотрю, чтоб не расстраиваться». Но с этого месяца начинаю оживать и мысленно паковать чемоданы в новое путешествие. ⠀ А что у вас в истории Youtube?