Qué son las calorías, cuáles son los ejercicios que queman más calorías y por qué no deberías satanizar las calorías. ¡Lista para las festividades!

Noviembre es el «último jalón» antes de entrar a la época de fiestas, cenas familiares y deliciosas recetas navideñas. Pero antes de que entres en pánico por tratar de quemar las calorías que consumes, te explicamos qué son y cómo actúan en el cuerpo. Posiblemente así tengas un panorama más general de qué conviene a la hora de comer o preparar tus alimentos ¡sin limitarse!

Qué son las calorías

Las calorías son unidades de energía, o sea que cuando ingieres calorías estás dándole energía a tu cuerpo. Esta misma energía es la que se gasta con actividad física (caminar, hacer workouts en casa o gym, limpiar la casa, trabajar, etc). Ojo aquí, pues no todas las calorías son de la misma calidad.

Qué son las calorías de los alimentos

Hay dos tipos de calorías: caloría (cal) que es la pequeña cantidad de energía térmica (equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura); y kilocaloría (kcal), la cantidad de energía para elevar 1 kilogramo.

Caloría y kilocaloría son sinónimos. 1 kilocaloría serían 1,000 calorías.

El valor energético (o calórico) de los alimentos se calculan en kilocalorías o calorías, pero hay tres elementos muy importantes para considerar su buena (o no tan buena) aportación —vía Cuídate+—.

Hidratos de carbono: 4 kcal por gramo; son los azúcares, almidones y fibras que poseen granos, frutas, verduras o lácteos. Contienen carbono, hidrógeno y oxígeno.

Proteínas: 4 kcal por gramo; están compuestos por aminoácidos y son los nutrientes que más trabajan en nuestro organismo; forman tejidos, transportan vitaminas y defienden al sistema. Son los únicos en tener nitrógeno.

Grasas: 9 kcal por gramo; la grasa mantiene sana la piel y el cabello, ayuda a absorber vitaminas y mantiene el cuerpo caliente. Los ácidos grasos esenciales son buenos para el cerebro, la inflamación y la coagulación de sangre, via Medline.

Cuántas calorías debes consumir al día

El cálculo de tu consumo de calorías al día depende muchos factores. No es lo mismo una mujer de 68 kg que hace ejercicio intenso en la semana, pues seguramente necesitará más calorías que una mujer del mismo peso pero que no hace ejercicio.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aconseja que la ingesta para hombres sea de 2,500 calorías, y para mujeres de 2,000.

De acuerdo con Medical Life Sciences, la persona y su consumo de calorías varía en tres categorías dependiendo de su ejercicio físico: sedentario, moderado activo o activo. Para tener un mejor cálculo, existe la tasa metabólica básica (BMR): hace el cálculo de tu gasto diario de calorías.

¿Satanizas las calorías?

Hay que dejar esto en claro: si consumes más calorías de las que requiere tu cuerpo, lo más seguro es que éstas se conviertan en grasa. Por ende, esta grasa (energía que no se «quemó» o aprovechó) se acumulará en partes del cuerpo no deseadas.

Las calorías no son malas, pues su función principal es darle el punch de energía necesario al cuerpo, ¡si no, no funcionaríamos! Por eso es mejor la calidad versus la cantidad.

Evita a toda costa los alimentos procesados y las azúcares refinadas, pues solo aportan calorías vacías (las que tienen componentes difíciles de «romper» y por eso tu cuerpo no las aprovecha útilmente).

Activarse también es una tarea primordial. Al hacer cualquier tipo de ejercicio, ayudarás a que tu cuerpo se aliviane de tanta energía que tiene adentro, ¡esa energía necesita gastarse como el buen combustible que es!

Cuáles son los ejercicios que queman más calorías

Burpees: usas todos los rincones del cuerpo para hacer una sola burpee, quemas alrededor de 1.43 calorías por burpee y aumentas resistencia. Prueba hacer al menos 10 burpees por minuto y altérnalas con otros ejercicios de resistencia y/o agilidad.

Saltar la cuerda: 1 minuto saltando la cuerda quema hasta 10 calorías, y si la saltas por 30 minutos ya quemarías casi 300.

Natación: nadar 1 hora quema de 500 a 600 calorías. Además fortifica los pulmones y mejora tu resistencia.

Sentadillas: ¿quieres lucir esos skinny jeans? las sentadillas serán tus mejores aliados. Puedes quemar hasta 13 calorías por minuto haciendo sentadillas, así que busca una serie de 15 o más repeticiones en tiempo récord.

Subir escaleras: posiblemente de los ejercicios más adaptables para tu rutina si no tienes dónde ejercitarte. En menos de 20 minutos puedes quemar hasta 180 calorías subiendo y bajando escaleras. Y si lo haces por una hora, se queman hasta 600, ¡nada mal!