‘Super foods’ que aman las celebridades

Hablamos de aquellos alimentos de origen ciento por ciento natural y con altísimos niveles nutricionales (comparados con los del resto de la comida). Algunos han cobrado popularidad gracias a que muchas famosas los respaldan y juran haber transformado su cuerpo después de añadirlos a su plan de alimentación.

La moda de los superalimentos no es nueva. Sin embargo, año con año surgen revelaciones científicas sobre algunos alimentos que quizás ya conocíamos pero de los cuales no teníamos información en cuanto a sus propiedades y beneficios. Lo que tienen de especial los superalimentos es que concentran una alta cantidad y variedad de nutrimentos que, combinados entre sí, generan efectos muy benéficos para la salud.

Jengibre

Además de ser famoso por agregar sabor picante a los platillos y ser un ingrediente clave en la cocina asiática, dentro de sus beneficios se encuentran las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En su visita al programa Carpool Karaoke, de James Corden, Selena Gomez mencionó que diariamente toma esta raíz en ayunas, ya sea en shot o de plano en un pedazo que corta y se lo come.

La cantante asegura que gracias a la ingestión diaria de jengibre no se enferma de gripa ni de ningún otro padecimiento respiratorio, además de acelerar su metabolismo. Khloé Kardashian es otra de las que le es fiel a este tallo. Según la protagonista de Keeping Up With The Kardashian’s, el té de jengibre es lo mejor para prevenir la inflamación después de comer .

Maca

Es una planta originaria de los Andes peruanos, conocida por sus propiedades nutricionales. Contiene vitaminas B1, B2, B3, B6, C, E, minerales, hierro, calcio, zinc, magnesio, potasio, fósforo, cobre, aminoácidos esenciales (menos triptófano), omega 3, 6, y 9.

La maca mejora la memoria y la calidad del sueño, reduce el estrés y proporciona energía, además de aumentar la fertilidad. En los últimos años, Gwyneth Paltrow se ha caracterizado por promover un estilo de vida saludable, y en 2008 lanzó Goop, un portal con recetas, tienda y consejos para fomentar esta filosofía.

Dicho sitio asegura que la actriz bebe diario un smoothie que contiene maca –entre otros superalimentos que incluye en el licuado– pues le ayuda a mantenerse saludable.

La top model Miranda Kerr es otra de las famosas que recomienda la maca, ella también lo incluye dentro de licuados para realizar un detox.

Kombucha

Es un té o bebida fermentada a base de té negro o verde mezclado con el hongo kombucha, cuyo sabor es ácido y tiene un ligero contenido alcohólico debido a la fermentación. Se puede comprar embotellado o realizar el proceso en casa, aunque el olor puede llegar a ser muy fuerte.

Se cree que su origen es chino, y los principales beneficios que tiene en el organismo son: desintoxicar el cuerpo, ya que el ácido glucurónico promueve la eliminación de toxinas por medio de la orina; equilibra la flora intestinal y reduce síntomas de enfermedades como la artritis, la gota, el asma y la bronquitis.

Por su parte, la protagonista de The Fault in our Stars, Shailene Woodley, es una gran fanática de esta infusión y de fermentar diferentes alimentos desde su casa, pues asegura que prácticamente todo tipo de comida puede pasar por este proceso, además de que le encanta el sabor que se crea después de la fermentación.

Açai

Las frutas que salen de la palmera nativa del norte de Sudamérica, principalmente de la región de Brasil, tuvieron un boom con los bowls para desayunar.

Y es que no solo son deliciosos (y, también, muy “instagrameables”) sino que se pueden combinar con diferentes frutas y también tienen propiedades antioxidantes altísimas.

La supermodelo Gigi Hadid mencionó que adora los bowls de açai, pues no solo refuerzan su sistema inmunológico y mejoran la digestión, sino que también tienen vitaminas B1, C, 4, 16 aminoácidos y calcio, zinc, hierro, magnesio y potasio, entre otros.

Al parecer, la mismísima Hadid fue una pionera en esta tendencia de consumir superfoods, pues en una entrevista comentó que su familia incluso acostumbraba a llevar esta comida a los viajes de playa, mucho antes de que se pusieran de moda.

Los bowls, smoothies o licuados son sólo una forma de incluir superfoods en tu dieta. Las presentaciones en polvo se pueden añadir a sopas y ensaladas.

