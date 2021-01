Descubre lo que te depara para el 2021 en cuestiones de amor, trabajo y salud de acuerdo con tu signo zodiacal. Predicciones de horóscopos.

¿Lista para saber cómo fortalecerte este 2021? Estas predicciones de horóscopos te dirán cómo será el camino en cuestiones del amor, trabajo y salud. Escucha a los astros y aprovecha lo que se viene de acuerdo con tu signo zodiacal.

ARIES: En el amor estarás de lo más activo, sabrás comunicarte y tendrás el corazón palpitante todo el año.

Amor:

Tu séptima casa, la de las relaciones, estará muy activa en 2021. El amor será expansivo y fruto de una buena comunicación, pero tomará un tinte mucho más realista y doméstico para ti. Tendrás que hacer frente al desafío de establecer un hogar y una convivencia que pondrá a prueba la fortaleza de tus sentimientos. Si no tienes un amor, aprovecha tu atractivo en primavera. Mercurio, el planeta de la comunicación, pasará dos meses en Libra, tu sector de relaciones, del 30 de agosto al 25 de octubre, abriendo tus posibilidades de contactar con nuevos amores o de aclarar malos entendidos con tu pareja.

Además, comparte espacio con el planeta del amor, Venus, en la primera parte de septiembre, renovando tus ideas sobre el futuro amoroso. Puede ocurrirte algo especial que te lleve a tomar decisiones importantes. Cuidado con el otoño. Confundido por un Mercurio retrógrado (26 de septiembre) e impaciente por Marte (del 15 de septiembre al 31 de octubre) puede ser un periodo lleno de confusión amorosa, aunque del 20 de octubre al 6 de noviembre puedes experimentar una segunda oportunidad amorosa muy gratificante.

Trabajo:

El 2021 se te presenta como un maratón en el que querrás alcanzar el primer puesto. Mercurio, activa tu casa de la carrera, los honores y el reconocimiento hasta el 19 de enero. Inusualmente, Venus visitará Capricornio, tu casa de la profesión, la ambición y la capacidad para asumir responsabilidades y triunfar, dos veces en 2021, ofreciéndole dos buenas oportunidades para experimentar un avance profesional.

La primera visita será del 8 de enero al 16 de enero y del 5 de noviembre a final de diciembre. Por eso, saldrás disparado a comienzos de año, con muy buenas expectativas. Si has estado parado, lánzate a la calle, donde encontrarás, sin duda, múltiples ofertas de trabajo. Venus te hace también brillante y popular, lo que puede repercutir de manera muy positiva en el trabajo. Tu esfuerzo profesional en los primeros meses del año tendrá su recompensa en esa última visita de Venus. Entonces puedes recoger el fruto en forma de ascenso, paga extra o nuevas responsabilidades más acordes con tu vocación. En general, estarás lleno de confianza y eso te permitirá afrontar un montón de proyectos, asumir riesgos y desplegar tu creatividad, pero no te engañes, el año te requerirá estar alerta. Aún son tiempos difíciles.

Salud:

Puedes sentir un repentino bajón de vitalidad y optimismo a comienzos de año. Debes contener tu impaciencia y las urgencias que te asediarán para no gastar más energía de la cuenta y respetar ciertas normas que te evitarán contagios graves. Aguanta un poco porque con la entrada de la primavera volverás a experimentar los radiantes influjos del Sol, que cada año acrecientan tus ganas de vivir y refuerzan tu salud.

El verano puede ser un momento increíblemente vital para ti. Marte, tu regente, entra en Virgo y tu Casa VI, la de la salud, del 29 de julio al 23 de agosto, y te relanzará a la acción con un dinamismo inusitado. Apenas notarás problemas en tu salud. Además, Mercurio en tu casa de la vitalidad del 11 al 26 de agosto, refuerza esta racha inmejorable para tu salud. Los meses más delicados del 2021 serán febrero y noviembre. Tendrás que extremar la prudencia. Muy posiblemente te tienten las grandes aventuras que impliquen mucha actividad física o riesgo. Cuidado, evita los riesgos inútiles.

TAURO: Tienes la oportunidad de dar un gran salto profesional si innovas

Amor:

Tu talante enamoradizo y tu tendencia a las grandes pasiones no se verán defraudados en 2021. Con el planeta regente en tu signo y siendo aquél el del amor, está claro que vas a rebosar encanto personal y el romance llamará a tu puerta. ¿Cuándo?, del 14 de abril al 8 de mayo. Marte en Leo, del 11 de junio al 28 de julio, marcará tu vida familiar.

Motivado para dedicar más tiempo y energía en casa, harás algo que sellará tu vida familiar en los próximos años. Además, del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus en Libra, en tu Casa de las relaciones comprometidas, te anuncia pleitos sentimentales resueltos. Todo vuelve a su ser, posiblemente cambiado, pero en equilibrio. Marte en Escorpión, del 30 de octubre al 22 de noviembre, te trae acción amorosa y emociones fuertes. Será el momento del año en el que más vivo te sientas. Si estás soltero puedes conocer a quien te colme plenamente, y si tienes pareja, el cambio apasionado de tu relación será realmente increíble. Una mejor conexión emocional hará saltar la chispa. No descartes que Marte también genere tensión, pero será para bien.

Trabajo:

Tu capacidad para eleborar y ejecutar proyectos se activa este año con la estancia de Júpiter en Acuario. Tendrás muchas y buenas oportunidades para alcanzar una meta o un sueño profesional. Tu carrera puede florecer bajo esa influencia de Júpiter que te empuja fuera de tu zona de confort, pero también de la de Mercurio y Venus en Acuario, del 8 de enero al 14 de marzo y del 1 al 24 de febrero.

Otro que está en Acuario, Saturno, puede llevarte a dar un enfoque experimental a tu trabajo. Innovar te abrirá la puerta del reconocimiento inmediato, pero, además, probar algo nuevo podría darte frutos a largo plazo. Adoptando un enfoque poco convencional te abrirás, incluso, las puertas a otro sector, algo que te apasiona, pero no te atreviste a soñar, especialmente cuando Saturno y Urano coincidan en febrero, junio y diciembre. Del 29 de julio al 14 de septiembre, Marte en Virgo, tu Casa VI, activa lo relativo al empleo, el trabajo y las obligaciones, provocando que debas llevar a cabo muchas cosas a la vez. Pero, como te hace racional, disciplinado y práctico (aunque un poco disperso), te las arreglarás para terminarlo todo. Este año tienes la oportunidad subir, no la desaproveches.

Salud:

Empiezas el año con Marte en tu signo (del 6 de enero al 3 de marzo) lo que te va ayudar a recuperarte del todo de dolencias arrastradas del año pasado. La energía marciana te acompañará también del 29 de julio al 23 de agosto, cuando pase por Virgo y tu Casa VI, del bienestar y la salud. Influirá mucho en la forma en que experimentes la alegría y la felicidad.

Puede que un redescubrimiento del placer te active física, emocional y mentalmente. El sexo puede ser importante este año para tu salud. En algunos momentos del 2021 flojeará el saludable estado físico al que estás acostumbrado, pero sólo serán pequeños bajones. En primavera te sentirás más cansando, aunque será lógico, porque va a ser cuando las responsabilidades profesionales te exijan más. Tu garganta, que como sabes es tu punto flaco, puede darte problemas en mayo. En otoño, concéntrate en reponer esas carencias que has descuidado durante el resto del año. Será un periodo propicio para realizarte un chequeo o para hacer una dieta y vigilar tu hígado. De noviembre a Navidad harás un derroche de energía, sin embargo, no te resentirás.

GÉMINIS: La confluencia en tu signo de un eclipse, Marte y Mercurio, potencia tu energía y poder

Amor:

La relación con la persona amada es para ti un termómetro que te muestra tu estado de ánimo. Tal como tú estés, así marcharán tus amores y este año vas a estar inalcanzable. No te gustan los compromisos, prefieres ser libre. Justo lo que te trae el eclipse de luna del 26 de mayo, la auténtica libertad. Quizá debas plantearte si realmente deseas una relación.

Cuidado a partir de la entrada del Sol en Géminis, porque tu poder de seducción se disparará y estarás tentado de usar tu atractivo con fines egoístas. Eres un gran manipulador cuando quieres y ahora tendrás la ocasión. Del 9 de mayo al 1 de junio, con Venus en tu signo, estarás irresistible, pero tanta facilidad en la conquista puede llevarte a pasiones descontroladas. Si estás casado serás un pequeño tirano con tu pareja; si estás soltero, tu atractivo puede llevarte hacia personas poco convenientes. Dejar ir el pasado y emprender un nuevo comienzo en las relaciones será posible bajo el eclipse de luna nueva en Sagitario del 4 de diciembre. Nuevas creencias y frescas perspectivas pueden hacerte terminar el año con el corazón lleno de esperanza y optimismo.

Trabajo:

No va a ser un año de trabajo abrumador ni de grandes cambios en lo laboral, pero sí deberás llevar a cabo una tarea delicada y algo pesada que te exigirá vencer grandes resistencias. En el invierno y gran parte del verano te sentirás paralizado por las exigencias que se oponen a todo lo que signifique novedad, cambio e imprevistos. No obstante, en primavera, con Júpiter de tu lado y haciéndote más sensible, podrás alcanzar el éxito en un objetivo profesional: buenas ofertas, ascensos o reconocimiento. Será cuando el afortunado Júpiter deje Acuario para adentrarse en Piscis, del 13 de mayo al 27 de julio.

Es posible que debas tener cuidado el 22 de mayo cuando tu Sol se encuentre con Júpiter. En tu entusiasmo por brillar, quizá muerdas más de lo que puedes masticar. La alineación entre Venus, el Sol y Júpiter, los días 4 y 23 de junio, te abre la mente. Experimentar nuevas fórmulas y procedimientos te puede hacer líder. En otoño esos métodos empiezan a dar buenos resultados en el terreno profesional y financiero. Aunque antes de Navidad aún tendrás que resolver pequeños problemas que no te dejarán relajarte del todo.

Salud:

La reunión en tu signo de un eclipse solar, Marte, el nodo norte y el ciclo extendido de Mercurio, va a brindarte mucha energía, pero derrocharás una considerable cantidad de ella intentando convencer y reformar a tu pareja, amigos, familia o entorno, cuando realmente es tu mente más profunda lo que debes cambiar. El desgaste nervioso será tu gran enemigo hasta bien entrada la primavera y afectará a tu salud física. Dolores de cabeza, defensas bajas, pequeños accidentes en casa, accesos de fiebre por tensiones excesivas… Absorberás las malas vibraciones del entorno con mayor facilidad que las buenas, así que procura rodearte de un ambiente saludable. El paso de la primavera al verano será un momento óptimo para revitalizarte y para aclararte contigo mismo.

Mercurio en Virgo y en tu Casa VI, la de la salud, del 11 al 29 de agosto, te hará sentirte eufórico y en forma. Septiembre y octubre te permitirán consolidar ese buen tono general, siempre y cuando no caigas en desórdenes con la comida o la bebida.

CÁNCER: La nueva vida que te ofrece 2021 te exige enfrentar tus asuntos pendientes para construir de cero

Amor:

El amor no va a ser uno de los temas fundamentales del año para el sensible Cáncer. Te absorberán otras facetas de tu vida (trabajo, dinero, nuevos proyectos). Aun así, tu corazón latirá animado por grandes emociones en muchos momentos del año. Venus, el planeta del amor, visitará Capricornio y la casa de tus relaciones, dos veces en 2021. La primera, del 9 de enero al 2 de febrero, mejorando los vínculos especiales que compartes.

Su influencia puede inspirarte dulzura y bondad. Si eres soltero es posible que notes la voluntad de otras personas por conquistar tu corazón. La segunda visita será del 5 de noviembre hasta marzo de 2022, pero incluye una retrogradación junto a Plutón que comienza el 18 de diciembre. Entonces Venus te ayudará a explorar lo que realmente quieres y a sumergirse en un nivel más profundo de intimidad con tu pareja. Si estás soltero, será el momento de curar heridas y superar una dolorosa relación del pasado y experimentar el amor verdaderamente transformador que te espera. Del 30 de agosto al 6 de noviembre, Mercurio transitará por el sector de tu hogar y, con su moderación, podrás resolver conflictos familiares.

Trabajo:

Este año el destino te va a exigir que venzas tu hipersensibilidad ante los fracasos personales y que no te sacrifiques inútilmente por los demás, sino que integres el trabajo en tu vida personal como un medio de crecimiento y estabilidad. Las facilidades con que comienzas el año pueden ser engañosas, pues si no perseveras en tus golpes de suerte iniciales puedes perder las mejoras a final de año. Venus en el sector de tus relaciones, del 9 de enero al 2 de febrero, te trae trabajo en equipo y colaboración. La conexión especial con algún compañero o socio puede ayudarte a ascender de golpe. A mediados de febrero, un pequeño triunfo personal te llenará de confianza y, del 20 marzo al 20 de abril, tendrás al Sol y a Venus en tu escena profesional permitiéndote brillar y presumir de tus habilidades de liderazgo o gestión. Obtendrás buenos apoyos y colaboración gracias a Venus.

Su encantadora influencia puede ser útil, sobre todo si estás sopesando la idea de un nuevo trabajo o de un ascenso. Mercurio, el planeta de la comunicación y los negocios, entra en Aries como una exhalación del 4 al 19 de abril, trayendo un poco de aventura e imprevisión a tu trabajo. Dos eclipses en tu Casa VI, la del trabajo, el 26 de mayo y el 4 de diciembre, te ayudan a encontrar apoyos importantes.

Salud:

Procura empezar 2021 cuidándote un poco más que de costumbre y reparando los excesos cometidos durante el año pasado. Si así lo haces, habrás puesto las bases para estar bien todo el año. Para ponerte en forma y regenerar tu organismo, déjate guiar por tu sentido común y los consejos de un buen experto. Un periodo delicado tendrá lugar desde mediados de marzo hasta bien entrado el verano. Entonces deberás vigilar especialmente tu salud. El exceso de obligaciones y ciertos cambios en tus condiciones de trabajo pueden repercutir desfavorablemente en tu vitalidad, que se verá amenazada por extraños malestares que aparecen y desaparecen misteriosamente. La causa de todo ello puede ser el estrés, así que procura relajarte.

Busca la manera de evadirte, encuentra un camino que te aleje de lo que te hace daño. El otoño será un momento excelente para recuperar tu buena salud. Te sentirás especialmente bien al momento de que Marte recorra Escorpión, del 30 octubre al 13 de diciembre, y es que este apasionado planeta energiza tu Casa V, la de la energía vital y el placer, proporcionándote alegría, felicidad, vitalidad y motivación para hacer actividades que te hagan sentir bien y sano. Si aprovechas octubre para ponerte en forma, todos tus esfuerzos, sin duda alguna, darán resultado. Tu poder de regeneración será entonces altísimo.

LEO: Júpiter en Acuario te trae la oportunidad de encontrar un maravilloso amor a tu medida

Amor:

Eres fogoso y enamoradizo y este año no vas a tener quejas porque te esperan grandes amores por personas fascinantes, incluso flechazos desmesurados que te lleven a romper otra relación. Júpiter en Acuario puede traer nueva esperanza y optimismo a todos los tipos de relaciones, pero sobre todo a las amorosas, propiciando conocer a alguien nuevo. Podrás encontrar un romance a tu medida. Además, Saturno en Acuario provoca la necesidad de estabilidad a largo plazo y favorece las relaciones sólidas. No será extraño que adquieras responsabilidades adultas y te embarques en planes sentimentales serios de futuro.

Saturno puede regalarte también la fuerza para superar los amores caducados y cerrar ciclos amorosos ya pasados. Cambios dramáticos y emocionantes serán posibles cuando Saturno y Urano interactúen en febrero, junio y diciembre. Por otro lado, a tu vida amorosa ayudará, y mucho, la llegada de Mercurio a Acuario, puesto que mejorará tu compromiso. En tanto, del 30 de enero al 2 febrero, en el momento en que Mercurio esté retrógrado, podrás resolver cualquier problema que requiera buena comunicación.

Trabajo:

El poderoso ego de Leo te hace creer que estás por encima de todos y que nadie puede desarrollar tu tarea. Tendrás que librarte de ese perfeccionamiento y control profesional que te estresan tanto. El principio del año será tranquilo, luego necesitarás un cambio de ritmo durante las seis semanas que Marte se mueve a Cáncer y a tu Casa XII (la del descanso y el retiro) y que comienzan el 23 de abril. Debes dedicar horas extra a descansar, renovarte y buscar el silencio. Este año demandarás algo de tiempo y espacio lejos de la rutina diaria.

El 12 de mayo puede ser un buen momento. La visita a Marte (del 11 de junio al 28 de julio) te trae obstáculos laborales, pero también una visión más clara del futuro y la confianza para ir tras lo que quieres. No olvides que el planeta de la guerra también puede asumir un notable valor positi vo en situaciones que exijan reacciones rápidas, audacia y voluntad para afrontar el riesgo. Puede inspirarte para reivindicar tus derechos, pedir un aumento a tu jefe o posicionarte mejor. El 22 de agosto, cuando interactúe con Urano, es posible que surja una oportunidad que aún no has considerado y que vale la pena. Precaución el 3 de septiembre. Neptuno puede hacer más complicado actuar de forma clara y decisiva.

Salud:

Eres un signo robusto, de gran vitalidad, aunque también propenso a los desgastes. El comienzo del año, hasta mediados de febrero, será una época de bienestar y fuerza. Aprovecha para cargar baterías. La primavera te someterá a tensiones, mas debes ser listo y no dejarte llevar por ellas. Será el periodo más complicado, así que no caigas en la trampa. La impulsividad y el tesón por terminar los asuntos pendientes, al precio que sea, son enemigos de tu salud.

En verano todo se aliviará. Cuando Marte recorra Leo, del 11 de junio al 28 de julio, te sentirás pletórico, pues este planeta te infunde coraje, motivación y vitalidad. Antepondrás tus necesidades y adoptarás un egoísmo saludable. Buen momento para actividades de movimiento y esfuerzo. Es posible que sientas desgana o algún trastorno pasajero cuando Marte interactúe con Saturno y Urano, los días 1 y 4 de julio, pero tu salud agradecerá que vayas más allá de tu zona de confort. Probar cosas nuevas será la clave para sentirte mejor que nunca.

VIRGO: Se va a producir un cambio en tu actitud con el dinero

Amor:

Tu sector doméstico está marcado en 2021 por dos poderosos eclipses en Sagitario, 26 de mayo y 4 de diciembre, que revitalizarán tus relaciones familiares. Tendrás claros los cambios que necesitas hacer para que tu hogar sea tu refugio, tu santuario. La Casa IV, de la familia, es la base de tu vida y necesitas sentirte a gusto con los tuyos. Por otro lado, Júpiter hace una breve visita a Piscis y a tu Casa VII, de las asociaciones, del 14 de mayo al 28 de julio, para florecer tus relaciones.

Es posible que hagas una amistad para toda la vida y no habrá mejor momento del año para hallar el amor. Júpiter infundirá sentido de esperanza y optimismo romántico en tu vida, muy útil si has estado soltero durante un tiempo. Además, los tránsitos del Sol, Venus y Mercurio iluminarán tu área sentimental, del 18 de febrero al 4 de abril. Tus poder de atracción será fuerte bajo la influencia de Venus, ayudándote a crear vínculos más sólidos en el amor, la vida y el trabajo. Anota el 25 de febrero, pues Neptuno puede activar el romance y traerte una unión. El espontáneo Urano y el transformador Plutón propician cambios en tu relación, 17 y 20 de marzo y el 2 de abril.

Trabajo:

En general, el terreno laboral te ofrecerá grandes desafíos y te verás obligado a aceptar nuevas circunstancias o diferentes métodos que, como estás acostumbrado a no salirte de tu ritmo, te darán sensación de desbordamiento. Marte en Géminis llega a tu Casa X, de la fama y el reconocimiento, para darte un impulso profesional. Puede motivarte para arriesgarte en otro trabajo o abrazar una oportunidad en tu carrera, algo que has pensado durante mucho tiempo. El periodo comprendido entre el 4 de marzo y el 23 de abril será lo mejor para esto. Una actitud más segura te puede llevar a un emocionante avance.

Estarás entusiasmado por tomar las riendas de tu vida laboral. Si necesitas creatividad la tendrás del 4 de mayo al 12 de julio, gracias a Mercurio que visita tu Casa X. El resultado puede ser especialmente bueno del 4 al 29 de mayo, al recibir un imaginativo y definitivo empujón. No obstante, puede haber algunos retrasos, del 29 de mayo al 21 de junio, con Mercurio retrógrado. Precaución los días 23 de mayo, 6 de junio y 6 de julio. Quizás debas tomar una decisión importante bajo una tensa cuadratura Mercurio-Neptuno.

Salud:

Las estrellas te recomiendan bastante prudencia porque la salud seguirá siendo un punto débil en tu vida este año, aunque quizás puedas bajar la guardia un poco en marzo-abril y después del otoño. Es cierto que sueles estar vigilante en todo lo que afecta a tu cuerpo, pero también tu mente divaga y se abandona de vez en cuando, lo que te hace no estar pendiente ni de lo que comes ni de lo que bebes. No te descuides y cuídate. Lo de ponerte tú mismo en primer lugar no es algo propio de tu naturaleza, mas este año debes hacerlo. Los astros te facilitarán las cosas para que te cuides y te mimes en el periodo que va del 30 de julio al 15 de septiembre.

La moderación y el sosiego serán la mejor prevención porque puedes tener cierta tendencia a engordar, y cuando te mires al espejo meses después lamentarás no haber hecho caso a estas recomendaciones. Ya sabes, te tocará ponerte a dieta y eso no te hará ninguna gracia, ya que no llevas nada bien las restricciones. Si eres propenso a la retención de líquidos, acude a un especialista para que te resuelva la dieta precisa. Si haces caso de estas sugerencias, los últimos meses del año estarás espléndido, las dolencias habrán desaparecido y no tendrás que preocuparte por tu salud.

LIBRA: Marte te ayudará a llevar más firmes que nunca las riendas de tu economía este año

Amor:

Empezarás el año un poco más tranquilo de lo que estabas al final de 2020. Un ciclo afectivo favorable, arranca entre marzo y abril. Te resultará más sencillo atraer el amor cuando el Sol, Venus y Mercurio iluminen tu Casa VII, la de asociaciones y matrimonio, y esto será del 20 de marzo al 20 de abril. Probablemente éste sea tu momento más romántico de 2021, así que planifica la estrategia, trabájalo y no dejes las cosas al azar porque, en cuestiones del corazón, no es el año para confiar pasivamente en que el amor llame a tu puerta. Si vuelas solo, este apoyo celestial te será especialmente favorable, pues el Sol, Venus y Marte juntos aumentarán tus encantos.

Esta conjunción planetaria te otorgará una personalidad efervescente, úsala a tu favor. La Luna nueva en Aries, del 12 de abril, también ofrece un reinicio enérgico. Activa el poder de comunicación de Mercurio y vuelve más cariñosa a Venus, lo que te permitirá expresar mejor tus necesidades en el amor y en tus otras relaciones. El verano, sin embargo, te obligará a tratar los aspectos más desagradables del amor: el dinero y los bienes compartidos.

Trabajo:

A principios del 2021 estarás muy satisfecho por la capacidad de trabajo que serás capaz de desarrollar. La confianza y el coraje te vienen a través de tomar decisiones que sabes son buenas para ti, aunque los demás no lo vean así. Cuando Marte visite Cáncer, del 23 de abril al 11 de junio, te resultará más fácil tomar ese tipo de decisiones (a alguna llevas años dándole vueltas). Este año vas sacar a pasear tu espíritu competitivo. Puede llegarte la oportunidad de liderar, no la desaproveches.

Si te ofrecen una promoción, no la desestimes por no estar 100% seguro de llevarla a cabo; la confianza que necesitas llegará cuando digas que sí. En lo profesional, primero da el paso y luego arrepiéntete. Una coyuntura inesperada puede llegarte el 12 de mayo, cuando Urano te proporcione el empujón que necesitas para retomar una carrera u objetivo abandonados. La ocasión de transformar verdaderamente tu rumbo profesional te llegará cuando Marte se enfrente a Plutón el 6 de junio, motivándote a plantearte nuevos objetivos. Si este año no te desafías en el trabajo o en tu actividad laboral, el aburrimiento y la frustración te pasarán una factura muy cara llegando diciembre.

Salud:

En 2021 habrá instantes en los que creerás haber tocado fondo. Sin energía, te dolerán cuerpo y alma y no creerás poder mejorar, pero lo harás. Uno de esos momentos será febrero, por el gran esfuerzo realizado en enero. Durante mayo tendrás que ahorrar parte de la energía que te brindará Júpiter para afrontar el declive que vendrá después por culpa de Saturno. Del 16 de agosto al 11 de septiembre, Venus ilumina tu vida y te sentirás genial física y emocionalmente.

Este sentimiento continúa una vez que Marte irrumpa en Libra y en tu Casa I, la casa del yo, 15 de septiembre al 31 de octubre. Será una energía alentadora que te pondrá a ti y tus necesidades primero. Como Marte ama la acción estarás motivado para comenzar a hacer ejercicio o retomar hábitos deportivos abandonados. Mejorará tu salud, en general. La fase extralarga de Mercurio en tu signo, del 30 de agosto al 6 de noviembre, será revitalizante y sana. Días especialmente buenos para el 21 de septiembre, 4 de octubre y 1 de noviembre, puesto que Mercurio, en buena sintonía con Júpiter, te ayudará a tomar buenas decisiones.

ESCORPIO: Marte, tu regente, activa tu ambición y te impulsa a lograr grandes metas, sobre todo económicas

Amor:

Los primeros meses, hasta el 14 de mayo, y desde el 28 de julio al 29 de diciembre pueden ser unos de los periodos más alegres y felices que ha vivido tu corazón, por la buena influencia de Júpiter en Acuario. Prepárate para el matrimonio o cualquier alianza sentimental o para asumir responsabilidades en las que ni habías pensado, como tener una familia. Será por el tránsito de Saturno por tu Casa IV (familia, orígenes).

Si estás soltero, del 7 de enero al 4 de marzo, Marte se alimenta a través de Tauro y tu Casa VII (relaciones) y será un buen momento para buscar el amor. Del 15 de abril al 20 de mayo tu atractivo se dispara, pues Venus, el Sol y Mercurio visitan el sector de tus relaciones. En 2021 la vida hogareña y los planes se vuelven clave para ti. Saturno te ayudará en todo ello y, mientras está en Acuario, te lleva a considerar opciones que no eran una posibilidad para ti antes. Del 30 de enero al 22 de febrero, Mercurio retrógrado trae retrasos o contratiempos en tus planes que se resolverán cuando vuelva a su posición del 23 de febrero al 16 de marzo.

Trabajo:

Vives un periodo de transformación personal, en el que tendrás que dar mucho de ti. El activo Marte es tu guardián planetario y cuando pasa por Leo y tu Casa X (profesión), como del 11 de junio al 28 de julio, te inspira confianza para ascender o para tomar una nueva dirección profesional. Si buscas un rol de liderazgo o una promoción, el mejor momento para intentarlo serán esos días porque podrás brillar.

Además, mientras esté en Leo, Marte formará algunos aspectos con Saturno y Urano, el 1 y el 4 de julio, días en los que es posible que sientas un desacuerdo entre seguir con una opción segura o la emoción de probar algo nuevo. El 13 de julio puede aparecer un confidente que te oriente. A finales de julio, cuando Marte comience a salir de Leo, se enfrentará a Júpiter, y las buenas noticias u oportunidad que has estado esperando pueden materializarse. Es posible que tengas que salir de tu zona de confort para descubrir algo importante para tu profesión. Quizá sea cuando Marte recorra Cáncer y tu Casa IX, la de los descubrimientos, entre el 23 de abril y el 11 de junio. Y vas a terminar el año en lo más alto profesionalmente, pues con Marte en Escorpión y en tu Casa I, desde el 31 de octubre al 13 de diciembre, vas a tener ganas y tiempo para sumergirte en un proyecto personal. Es tiempo de felicidad.

Salud:

Durante los dos primeros meses del año aún se mantendrán los efectos benéficos de Júpiter sobre tu salud. En marzo, sin embargo, tendrás tal exceso de energía que te convendrá volcarte en hacer ejercicio. Abril será más calmado y saludable, ya que no castigarás tan duramente tu cuerpo e, incluso, puede que te dediques a cuidarlo como se merece. El mes de mayo traerá aspectos planetarios desfavorables que incidirán sobre tu equilibrio mental, causándote alguna que otra crisis de tristeza por falta de vitalidad. El descanso se hará imprescindible en verano o el ritmo frenético de la vida te pasará factura en septiembre. Serán, sin duda, buenos días para recuperar buenos hábitos de sueño y descanso cuando la influencia de Marte, combinada con la de Mercurio en Libra, activen tu Casa XII, la del retiro y el descanso, del 30 de agosto al 6 de noviembre.

Cuando Júpiter se alinee con Mercurio el 21 de septiembre, el 4 de octubre y el 1 de noviembre, te sentirás en forma. Es probable que termines el año buscando alguna actividad nueva en la que puedas gastar la inmensa energía con la que contarás. Esto es obra de Venus que, recorriendo Capricornio y tu Casa III (la de las costumbres) a partir del 5 de noviembre, podría sumergirte en un plan físico de puesta a punto desconocido para ti. Justo el final del año será una época de buena salud gracias a los cambios.

SAGITARIO: Tu enérgico regente Júpiter se ocupará de que no te falten la alegría ni el optimismo en todo el año.

Amor:

Venus se une al poderoso Plutón el 29 de enero y esta fusión, entre el planeta de la muerte y el astro de la vida y del amor, favorece el erotismo, pero también las obsesiones sentimentales; cuidado. Profundas vivencias amorosas vendrán de una crisis emocional que surja con un Mercurio retrógrado, del 29 de mayo al 21 de junio.

Después vendrá el renacimiento sentimental. Del mismo modo, te sentirás confuso por culpa de Neptuno el 23 de mayo, 6 de junio y 6 de julio. En primavera, con el tránsito de Júpiter por Piscis la familia se convierte en tu prioridad. La influencia del planeta afortunado en tu hogar, de mediados de mayo a finales de julio, te animará a soñar a lo grande, a experimentar un nuevo estilo de vida familiar. Mercurio comenzará su gira por el hablador Géminis el 2 de mayo y el día 9 se le unirá Venus. Podrás expresar lo que sientes y cambiará tu corazón. También en Géminis tendrá lugar el eclipse de luna nueva del 10 de junio. Otro gran avance en tu situación amorosa. Ten cuidado en el otoño. Tendrás que demostrar que tu nueva forma de vivir el amor no ha sido un espejismo.

Trabajo:

Te espera un año intenso, en donde el trabajo no te va a faltar. En algunos momentos, sobre todo en la primera mitad del 2021, podrás sentir que, a pesar de tus esfuerzos, otros se llevan la gloria, pero Júpiter, tu planeta, se ocupará de que no te falten la alegría ni el optimismo cuando ocurra. A partir de marzo, y gracias a haber aceptado la etapa anterior, te aguardan buenas oportunidades de ascenso y progreso. No te asustará que tu tarea aumente, porque con ella lo hará tu reconocimiento. Es posible que experimentes un entusiasmo renovado por tus metas profesionales cuando Marte transite por Virgo y tu Casa X, la de la profesión, el éxito y los honores, del 30 de julio al 15 de septiembre.

Es posible que tu actitud de liderazgo provoque que durante el verano te ofrezcan un cambio laboral. Cuando Marte trabaje con Urano, el 22 de agosto, podrás hacer un esfuerzo que te dará más libertad y será muy estimulante. Mercurio apoyará ese cambio facilitándote la comunicación del 12 al 30 de agosto. También ten en cuenta los dos eclipses en Sagitario, del 26 de mayo y 4 de diciembre, que pueden empujarte a destacar, a dejar un rol ya superado a medida que exploras nuevas opciones. El 13 de septiembre, Marte provocará un giro emocionante.

Salud:

Con Saturno activo en Acuario este año, puedes comprometerte con un nuevo estilo de vida más sano. Empieza por una alimentación natural, sin olvidarte de mantener en orden tu hogar y todo lo que te lleve a conservar tu armonía. Tu salud es una suma de actitudes positivas, internas y externas. Has de procurar que tu relación con el trabajo no interfiera en el buen funcionamiento de tu organismo provocandote estrés, ansiedad, tristeza o cualquier otro tipo de trastorno emocional.

Es posible que te resulte más sencillo asumir esos patrones de comportamiento saludable cuando Mercurio transite por Libra, del 30 de agosto al 6 de noviembre, por el entusiasmo que te aporta. Y también estarás motivado y fuerte, del 15 de septiembre al 31 de octubre, por la acción de Marte. Si a pesar de la ayuda astral, persistes en una actitud negativa, no serás capaz de ver las mil cosas positivas que pasan a tu alrededor. A finales de mayo, momento complicado, contarás con la ayuda de Venus, que suavizará cualquier dolencia.

CAPRICORNIO: El guerrero Marte te hará estar en verano desbordante de salud.

Amor:

En general, 2021 se presentará como un viento cálido que te devolverá la ilusión. Por fin te vas a desprende de todos los frenos que pueden interferir en tus relaciones. Y gran parte de ese cambio se lo deberás a Venus. El planeta del amor visita tu signo dos veces este año, dos momentos en los que notarás su dulce apoyo, incitándote a disfrutar de la vida con alegría y satisfacción.

En su primera visita, del 8 de enero al 1 de febrero, tus poderes de atracción serán mucho más fuertes de lo habitual, haciendo fácil atraer el amor o el simple afecto. Éste será, sin duda, tu momento para disfrutar de una experiencia amorosa especial o de hacer ese cambio necesario que te permitirá hallar el placer. Obtendrás lo que mereces, especialmente el 14, 24 y 29 de enero. Venus regresará a Capricornio el 5 noviembre para una larga estancia (hasta 2022) y podrás disfrutar de la buena vida romántica una vez más e, incluso, alcanzar un sueño del que habías desistido. Es probable que este ciclo saque a relucir el pasado. Del 18 de diciembre al 30 de enero, Venus estará retrógrado, y quizás te lleve a retirarte del mundo para vivir tu amor en pareja en la intimidad o para liberar a solas el dolor pasado.

Trabajo:

El recorrido, más largo de lo habitual, de Mercurio por tu Casa X, que representa el trabajo vocacional, te ofrece la oportunidad de repensar tus metas profesionales. Si tienes la sensación de no haber cumplido con tu tarea o alcanzado tu objetivo, ahora puedes cambiar de dirección y de ajustar tus objetivos, especialmente entre el 26 de septiembre y el 18 de octubre. Es posible que se ralentice el ritmo de trabajo.

Saca adelante asuntos pendientes, no nuevas responsabilidades. Durante su tránsito por Libra, Mercurio hace tres vínculos con Júpiter en Acuario –20 de septiembre, 3 de octubre y 1 de noviembre– dándote un gran impulso profesional. Cuando Mercurio se encuentre retrógrado a través del sector de tu trabajo –finales de septiembre y primera quincena de octubre–, será momento de rehacer, revisar y repensar para formular una nueva estrategia profesional. Tendrás a Marte a tu lado del 15 de septiembre al 31 de octubre, ayudándote a asumir el liderazgo, lograr un ascenso o emprender una dirección completamente nueva. El progreso profesional será posible el 26 septiembre, y el 19 y 22 de octubre.

Salud:

Desaparecen los viejos achaques a los que estás tan acostumbrado. Tal vez no te los quites totalmente de encima, pero no serán un impedimento para tu vida normal. Los primeros meses del año, no obstante, cuida tu salud en general, con una alimentación equilibrada, ejercicio y pocos excesos. En marzo debes evitar resfriados.

En verano disfrutarás de un inmejorable estado de salud. No en vano el fogoso y enérgico Marte entra en Virgo y en tu Casa II, la de la salud, del 29 de julio al 14 de septiembre, trayéndote el vigor que necesitas. Mercurio pasa por allí del 11 al 29 de agosto, y es posible que cuando lo haga te traiga cierto conocimiento importante sobre tu salud. Además, activando tu parte intelectual puede hacer que te sientas mejor también físicamente. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus hará que quieras cuidarte físicamente y verte bien. Será un gran impulso de vitalidad y, quizás, el momento de u cambio de imagen. Un periodo de cierta flojera o debilidad te visitará a primeros de noviembre. Tus defensas no estarán en su mejor momento, pero no entres en la trampa de los pensamientos obsesivos que pueden hacerte creer que estás peor de lo que te encuentras o que, aunque te encuentres bien, te harán dudar de si no habrá alguna enfermedad escondida en ti.

ACUARIO: La fortuna te ayuda a sentar las bases del nuevo ciclo que ahora comienza para ti.

Amor:

Tu corazón va a vivir un año importante, de esos que se recuerdan con cariño al echar la vista atrás. Júpiter te convierte en alguien optimista, expansivo, aventurero y hasta un poco extravagante. Caminando así por la vida resultarás irresistible y será difícil que el amor no te sonría. No obstante, habrá dificultades, que llegan de la mano de Saturno, también en tu signo, pero como en todas las crisis, después de la oscuridad viene la luz, y las relaciones saldrán fortalecidas.

No llevas nada bien las limitaciones que la vida te impone por sí misma; te gusta sentirte capaz de alcanzar cualquier meta porque crees que los límites están para romperlos. Sin embargo, en esta ocasión te tocará aceptarlos, lo que no significa que te resignes. Júpiter no te lo va a permitir. El eclipse solar en Géminis del 10 de junio te traerá alguien de tu pasado amoroso y con él una antigua manera de experimentar la alegría y la felicidad. En cualquier caso, el verano te dará días de diversión amorosa y romance creativo. Podrás restablecer las bases de tu vida sentimental. En otoño estarás tranquilo, quizá menos ardiente, pero mucho más entregado.

Trabajo:

Comenzarás a plantearte una nueva manera de obtener el sustento económico de cara al futuro y eso conlleva cambios laborales. Tal y como estabas, lo que tenías te parecía bien, pero ahora tus metas van a cambiar y quizá tu situación dejará de satisfacerte. Sentirás que debes hacer otras cosas, buscar otros caminos con mejores perspectivas. En junio y julio podrás dar los primeros pasos de tu nueva aventura económica. Tu curiosidad por viajar, por la aventura y el descubrimiento alcanzará su punto máximo cuando Mercurio recorra Libra del 16 de agosto al 16 de noviembre. Esta fase extralarga puede impulsarte a descubrir una nueva vocación o a dar el paso definitivo hacia el trabajo que realmente quieres.

Estarás más abierto a nuevas experiencias, especialmente las relativas a viajar, aprender, enseñar o estudiar. Lograrás abandonar tu rutina laboral definitivamente cuando Mercurio esté retrógrado, del 26 de septiembre al 18 de octubre. Una propuesta te permitirá explorar lo que el mundo laboral tiene para ti. En otoño, con algún pequeño ajuste, esa aventura recién iniciada será toda una realidad.

Salud:

La nutrición será el tema principal del año. Que te sienten bien o mal las comidas y que andes a vueltas con problemas de estómago puede tener una relación directa con el estrés de un año lleno de nuevas experiencias y retos. El eclipse de luna llena en Sagitario del 26 de mayo te hará sentir dinámico y lleno de vitalidad y avanzar en tus hábitos de vida. Desde mediados de año dirigirás tu energía hacia algo que te entusiasma y no habrá mejor medicina. No obstante, cuidado con los huesos, hay riesgo de rupturas. En noviembre y diciembre cuida la calidad, cantidad y horario de tus comidas, y más todavía, tu humor y ansiedad, ya que se encuentran relacionados con sentirte bien o mal.

Tal vez necesites también actividades de ocio distintas, como practicar ejercicio físico o salir al campo y relajarte en la naturaleza. Es posible que disfrutes de un tiempo especialmente bueno durante las dos visitas de Venus a Capricornio: del 9 de enero al 2 de febrero y del 5 de noviembre a final de año. Recargarás energías.

PISCIS: Con el magnetismo del Sol y Venus atraerás la ayuda que necesitas para conseguir el amor y abundancia.

Amor:

Tu corazón recibirá un impulso cuando Venus trabaje con Júpiter, el 22 de julio, además, como hasta el 16 de agosto se embarca en una gira por tu Casa VII (la vida social), puede resultarte más fácil atraer el amor. Surgirá un enlace de extrema generosidad y muy reconfortante.

La actitud asertiva que necesitas para atreverte a dar un gran paso sentimental te llega del 30 de julio al 15 de septiembre, cuando Marte entre en Virgo. El planeta de la guerra te va a inyectar mucho entusiasmo y puede ser un verano redondo en lo amoroso. Aunque, cuando se alinee con el impredecible Urano, 22 de agosto, una situación romántica puede estallarte en las manos o volverse muy intensa cuando Marte se encuentre con Plutón el 6 de septiembre (comenzarás el otoño con tu vida sentimental transformada). Por otro lado, Marte viajará a Géminis del 4 de marzo al 23 de abril y activará tu sector doméstico, ayudándote a tomar decisiones importantes sobre tu familia o vida amorosa. Y se muda a Cáncer y a tu Casa V, del 23 de abril al 11 de junio. El placer se convertirá en una prioridad. Un enfoque poco convencional puede llevarte a descubrir una intimidad increíble.

Trabajo:

Durante los dos primeros meses del año optarás por el más acérrimo individualismo, porque te sentirás pleno de fuerzas, entusiasta y emprendedor. Cuando llegue la primavera, te habrás demostrado a ti mismo lo que vales, pero echarás en falta el reconocimiento de los demás. Tus perspectivas cambiantes sobre la vida pueden impulsarte a buscar un nuevo camino profesional que tenga más significado y sentido para ti. Quizás sea el momento de dejar ir lo que ha sido tu carrera hasta ahora, para apostar por un trabajo realmente atractivo que implique menor presión o responsabilidad (aunque, también, menos dinero).

La vida puede impulsarte a todo esto, especialmente durante los dos eclipses en Sagitario y en tu Casa X (fama, carrera y reputación), es decir, el 26 de mayo y el 4 de diciembre. Utiliza estas lunaciones extrapotentes para actuar con más sentimiento y menos razón. Es hora de tomar conmovedoras determinaciones en torno a tu carrera y a la dirección de tu vida, basándote en el corazón. Para esto, tendrás a Venus a tu lado, 7 de octubre al 5 de noviembre. El planeta del amor y la belleza puede ayudarte a atraer el apoyo que necesitas de los demás para dar un paso adelante importante, en este sentido.

Salud:

Este sector de tu vida ocupará buena parte de tu atención durante este año, sobre todo porque tu salud será inestable, con síntomas que irán y vendrán; eso no significa que vayas a sufrir grandes males, sino más bien molestias de las que fastidian en vez de perjudicar. Si lo sumas todo, ganan las buenas rachas.

Una de ellas se la tienes que agradecer al expansivo y benévolo Júpiter, que visitará Piscis del 14 de mayo al 28 de julio, haciendo que tu buena condición avance exponencialmente. Durante ese tiempo, probablemente desees desplegar tus alas y comerte la vida. En agosto, te sentirás físicamente mejor que nunca, pero la inestabilidad emocional te llevará a descuidar el orden que la salud necesita y puedes tirar por la borda ese estado físico envidiable. A primera vista, el otoño parecerá que viene con problemas, sin embargo, contarás con la protección del Sol para que no te afecten. Mantente alerta a tu sistema nervioso y cuida tus defensas. Más adelante, la rutina dejará de ser una pesada carga y pasará a convertirse en una fuente de ilusión y entusiasmo. Esto ocurrirá sobre todo cuando Marte visite Escorpión y tu Casa IX, la del aprendizaje, del 31 de octubre al 13 de diciembre. La oportunidad de perseguir un sueño de vida imprescindible puede ser la medicina que has necesitado a lo largo del año. Hacia el 8 de diciembre es muy posible que llegue alguien protector que sea como un ángel de la guarda para tu bienestar.