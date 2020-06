La enfermera Rachael Hearson dio a conocer la insólita historia de cuando tuvo que explicar a una pareja que para tener hijos necesitaban tener sexo.

Una enfermera que ha trabajado con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) durante más de cuarenta años reveló que una vez se encontró con una pareja que no sabía que se debía tener sexo para procrear.

Rachael Hearson, quien ha trabajado como partera, enfermera y visitante de salud durante décadas, recientemente publicó sus memorias, «Handle with Care: Confessions of an NHS Health Visitor».

Gracias a las fascinantes historias que plasmó, la mujer fue contactada por The Mirror para una entrevista donde hizo la sorprendente revelación.

Una pareja pasó años esperando un bebé porque no sabía que debían tener sexo para lograrlo

Hearson le dijo a la publicación que la pareja llevaba años casada, pero creía genuinamente que los bebés llegaban por el simple hecho de contraer matrimonio.

«Habían estado juntos ​​durante un tiempo, pero los niños no llegaban. Después de una charla, el médico de cabecera dedujo que el problema era que no sabían lo que era el sexo ni cómo funcionaba la reproducción humana».

«No tenían idea de cómo hacer bebés, ¡y era mi trabajo asegurarme de que lo aprendieran!», dijo la enferma antes de comenzar la labor de introducirlos de lleno al tema.

Hearson también confesó que esa había sido la señal de que «enseñarle a alguien sobre sexo es una gran responsabilidad». «Fue un trabajo difícil, al principio no podían intimar más allá de tomarse de las manos».

Una vida que vale la pena contar

Con el tiempo, esta enfermera aprendió a tomar todo tipo de escenarios absurdos y surrealistas con calma. Una vez fue testigo de cómo un hombre de unos 20 años se masturbaba en un sofá mientras hablaba con su novia sobre violencia sexual.

Rachael también visitó involuntariamente un burdel en una evaluación de rutina para ver el desarrollo de un niño de 18 meses.

En otra ocasión, Hearson sufrió una experiencia aterradora cuando visitaba a una madre de dos hijos que vivían en un refugio para personas sin hogar y fue recibida por un hombre cuchillo en mano, quien la amenazó y corrió del lugar.

Pero no todo es un drama, por supuesto. Gran parte del trabajo de Rachael es simplemente luchar por las familias en situación de pobreza: aquellas que tienen problemas para reclamar beneficios, divorcios, desempleo, desalojos, salud mental, deudas o cualquier combinación de estos.

«Nos ocupamos de la experiencia humana en todos sus aspectos. Nuestro trabajo es principalmente privado; pero no menos profundo o emocionante. Me alegra tener tantas historias fascinantes para contar», concluyó en la entrevista.

Por: Redacción Vanidades con información de The Mirror