Urgencia mundial: Violencia de género sobre las mujeres

Como una sombra amenazante, la violencia de género se cierne sobre las mujeres en el orbe.

Estamos en 2020 y la situación se ha tornado inconcebible: según la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha sido objeto de violencia física o sexual, y más de la mitad de las víctimas de feminicidio ha sucumbido a manos de su pareja o pariente cercano.

Al abuso y desigualdad que niñas y mujeres viven frecuentemente en la calle, escuela y trabajo, se añaden actos que no siempre se abordan; por ejemplo, su uso como moneda de cambio en desplazamientos forzados y zonas de conflicto, la creciente violencia obstétrica, laboral y digital, la esclavitud doméstica o la mutilación genital.

No es fácil, pero si no charlamos con apertura acerca de ello, no podremos entender la magnitud del problema y contribuir a la urgente búsqueda de soluciones.

Un verdadero cuento de horror

El maltrato a la mujer es un fenómeno global de proporciones mayúsculas. En Corea del Norte el abuso sexual está tan normalizado que sus habitantes ni siquiera lo ven mal; en Tailandia la prostitución y trata de niñas (y niños) es casi una industria, y en las caravanas migrantes centroamericanas, las mujeres toman anticonceptivos a sabiendas de que en algún momento serán violadas.

Aunque cada vez hay más presión hacia los gobiernos, parece que solo hasta que la violencia se desborda se toman medidas. El primer caso que levantó ámpula ocurrió en India, en 2012. La brutal violación tumultuaria y muerte debido a las heridas de la joven Nirbhaya*, movilizó a miles que lograron hacer justicia, cambiar las leyes y sentar el antecedente de movimientos como #MeToo (EUA), Mirá como nos ponemos (Chile) o Hermana, yo sí te creo (España).

Así, las movilizaciones masivas gestadas por las redes están marcando la diferencia al visibilizar el problema y ejercer presión en las autoridades. Pero falta mucho por hacer, afirma Marisol Aguilar, representante del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos Vulnerables de la ONU, pues todos debemos empujar para que las mujeres vivamos seguras.

Hoy en día, según Cepal, UNWomen y Human Rights Watch, los países en donde es más peligroso ser mujer por las altas tasas de feminicidios son Brasil, El Salvador y Honduras; mientras que Finlandia, Suecia y Noruega llevan la delantera en acciones contra la violencia de género.

Nuestro derecho

Por años, el maltrato se consideró parte de la vida privada y no era visto como un asunto legal. No obstante, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (1979) estableció que la vida sin violencia es un derecho inalienable. Aunque muchos países se comprometieron a garantizarlo, no ha habido avances sustanciales y muchas naciones, en especial en América Latina, están estancadas en el tema.

Donde nadie se imagina

No solo de noche: el riesgo acecha de día y en las escuelas, trabajos y transporte público; o peor aún, en casa, el lugar más peligroso, puesto que los mayores agresores son las parejas o familiares.

Fuentes: Oficina de las Naciones Unidas

En el planeta…

-137 mujeres son asesinadas a diario por su pareja.

-87 mil feminicidios se cometen al año.

-71% de víctimas de trata y explotación sexual son femeninas.

-En 30 países aún se practica la mutilación genital.

Fuente Unwomen, Cepal.

Por: Maricruz Pineda / Foto: Getty Images