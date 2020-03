What a Woman 2020 está a punto de arrancar: ¡celebremos a la mujer!

Más de 150 ponentes están llenas de emoción por compartir en conferencias, paneles y talleres todos sus conocimientos y experiencia. What a Woman está listo para recibir y consentir a más 7,000 personas.

Se aproxima la séptima edición de What a Woman 2020: una plataforma que consentirá a las mujeres con experiencias inolvidables en una multiplataforma de talleres y conferencias durante el fin de semana del Día Internacional de la Mujer: el 6, 7 y 8 de marzo.

El Hotel Four Seasons Ciudad de México ya está preparado para un despliegue de temas como negocios, entretenimiento, salud y sociedad actual.

Por ejemplo, aquellas que aman el mundo fit disfrutarán de WW HEARTBEAT, un festival compuesto de dos estudios: “Together We Will” by Under Armour e Innovasport y Zoe Water Studio, donde se reunirán a los mejores del mundo fitness con sesiones especializadas y conferencias enfocadas en temas de salud.

Otros talleres, mini talks y conferencias increíbles incluyen a: Edurne Balmori, CEO de Metco® y Svetia®, quien hablará sobre cómo ser genuino es rentable; Natalia Ferriz, emprendedora, compartirá sobre la era tecnológica, y Farmacias San Pablo y la nutrióloga Paulina Carranza en un taller muy especial llamado Skinny Smoothies.

What a Woman 2020 también incluirá charlas de Neutro Balance, Steve Madden, Yoplait Placer, Regio® y Silk.

Durante esta edición, las asistentes podrán disfrutar del ya reconocido Market, donde se integran productos y servicios de increíbles expositores y diseñadores. Ropa, zapatos, joyería y belleza en un elegante bazar con más de 50 propuestas. Todos los puntos de venta en el Market contarán con Clip como método de cobro.

What a Woman ha impactado a más de 35,000 asistentes en sus seis ediciones, no solo en México, sino en ciudades como Bogotá (2017) y Madrid (2018). Además, ha sumado a más de 130 marcas aliadas. Para conocer más sobre la agenda y todas las sorpresas que trae esta edición, consulta la página.