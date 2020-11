Y sabemos que no todo tiene que ser estudio ni trabajo, así que siempre es bueno pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, y qué mejor que juntos reunidos con unos deliciosos snacks y bebidas para ver contenidos aptos para todos.

Te presentamos 10 series y películas de Netflix para ver en familia, sobre todo si tienes hijos pequeños. ¡Y ya hay de Navidad!

Cuando alguien rapta a su mejor amigo Gary, Bob Esponja y Patricio se embarcan en una misión muy lejos de Fondo de Bikini para salvar al molusco.

A poco de la coronación de la duquesa Margaret, su doble Stacy tiene un plan para arreglar su vida amorosa. Pero una nueva doble podría convertir todo en un real enredo.

Vanessa Hudgens returns as star & producer for "The Princess Switch: Switched Again"

In the sequel, Duchess Margaret unexpectedly inherits the throne & hits a rough patch with Kevin so it’s up to Stacy to save the day before a new lookalike — party girl Fiona — foils their plans pic.twitter.com/2V3jNnwVuo

— Netflix Queue (@netflixqueue) October 29, 2019