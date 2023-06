4 actitudes que podrían estar afectando tu relación

Cuando estamos en una relación de pareja, es cierto que nadie nos enseña a afrontar los tiempos difíciles, mismos que sin duda, vienen tarde o temprano. Pero esto no es razón suficiente para abandonar ese vínculo que has creado con la otra persona, pues tener una relación sana con tu pareja no es sinónimo de que será perfecta y es necesario que analices qué es lo que podría estar pasando y cómo solucionarlo.

Para poder detectar el estado en el que se encuentra tu relación, Elisa Furlong, especialista en desarrollo familiar y terapia de pareja, nos comparte 4 actitudes del Método Gottman, un tipo de terapia de pareja que incluye una evaluación exhaustiva de la relación, y que permite identificar algunos de los factores que pueden estar provocando una crisis de pareja.

1. Las críticas en pareja

Cuando compartes tu vida con otra persona y la etapa del enamoramiento termina, es cuando comienzas a ver a la otra persona como es; en este momento es probable que tengas alguna queja sobre comportamientos o acciones específicas, sin embargo, la delgada línea entre una queja y una crítica, puede estar ocasionando algún problema, ya que entre ambas existe una diferencia abismal. Una queja sólo se refiere a una acción específica que tu pareja pudo haber realizado y que puedes comunicar de diferentes maneras; una crítica es más global, e incluye palabras negativas, ofensivas y hasta hirientes, sobre el carácter o personalidad de tu pareja.

Si oyes ecos de estas críticas en las discusiones con tu pareja, ten en cuenta que es algo común pero que se puede solucionar, así que no pienses que están condenados al divorcio o ruptura. El problema de las críticas es que cuando se hacen constantes allanan el camino para las otras tres actitudes, y estas suelen ser más peligrosas.

2. ¿Puede haber desprecio?

El sarcasmo y el escepticismo son formas de desprecio. Lo mismo puede decirse de los insultos, el gesto de poner los ojos en blanco, la burla y el humor hostil. El desprecio, en cualquiera de sus formas, puede considerarse la más peligrosa de estas actitudes, pues envenena las relaciones porque implica disgusto. Es imposible resolver un problema cuando tu pareja está recibiendo el mensaje de que estás disgustado con ella. El desprecio aumenta siempre el conflicto, en lugar de favorecer la reconciliación, y todo recae en la predisposición a solucionar el problema y a entablar una comunicación asertiva para solucionar los conflictos.

3. Estar a la defensiva

Las investigaciones muestran que con esto rara vez se obtiene el efecto deseado. El cónyuge agresivo no da su brazo a torcer ni pide perdón. Esto sucede porque la actitud defensiva es en realidad un modo de culpar a la pareja. Lo que estamos diciendo en esencia es: “El problema no soy yo. Eres tú”. La actitud defensiva no hace sino agravar el conflicto, y por eso esta actitud es tan peligrosa.

“Las críticas, el desprecio y la actitud defensiva no siempre entran en el hogar en estricto orden. Funcionan más bien como una carrera de relevo, pasándose el testigo de uno a otro continuamente, y si no sabemos poner fin a este ciclo, puede no haber vuelta atrás en la relación, pues son actitudes que lastiman en gran medida el vínculo con nuestra pareja.” Comentó Elisa Furlong, también fundadora de Elisa Furlong Parenting Coach.

4. Actitud evasiva

La actitud evasiva suele llegar más tarde que las otras tres. Por eso es menos común entre recién casados, pero suele estar muy presente entre parejas que llevan un tiempo en una espiral negativa. Hace falta tiempo para que la negatividad creada por las primeras tres actitudes, crezca hasta tal punto que la evasión se convierta en una salida comprensible.

“Si has detectado alguna de estas actitudes dentro de tu relación, es muy probable que necesites evaluar todo lo que está sucediendo y tomar una decisión que sea lo mejor para ti y tu pareja. El Método Gottman ha establecido que estas 4 conductas pueden predecir rupturas amorosas con una exactitud del 90%, si crees que tu relación está pasando por esto, tal vez sea momento de que consideres ayuda profesional para poder revertir su efecto y evitar una ruptura definitiva", finalizó Elisa Furlong, quien cuenta con una certificación en este método para tratar parejas.