Cómo ayudar a mi hijo adolescente si terminó su relación

Todos atravesamos una ruptura, pero ver a los hijos sobrellevando el pesar de una definitivamente toca fibras sensibles en los papás. Aunque uno quiere evitarles ese dolor, es un paso natural en la vida, y de esta manera puedes apoyar a tu hijo adolescente si termina su relación.

Consejos para ayudarle a tu hijo adolescente a superar una ruptura

Es muy probable que tu adolescente esté confundido y triste. Es algo que no veían venir y quizá no comprenden por qué pasó, así que puedes ayudarlos a superar este momento de angustia con un poco de guía y condejos. Mostrándoles que no puedes quitar el dolor, pero puedes mostrarles cómo construir resiliencia y comprensión.

1) Anima a tu hijo o hija a hablar con sus amigos

El apoyo de sus amistades es muy valioso en estos momentos, además de que debemos asegurarnos de que los lazos sociales preciados se siguen formando. La validación de amigos es importante durante esta etapa.

2) Aliéntalos a que se concientan cada cierto momento

Es un momento para apapacharse mientras pasa el duelo, y está bien salir a comer, ir al cine, ir por helado, lo que sea que les ayude a pasar un buen rato, olvidándose de ese pesar.

3) Ayúdale a tu hijo a procesar las experiencias de lo vivido

Usen este momento para evaluar lo que hará crecer mentalmente a tu hijo. Este proceso puede llevarse con preguntas como: qué te gustó, qué no te gustó, qué harías diferente. Las relaciones también sirven para descubrirse personalmente.

4) Aguardarán muchas emociones

Aunque suene cliché, tu adolescente atravesará muchas emociones. Desde enojo, hasta decepción, verguenza, tristeza y soledad. Ábrete a escucharlo atentamente si quiere externar sus sentimientos de manera pasiva.

5) Apóyalos en regresar a su rutina diaria

Al inicio del shock de la ruptura, es normal que su rutina diaria se vea alterada: ya no hará las mismas actividades que cuando tenía pareja, o pasará más tiempo en su cuarto y quizá quiera estar solo a ratos. Pero ayúdales a regresar poco a poco y dales la motivación que necesiten para retomar sus actividades preferidas.

6) No te esfuerces en encontrar las palabras correctas para decir

Quizá no las haya, o quizá tu adolescente no preste la mínima atención en ese momento. Pero enfócate en escucharlos, en leer sus comportamientos y estar para ellos cuando deseen externar dudas o pidan consejos.