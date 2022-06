¿Cómo le ayudo a mi hijo, sin experiencia laboral, a encontrar trabajo?

Si tu hijo está en búsqueda de empleo, pero no tiene experiencia laboral, te decimos cómo puedes ayudarlo a prepararse para una entrevista de trabajo.

Ver a los hijos crecer es un tema que nos genera sentimientos encontrados. Por un lado nos encanta verlos triunfar y lograr las metas que se proponen, pero por otro lado, como madre o padre, es duro verlos fallar o no conseguir algo que desean. Un ejemplo de esto es cuando empiezan a buscar trabajo.

Sabemos, por la experiencia que nos han dado los años, que es raro que una persona consiga el trabajo en su primera entrevista laboral. Esto no tiene nada que ver con que sean buenos o malos profesionistas. El no conseguir empleo puede ser consecuencia de varios factores: no saberse vender bien, mostrarse muy nervioso durante la entrevista, o -incluso- no haber desarrollado correctamente su CV.

Cómo hacer un CV (curriculum vitae) sin experiencia

El CV es nuestra primera interacción con los reclutadores; por ello es importante causar una buena impresión desde el CV. Para ello, al redactar un currículum vitae se debe cumplir con ciertos criterios para que podamos captar la atención del reclutador y así poder conseguir pasar el primer filtro de un proceso de reclutamiento. Acá van algunos tips para ayudarle a tu hij@ a que consiga llegar a esas entrevistas de trabajo:

1. Los detalles que hacen resaltar como candidato.

Es importante crear un balance entre los detalles necesarios y los que destaquen algo sobre tu hij@, sus logros, cualidades.. Al final, el objetivo es resaltar entre los demás candidatos para ser recordado por los reclutadores, lo que puede llevar a tu hij@ a conseguir una entrevista.

2. Si tu hijo no tiene experiencia, que se enfoque en las metas a lograr.

Si estamos desarrollando un CV que no contendrá mucha o nada de experiencia, lo que se puede destacar son las metas u objetivos como estudiante, habilidades emocionales, formación extracurricular, si se busca una práctica profesional o un primer empleo. Es importante tomar en cuenta que los objetivos deben ser profesionales y personales.

3. Las palabras clave son importantes.

Dile a tu hijo que a la hora de redactar su CV y subirlo a las plataformas digitales es importante que use palabras claves del puesto y del sector profesional al que le interesa entrar. De esta manera, los algoritmos detectarán esos términos y así tendrá más oportunidad de sobresalir cuando se filtren los CV desde las áreas de RRHH.

4. Ayúdalo a practicar su entrevista de trabajo y ponte estricta.

Como cualquier primera vez para hacer algo, puede que tu hij@ se ponga muy nervioso, por lo que puedes ayudarlo a practicar su entrevista. Dile que debe tener claros los puntos que quiere destacar durante su entrevista, sus fortalezas y habilidades.

5. Si quieres que tu CV destaque, da un extra.

Todo mundo hace su CV en Word. De esa manera es poco probable que destaque, menos si no tiene experiencia previa. No obstante, además de mandarlo en texto, trata de hacer un video que no pase de 1 minuto en donde presente, de forma atractiva, quién es, lo que ha hecho de forma extracurricular y qué le va a aportar a la empresa. Formato mp4, de calidad media para que no pese mucho el archivo.

Foto: Getty.

Qué se debe poner en un currículum vitae (CV)

Datos personales. Si no los incluye ¿cómo van a encontrar a tu hij@ en caso de estar interesados? Resumen personal. Aquí se incluyen logros, cualidades y metas. Hay que resaltar lo mejor que tu hij@ tenga para venderse con una empresa; en otras palabras: ¿qué les va a aportar? Educación. Únicamente la última formación académica. ¡Por favor que tu hij@ no incluya a qué primaria fue, eso nos hará perder la atención del reclutador! Experiencia profesional. Lavar el coche de los abuelos el fin de semana no cuenta, únicamente incluyan experiencias que consideren relevantes para la vacante a la que quiera aplicar tu hij@. Idiomas y habilidades. Acá se pone todo el conocimiento que tu hij@ tenga en herramientas de computación, diseño y sobre todo, las habilidades blandas como: pensamiento crítico, resolutivo, capacidad de comunicación y escucha o planificación y organización del trabajo, entre otras posibilidades

Por último, no olviden ser detallistas con el CV, revisen que no tenga dedazos, ni errores ortográficos, que sea fácil de leer y de preferencia que sea de una sola hoja.

De acuerdo con cifras de Computrabajo, en México, el 20% de las empresas ofertan vacantes para candidatos sin experiencia, así que ahora, con estos consejos tu hij@ podrá prepararse para destacar a los ojos de los reclutadores y encontrar ese trabajo que desea. ¡Mucha suerte!